Сотрудники ДПС со стрельбой остановили иностранца за рулем Chery. У него были причины избегать встречи с полицией

Ранее мы писали Бестселлер Chery в России проверили в краш-тесте Самой популярной моделью китайского бренда Chery в России по итогам 2023 года стал кроссовер Chery Tiggo 7 ... Читать далее

Инцидент произошел на 667-м километре федеральной трассы М-10. Сотрудники ДПС заметили подозрительный китайский автомобиль и решили его остановить, но водитель не пожелал общаться с полицейскими и решительно нажал педаль газа. Завязалась погоня. Водитель Chery создавал на дороге аварийные ситуации, поэтому чтобы его остановить, сотрудники ГИБДД решили применить табельное оружие уже на 670 километре трассы. Инспектор произвел один предупреждающий выстрел в воздух, а следом несколько прицельных в сторону автомобиля правонарушителя, пишет GazetaSPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Остановить нарушителя удалось на 2-м километре автодороги «Подъезд к г. Колпино». Выяснилось, что за рулем кроссовера находился 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Рядом сидел его соотечественник. Водитель был пьян. Кроме того, оба мужчины не состояли на миграционном учете. Нарушителей доставили в отдел полиции, а машину отправили на охраняемую стоянку. В отношении водителя составили административный протокол. Тосненский районный суд арестовал его на 15 суток.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р )

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