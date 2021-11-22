22 ноября 2021, 15:54
Совершенно новый Toyota Land Cruiser 70 продают в России по цене нового «трехсотого»
Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser 70 до сих пор выпускается в некоторых странах, например, в Японии, Австралии и Португалии. По всей видимости, именно португальский экземпляр 2021 года выпуска выставили на продажу на Авто.ру.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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В списке оснащения значится кондиционер, мультимедийная система, ABS и две подушки безопасности, три блокировки дифференциалов, шноркель, а также два топливных бака по 90 литров каждый. В салоне внедорожника 9 посадочных мест. В первом ряду – сиденье водителя и двух пассажиров, а дальше – три двухместные лавки, установленные вдоль бортов.
Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 3 799 000 Р)
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