Сотрудникам АвтоВАЗа назвали размер годовой премии

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Уходящий 2023 год выдался непростым для российского автогиганта. В первой половине, казалось, ситуация начала выправляться после ухода Renault. Компания нашла новых партнеров и новых поставщиков, перезапустила сборку флагманского семейства Lada Vesta, получила контроль над бывшим российским заводом Nissan, который даже успели переименовать в «Лада Санкт-Петербург». Годовой производственный план превышал 400 тысяч автомобилей.

Но в середине сентября в отношении ряда российских автопроизводителей, в том числе и АвтоВАЗа, были введены санкции, которые серьезно осложнили финансовые расчеты и работу с зарубежными партнерами. Выступая на итоговой профсоюзной конференции, глава АвтоВАЗа Максим Соколов поблагодарил сотрудников предприятия за профессиональную работу в непростых условиях и объявил о выплате премии. Работники получат по 14 тысяч рублей, а мобилизованные в ряды ВС РФ – по 28 тысяч рублей. Деньги перечислят уже после Нового года, пишет канал На заводе.

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