Сотрудники ДПС со стрельбой остановили иностранца за рулем Chery. У него были причины избегать встречи с полицией
Остановить нарушителя удалось на 2-м километре автодороги «Подъезд к г. Колпино». Выяснилось, что за рулем кроссовера находился 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Рядом сидел его соотечественник. Водитель был пьян. Кроме того, оба мужчины не состояли на миграционном учете. Нарушителей доставили в отдел полиции, а машину отправили на охраняемую стоянку. В отношении водителя составили административный протокол. Тосненский районный суд арестовал его на 15 суток.
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Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
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-
12.01.2024, 07:13
Бестселлер Chery в России проверили в краш-тесте
Самой популярной моделью китайского бренда Chery в России по итогам 2023 года стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Модель продается и в Австралии, где недавно проверили его безопасность в новых ужесточенных краш-тестах.Читать далее
-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
23.11.2023, 10:42
Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
Еще недавно самыми популярными моделями у таксистов были недорогие и надежные Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. C уходом производителей из России, таксистам пришлось переориентироваться на машины отечественного и китайского автопрома.Читать далее
-
30.10.2023, 00:01
5 самых доступных гибридных автомобилей в России осенью 2023 года
Гибридные автомобили постепенно набирают популярность в России. Выбор таких машин у дилеров пока не очень большой и стоят они ощутимо дороже аналогов с классическим ДВС.Читать далее
-
17.10.2023, 16:01
Какие китайские автомобили чаще всего попадают в ДТП: страховщики составили ТОП-3
По итогам января – сентября 2023 года общее число аварий с участием китайских автомобилей на российских дорогах выросло до 3,2% от всех случаев, выяснили эксперты одной из страховых компаний.Читать далее
- 1 900 000 РChery Tiggo 7 Pro 2022 в Зеленограде
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