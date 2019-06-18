18 июня 2019, 00:37

Совет директоров АвтоВАЗа возглавил Николя Мор

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На годовом собрании акционеры АвтоВАЗа утвердили новый состав Совета директоров компании. Его председателем вместо Сергей Скворцова назначили Николя Мора.
Совет директоров АвтоВАЗа состоит из 15 человек. Во главе Совета встал Николя Мор, который будет совмещать новый пост с должностями старшего вице-президента и председателя региона Евразия в компании Renault. Прежний глава Совета Сергей Скворцов назначен заместителем председателя.
 
Кроме того, из состава Совета вышли Тьерри Боллоре, Жером Олив и Дмитрий Курдюков. Их место заняли представители Renault Оливье Мурге и Жером Муанар, а также Николай Цехомский (Внешэкономбанк). Новый состав Совета директоров АО «АвтоВАЗ» выглядит следующим образом:
 
  • Николя Мор (Nicolas Maure) - старший вице-президент, председатель региона Евразия, Groupe Renault;
  • Сергей Скворцов - заместитель председателя совета директоров, исполнительный председатель, АО «РТ-Инвест»;
  • Брюно Анселен - независимый директор, бывший исполнительный вице-президент Groupe Renault
  • Владимир Аветисян - заместитель председателя правления УК «Роснано»;
  • Ив Каракатзанис - президент АО «АвтоВАЗ»;
  • Гаспар Гаскон Абеллан - заместитель исполнительного вице-президента по инжинирингу Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, член Исполнительного Комитета Группы Рено (Groupe Renault); 
  • Филипп Жеоль (Philippe Jeol) - директор по партнерствам и управлению, регион Евразия, Renault s.a.s.;
  • Сергей Когогин - генеральный директор ПАО «КамАЗ»; 
  • Оливье Мурге (Olivier Murguet) - исполнительный вице-президент Groupe Renault по продажам и регионам;
  • Жером Муанар (Jérôme Moinard) - вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия;
  • Тьерри Пьетон - старший вице-президент по эффективности и контролю Groupe Renault;
  • Николай Цехомский - первый заместитель председателя Внешэкономбанка; 
  • Эдуард Вайно - вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АвтоВАЗ»;
  • Игорь Завьялов - заместитель генерального директора по финансовым вопросам Госкорпорации Ростех; 
  • Сергей Зайцев - председатель первичной профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ».

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Совет директоров АвтоВАЗа возглавил Николя Мор
Совет директоров АвтоВАЗа состоит из 15 человек. Во главе Совета встал Николя Мор, который будет совмещать новый пост с должностями старшего вице-президента и председателя региона Евразия в компании Renault. Прежний глава Совета Сергей Скворцов назначен заместителем председателя. Кроме того, из состава Совета вышли Тьерри Боллоре, Жером Олив и Дмитрий Курдюков. Их место заняли представители Renault Оливье Мурге и Жером Муанар, а также Николай Цехомский (Внешэкономбанк). Новый состав Совета директоров АО «АвтоВАЗ» выглядит следующим образом: Николя Мор (Nicolas Maure) - старший вице-президент, председатель региона Евразия, Groupe Renault;Сергей Скворцов - заместитель председателя совета директоров, исполнительный председатель, АО «РТ-Инвест»;Брюно Анселен - независимый директор, бывший исполнительный вице-президент Groupe RenaultВладимир Аветисян - заместитель председателя правления УК «Роснано»;Ив Каракатзанис - президент АО «АвтоВАЗ»;Гаспар Гаскон Абеллан - заместитель исполнительного вице-президента по инжинирингу Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, член Исполнительного Комитета Группы Рено (Groupe Renault); Филипп Жеоль (Philippe Jeol) - директор по партнерствам и управлению, регион Евразия, Renault s.a.s.;Сергей Когогин - генеральный директор ПАО «КамАЗ»; Оливье Мурге (Olivier Murguet) - исполнительный вице-президент Groupe Renault по продажам и регионам;Жером Муанар (Jérôme Moinard) - вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия;Тьерри Пьетон - старший вице-президент по эффективности и контролю Groupe Renault;Николай Цехомский - первый заместитель председателя Внешэкономбанка; Эдуард Вайно - вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АвтоВАЗ»;Игорь Завьялов - заместитель генерального директора по финансовым вопросам Госкорпорации Ростех; Сергей Зайцев - председатель первичной профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ».
2019-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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