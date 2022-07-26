Сотрудники ГИБДД начали наказывать нарушителей не штрафами, а шок-контентом

Летом обстановка на дорогах накаляется, особенно опасной ситуация становится в выходные. Водители чаще допускают серьезные нарушения: выезжают на полосу встречного движения или значительно превышают скорость. Штрафы – не самый лучший метод «перевоспитания». В ГИБДД по Красноярскому краю решили подойти к вопросу с психологической точки зрения.

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели необычный рейд. Они останавливались нарушителей ПДД и вместо штрафов показывали им шокирующие видеозаписи реальных аварий, которые произошли из-за аналогичных нарушений. Инспекторы хотели, чтобы водители в полной мере осознали опасность пренебрежения правилами дорожного движения. К трагедии на дороге могут привести как серьезные нарушения, так и, на первый взгляд, незначительные, например, непристегнутый ремень безопасности.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах