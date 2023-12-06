Сотрудникам АвтоВАЗа назвали размер годовой премии
Но в середине сентября в отношении ряда российских автопроизводителей, в том числе и АвтоВАЗа, были введены санкции, которые серьезно осложнили финансовые расчеты и работу с зарубежными партнерами. Выступая на итоговой профсоюзной конференции, глава АвтоВАЗа Максим Соколов поблагодарил сотрудников предприятия за профессиональную работу в непростых условиях и объявил о выплате премии. Работники получат по 14 тысяч рублей, а мобилизованные в ряды ВС РФ – по 28 тысяч рублей. Деньги перечислят уже после Нового года, пишет канал На заводе.
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06.12.2023, 10:42
Импортер иранских автомобилей передумал продавать их в России: и вот почему
Компания «Бест Моторс» планировала предложить российским покупателям сразу три бюджетные модели иранской марки Saipa, а в дальнейшем добавить в линейку более экзотические автомобили, пикапы на базе Nissan и армейский автомобиль в стиле американского «Хаммера». Продажи обещали начать 1 июня, сейчас планы изменились.Читать далее
-
06.12.2023, 09:25
Блогера посадят в тюрьму: он угробил самолет ради лайков
Два года тянулось дело американского ютубера Тревора Джейкоба, который ради хайпа в ноябре 2021-го симулировал крушение легкомоторного самолета. В итоге, суд постановил отправить мужчину в тюрьму.Читать далее
-
06.12.2023, 08:52
Беспилотный «Робокоп» от КамАЗа: первое фото и подробности
КамАЗ показал журналистам беспилотный грузовик «Робокоп» и рассказал о его технических особенностях. Машина может перевозить до 50 тонн груза, правда, скорость пока невелика.Читать далее
-
06.12.2023, 08:31
В Беларуси в ноябре продали рекордное число новых автомобилей
В минувшем месяце белорусские дилеры реализовали без малого 2,7 тысячи легковых автомобилей, что стало лучшим результатом ежемесячных продаж текущего года. По сравнению с 2022 годом продажи подскочили в 4,5 раза.Читать далее
-
06.12.2023, 07:49
Как ГЛОНАСС поможет найти угнанный автомобиль?
В следующем году АО «ГЛОНАСС» планирует запустить новый сервис, который будет отслеживать автомобиль и поможет найти его в случае угона. Система также сообщит владельцу о попытках заглушить сигнал устройства.Читать далее
-
05.12.2023, 18:49
Суд постановил выдворить из России водителя Kia, который столкнулся с «Майбахом» Басты
Вечером 2 декабря черный Maybach, в котором рэпер Баста возвращался со своего концерта на петербургской «Газпром Арене», столкнулся с Kia Rio. Сегодня суд поставил выдворить из России водителя бюджетной легковушки.Читать далее
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