Сотрудников ГИБДД наградили за достойную работу в дни пребывания мощей святителя Николая
Среди награжденных – и.о. начальника УГИБДД по СПб и Ленобласти Алексей Кузнецов, начальник 2-го отдела УГИБДД Константин Плужников, начальник отдела ГИБДД Центрального района Алексей Антошкин, начальник отдела ГИБДД Фрунзенского района Вячеслав Иванов.
«Пребывание мощей святителя Николая в России - событие, которое нам запомнится, - сказал отец Алексий. - Оно осуществилось в результате встречи Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска. У 2 млн людей была возможность приложиться к девятому ребру святого, которое ближе всего к сердцу. По милости Божией именно эта часть святых мощей была принесена. И я радуюсь за людей, которые принесли благодать Святого Духа в свои семьи. Не стесняйтесь проявлять веру, молиться святителю Николаю, чтобы по его молитвам все устроилось в вашей жизни».
Батюшка рассказал корреспонденту «Воды живой», что предложение о награждении сотрудников было внесено руководством ГИБДД. Было множество паломников, нужно было регулировать движение и, по милости Божией, не было ни одного несчастного случая или ДТП. Ежедневно с 6 утра до поздней ночи они находились на постах и добросовестно трудились.
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