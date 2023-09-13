Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по неисправностям
В регионах уже прошли рейды по выявлению нарушителей на неисправных автомобилях. Первый из них провели госавтоинспекторы Республики Коми 6 сентября. Они не только штрафовали водителей, но вели профилактическую работу, разъясняя новые требования законодательства. Среди выявленных нарушителей оказался, например, водитель Volkswagen Golf с нештатными колесами, заниженной подвеской и измененным углом развала колес задней оси. В 10-дневный срок его попросили устранить нарушения, в противном случае регистрация автомобиля будет аннулирована.
-
23.08.2023, 18:12
6 самых ненадежных автомобилей на вторичном рынке
Как купить недорогой подержанный, но при этом надежный автомобиль? Таким вопросом задаются автолюбители во всем мире. Эксперты британского издания WhatСar вместе со специалистами страховой компании MotorEasy составили «черный список» из самых проблемных авто с пробегом.Читать далее
-
09.08.2023, 13:22
Польские пограничники задержали белоруса на угнанном Volkswagen
Польские пограничники задержали на автомобильном пункте пропуска в Тересполе гражданина Беларуси, следовавшего в Брест на Volkswagen Golf. Выяснилось, что машина числится в розыске как угнанная.Читать далее
-
10.07.2023, 09:03
Эксперты назвали рекордсменов по снижению цен среди подержанных автомобилей
Британские журналисты сравнили цены на трехлетние подержанные автомобили в начале 2023 года и шесть месяцев спустя. Выяснилось, что цены на некоторые модели рухнули на 30% и больше.Читать далее
-
03.04.2023, 09:13
Volkswagen ставит крест на бензиновых Golf: что известно о преемнике
Нынешнее восьмое поколение Volkswagen Golf станет последним поколением легендарной модели, которое будет оснащаться двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Преемник сохранит только имя и дух Golf.Читать далее
-
29.03.2023, 13:42
Семейные автомобили, которых лучше избегать: самые ненадежные модели, по мнению владельцев
Водители, выбирающие семейный автомобиль, ищут нечто практичное, вместительное и, самое главное, надежное. Никто не хочет застрять с детьми в сломанном автомобиле на обочине в ожидании эвакуатора или получить огромный счет за ремонт.Читать далее
-
01.01.2023, 16:00
Volkswagen предупреждает о январских перебоях в сборке автомобилей на головном предприятии
Немецкий концерн Volkswagen вынужден будет сократить рабочие смены на своем вольфсбургском предприятии в январе наступившего года. Об этом агентству Reuters сообщил представитель автогиганта.Читать далее
-
23.08.2023, 18:12
6 самых ненадежных автомобилей на вторичном рынке
Как купить недорогой подержанный, но при этом надежный автомобиль? Таким вопросом задаются автолюбители во всем мире. Эксперты британского издания WhatСar вместе со специалистами страховой компании MotorEasy составили «черный список» из самых проблемных авто с пробегом.Читать далее
-
09.08.2023, 13:22
Польские пограничники задержали белоруса на угнанном Volkswagen
Польские пограничники задержали на автомобильном пункте пропуска в Тересполе гражданина Беларуси, следовавшего в Брест на Volkswagen Golf. Выяснилось, что машина числится в розыске как угнанная.Читать далее
-
10.07.2023, 09:03
Эксперты назвали рекордсменов по снижению цен среди подержанных автомобилей
Британские журналисты сравнили цены на трехлетние подержанные автомобили в начале 2023 года и шесть месяцев спустя. Выяснилось, что цены на некоторые модели рухнули на 30% и больше.Читать далее
-
03.04.2023, 09:13
Volkswagen ставит крест на бензиновых Golf: что известно о преемнике
Нынешнее восьмое поколение Volkswagen Golf станет последним поколением легендарной модели, которое будет оснащаться двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Преемник сохранит только имя и дух Golf.Читать далее
-
29.03.2023, 13:42
Семейные автомобили, которых лучше избегать: самые ненадежные модели, по мнению владельцев
Водители, выбирающие семейный автомобиль, ищут нечто практичное, вместительное и, самое главное, надежное. Никто не хочет застрять с детьми в сломанном автомобиле на обочине в ожидании эвакуатора или получить огромный счет за ремонт.Читать далее
-
01.01.2023, 16:00
Volkswagen предупреждает о январских перебоях в сборке автомобилей на головном предприятии
Немецкий концерн Volkswagen вынужден будет сократить рабочие смены на своем вольфсбургском предприятии в январе наступившего года. Об этом агентству Reuters сообщил представитель автогиганта.Читать далее
- 5 430 000 РVolkswagen Golf 2014 в Москве
- 6 020 000 РVolkswagen Golf 2013 в Москве
- 2 800 000 РVolkswagen Golf 2011 в Москве
- 9 460 000 РVolkswagen Golf 2018 в Москве
- 3 750 000 РVolkswagen Golf 2014 в Москве
- 18 300 000 РVolkswagen Golf 2021 в Москве
- 10 790 000 РVolkswagen Golf 2021 в Москве
- 3 170 000 РVolkswagen Golf 2010 в Москве
- 4 570 000 РVolkswagen Golf 2012 в Москве
- 6 980 000 РVolkswagen Golf 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий