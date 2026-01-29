Не прошли мимо: как флагманский кроссовер Soueast S09 проявил себя в дальних поездках по России

29 января 2026, 12:59
Soueast S09 на российских дорогах: опыт реальной эксплуатации
Флагманский кроссовер Soueast S09 прошел длительный тест в условиях российских дорог и климата. Мы выяснили, насколько он подходит для дальних путешествий, с какими особенностями сталкиваются водители и почему цена может стать решающим фактором. В материале - неожиданные детали эксплуатации, которые важно учитывать при выборе нового автомобиля.
В 2026 году российский рынок кроссоверов продолжает меняться, и для многих семей вопрос выбора автомобиля для дальних поездок становится все актуальнее. Soueast S09 - один из немногих новых игроков, который сразу заявляет о себе как о «дорожном крейсере». Почему этот тест важен? Потому что только в реальных условиях можно понять, насколько заявленные характеристики соответствуют ожиданиям, и какие нюансы проявляются в долгих поездках по российским трассам.
Мы провели с этим автомобилем не одну сотню километров, дважды преодолев маршрут между двумя столицами, включая поездку с полной загрузкой. Такой опыт позволяет увидеть не только сильные стороны, но и скрытые недостатки, которые не заметишь на коротком тест-драйве.
Посадка и эргономика: комфорт с оговорками
Первое, что бросается в глаза при длительной эксплуатации - удобство посадки. В S09 водитель любого роста найдет подходящее положение, хотя высоким людям может не хватить диапазона регулировки сиденья. Передние кресла действительно хороши: даже после нескольких часов за рулем спина не устает, а подушка не вызывает дискомфорта.
В салоне встречаются как удачные решения, так и спорные моменты. Классические кнопки регулировки зеркал и отдельные сенсорные клавиши микроклимата - редкость для современных китайских моделей, и это плюс. Но есть и минусы: например, включение обогрева лобового стекла спрятано глубоко в меню мультимедийной системы, а парковочные датчики слишком остро реагируют на плотный поток, что раздражает в городе.
Второй и третий ряд: простор и компромиссы
На втором ряду пассажирам просторно, даже если водитель высокого роста. Здесь есть собственный блок управления климатом, USB-разъемы и подогрев сидений. Однако третий ряд - это скорее временное решение для детей или невысоких взрослых. Долгая поездка на «галерке» вряд ли понравится большинству.
Багажник в семиместной конфигурации не поражает объемом, но если сложить третий ряд, места становится более чем достаточно для семейного путешествия. Запаска размещена под днищем, что типично для этого класса.
Двигатель и трансмиссия: динамика и нюансы
Под капотом - двухлитровый турбомотор от Chery, знакомый по другим моделям концерна. Его 197 л.с. хватает для уверенного разгона как в городе, так и на трассе. Однако педаль газа настроена с заметной задержкой: чтобы получить отклик, приходится нажимать сильнее, чем ожидаешь. В режиме Sport ситуация немного улучшается, но полностью проблему не решает.
Автоматическая коробка передач - восьмиступенчатая, работает плавно и быстро, без рывков даже в пробках. Это явное преимущество перед многими конкурентами с роботизированными трансмиссиями. Расход топлива в смешанном цикле держится в районе 10 литров на 100 км, что для крупного кроссовера вполне приемлемо, хотя экономичным S09 не назовешь.
Управляемость и подвеска: стабильность на трассе, вопросы в городе
Рулевое управление не отличается выдающейся информативностью: усилие на руле почти не меняется в зависимости от ситуации, а момент начала скольжения приходится угадывать скорее по ощущениям, чем по обратной связи. Зато на скоростных прямых S09 ведет себя стабильно и уверенно - для дальних поездок это важно.
Подвеска проявляет себя по-разному: на ровных дорогах и при спокойной езде все хорошо, но на городских неровностях и при активном маневрировании появляются излишняя жесткость и нервозность. Возможно, дело в 20-дюймовых колесах с низким профилем - на меньших дисках кроссовер был бы мягче. Шумоизоляция - средняя для класса: в салоне не тихо, но и особого дискомфорта нет.
Цена и комплектации: решающий фактор
На момент теста полноприводная версия S09 с автоматом стоила чуть более 4 миллионов рублей. Есть и более доступная модификация, но она лишена полного привода и оснащена «роботом» вместо классического автомата. Это серьезно сужает круг потенциальных покупателей: многие ждут сочетания полного привода и доступной цены, а здесь оно возможно только в топовой комплектации.
В итоге S09 действительно подходит для дальних поездок по России: полный привод, классический автомат, все необходимые опции для зимы. Но стать массовым выбором ему мешает ценовая политика - за эти деньги многие ждут большего уровня оснащения или премиального статуса. Если бы производитель предложил более простую комплектацию с полным приводом, ситуация на рынке могла бы измениться.
