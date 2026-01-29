Не прошли мимо: как флагманский кроссовер Soueast S09 проявил себя в дальних поездках по России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 12:59

Soueast S09 на российских дорогах: опыт реальной эксплуатации

Soueast S09 на российских дорогах: опыт реальной эксплуатации

Не прошли мимо: как флагманский кроссовер Soueast S09 проявил себя в дальних поездках по России

Soueast S09 на российских дорогах: опыт реальной эксплуатации

Флагманский кроссовер Soueast S09 прошел длительный тест в условиях российских дорог и климата. Мы выяснили, насколько он подходит для дальних путешествий, с какими особенностями сталкиваются водители и почему цена может стать решающим фактором. В материале - неожиданные детали эксплуатации, которые важно учитывать при выборе нового автомобиля.

Флагманский кроссовер Soueast S09 прошел длительный тест в условиях российских дорог и климата. Мы выяснили, насколько он подходит для дальних путешествий, с какими особенностями сталкиваются водители и почему цена может стать решающим фактором. В материале - неожиданные детали эксплуатации, которые важно учитывать при выборе нового автомобиля.

В 2026 году российский рынок кроссоверов продолжает меняться, и для многих семей вопрос выбора автомобиля для дальних поездок становится все актуальнее. Soueast S09 - один из немногих новых игроков, который сразу заявляет о себе как о «дорожном крейсере». Почему этот тест важен? Потому что только в реальных условиях можно понять, насколько заявленные характеристики соответствуют ожиданиям, и какие нюансы проявляются в долгих поездках по российским трассам.

Мы провели с этим автомобилем не одну сотню километров, дважды преодолев маршрут между двумя столицами, включая поездку с полной загрузкой. Такой опыт позволяет увидеть не только сильные стороны, но и скрытые недостатки, которые не заметишь на коротком тест-драйве.

Посадка и эргономика: комфорт с оговорками

Первое, что бросается в глаза при длительной эксплуатации - удобство посадки. В S09 водитель любого роста найдет подходящее положение, хотя высоким людям может не хватить диапазона регулировки сиденья. Передние кресла действительно хороши: даже после нескольких часов за рулем спина не устает, а подушка не вызывает дискомфорта.

В салоне встречаются как удачные решения, так и спорные моменты. Классические кнопки регулировки зеркал и отдельные сенсорные клавиши микроклимата - редкость для современных китайских моделей, и это плюс. Но есть и минусы: например, включение обогрева лобового стекла спрятано глубоко в меню мультимедийной системы, а парковочные датчики слишком остро реагируют на плотный поток, что раздражает в городе.

Второй и третий ряд: простор и компромиссы

На втором ряду пассажирам просторно, даже если водитель высокого роста. Здесь есть собственный блок управления климатом, USB-разъемы и подогрев сидений. Однако третий ряд - это скорее временное решение для детей или невысоких взрослых. Долгая поездка на «галерке» вряд ли понравится большинству.

Багажник в семиместной конфигурации не поражает объемом, но если сложить третий ряд, места становится более чем достаточно для семейного путешествия. Запаска размещена под днищем, что типично для этого класса.

Двигатель и трансмиссия: динамика и нюансы

Под капотом - двухлитровый турбомотор от Chery, знакомый по другим моделям концерна. Его 197 л.с. хватает для уверенного разгона как в городе, так и на трассе. Однако педаль газа настроена с заметной задержкой: чтобы получить отклик, приходится нажимать сильнее, чем ожидаешь. В режиме Sport ситуация немного улучшается, но полностью проблему не решает.

Автоматическая коробка передач - восьмиступенчатая, работает плавно и быстро, без рывков даже в пробках. Это явное преимущество перед многими конкурентами с роботизированными трансмиссиями. Расход топлива в смешанном цикле держится в районе 10 литров на 100 км, что для крупного кроссовера вполне приемлемо, хотя экономичным S09 не назовешь.

Управляемость и подвеска: стабильность на трассе, вопросы в городе

Рулевое управление не отличается выдающейся информативностью: усилие на руле почти не меняется в зависимости от ситуации, а момент начала скольжения приходится угадывать скорее по ощущениям, чем по обратной связи. Зато на скоростных прямых S09 ведет себя стабильно и уверенно - для дальних поездок это важно.

Подвеска проявляет себя по-разному: на ровных дорогах и при спокойной езде все хорошо, но на городских неровностях и при активном маневрировании появляются излишняя жесткость и нервозность. Возможно, дело в 20-дюймовых колесах с низким профилем - на меньших дисках кроссовер был бы мягче. Шумоизоляция - средняя для класса: в салоне не тихо, но и особого дискомфорта нет.

Цена и комплектации: решающий фактор

На момент теста полноприводная версия S09 с автоматом стоила чуть более 4 миллионов рублей. Есть и более доступная модификация, но она лишена полного привода и оснащена «роботом» вместо классического автомата. Это серьезно сужает круг потенциальных покупателей: многие ждут сочетания полного привода и доступной цены, а здесь оно возможно только в топовой комплектации.

В итоге S09 действительно подходит для дальних поездок по России: полный привод, классический автомат, все необходимые опции для зимы. Но стать массовым выбором ему мешает ценовая политика - за эти деньги многие ждут большего уровня оснащения или премиального статуса. Если бы производитель предложил более простую комплектацию с полным приводом, ситуация на рынке могла бы измениться.

Упомянутые модели: Soueast S09, Chery Tiggo 9
Упомянутые марки: Soueast, Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Соуист, Чери

Похожие материалы Соуист, Чери

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Калужская область Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться