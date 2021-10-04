Сотрудникам ГИБДД вернули запрещенные ранее «фены»-радары
Фото: autonews.ru
В региональном управлении МВД сообщили, что подобные устройства будут использовать повсеместно, где нет финансовой возможности массово устанавливать стационарные камеры. Их применяют в ходе профилактических мероприятий и работы на аварийно-опасных участках дорог на основе анализа аварийности.
По словам самих инспекторов, любые попытки манипулировать записями радара будут видны. Незаконная работа с прибором грозит служебными взысканиями. Инспектор не сможет просто взять радар и отправиться «на охоту». Конкретные места патрулирования определяет начальство на основе показателей аварийности. На каждую фиксацию должен быть оформлен протокол. Если фиксация есть, а протокола нет, сразу составляется акт и назначается служебная проверка.
По мнению экспертов, единственной проблемой с ручными радарами может стать точность измерения. Теоретически инспектор сможет накинуть к скорости автомобиля пару километров, резко взмахнув рукой с радаром навстречу машине. Однако, с точки зрения метрологии подобные погрешности в измерениях не считаются существенными.
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