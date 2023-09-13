Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по неисправностям

Ранее мы писали Глава ГИБДД высказался против штрафов за гаджеты на лобовом стекле Новость о введении штрафов за видеорегистраторы и прочие гаджеты на лобовом стекле малого кого из автомобилистов ... Читать далее

Большинство неисправностей из обновленного перечня грозят штрафом в 500 рублей. Но во второй части документа перечислены действительно серьезные проблемы, которые могут довести автомобиль до штрафстоянки, а водителя – до крупных материальных потерь. К их числу относятся, например, разного рода неисправности тормозной системы и рулевого управления. Если сотрудники ДПС встретят на дороге такой автомобиль, они обязаны отстранить водителя от управления, а саму машину погрузить на эвакуатор, пишет портал Avtospravochnaya.com

В регионах уже прошли рейды по выявлению нарушителей на неисправных автомобилях. Первый из них провели госавтоинспекторы Республики Коми 6 сентября. Они не только штрафовали водителей, но вели профилактическую работу, разъясняя новые требования законодательства. Среди выявленных нарушителей оказался, например, водитель Volkswagen Golf с нештатными колесами, заниженной подвеской и измененным углом развала колес задней оси. В 10-дневный срок его попросили устранить нарушения, в противном случае регистрация автомобиля будет аннулирована.

Упомянутые модели: Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р )

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