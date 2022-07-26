Сотрудники ГИБДД начали наказывать нарушителей не штрафами, а шок-контентом
Фото: пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю
В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели необычный рейд. Они останавливались нарушителей ПДД и вместо штрафов показывали им шокирующие видеозаписи реальных аварий, которые произошли из-за аналогичных нарушений. Инспекторы хотели, чтобы водители в полной мере осознали опасность пренебрежения правилами дорожного движения. К трагедии на дороге могут привести как серьезные нарушения, так и, на первый взгляд, незначительные, например, непристегнутый ремень безопасности.
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26.07.2022, 00:05
Женщина протаранила машины после ссоры с мужем: она ехала с открытым капотом и багажником (видео)
Солнечным воскресным утром соседи снимали на смартфоны громкий семейный скандал, разыгравшийся у них под окнами. Муж тщетно пытался остановить взбешенную жену, которая хотела уехать любой ценой.Читать далее
-
25.07.2022, 16:24
Блогер рассказал, как самому привезти новый автомобиль из Казахстана
Дефицит новых автомобилей в России и бешеные наценки у официальных дилеров вынуждают отечественных автолюбителей искать альтернативные способы покупки. Ютуб-канала «Клубный сервис» рассказал, с чем придется столкнуться человеку, решившему самостоятельно пригнать автомобиль из Казахстана.Читать далее
-
25.07.2022, 14:35
Людей на электросамокатах начали массово штрафовать на 5 000 рублей
Новосибирская Госавтоинспекция объявила настоящую охоту на электросамокаты. Причем штрафуют, преимущественно, людей, пользующихся услугами кикшеринга – краткосрочной аренды самокатов. Дело поставлено на поток.Читать далее
-
25.07.2022, 13:04
Водитель успел выпрыгнуть из кабины за секунду до того, автокран рухнул с моста: видео чудесного спасения
Утро понедельника, 25 июля, в Томске чуть было не закончилось трагедией. В ходе ремонта Коммунального моста автокран переносил тяжелую бетонную плиту. Внезапно плита перевесила, и машина рухнула вниз на дорогу, проходящую вдоль берега реки Томь.Читать далее
-
25.07.2022, 08:57
Вступила в силу новая статья УК РФ: водителя могут отправить в тюрьму на два года
25 июля 2022 года вступает в силу статья 264.3 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает ответственность для водителей, систематически управляющих автомобилем без прав.Читать далее
-
25.07.2022, 08:32
Самая опасная улица в Мехико: видеоподборка нелепых аварий
Улица Пасо Флорентино считается самой крутой улицей Мехико. Ее уклон достигает 45 градусов, поэтому неудивительно, что аварии и столкновения здесь происходят очень часто. Ситуация усугубляется в дождливую погоду.Читать далее
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