Решение о крупнейших дивидендах в истории компании уже на рассмотрении у акционеров

22 ноября 2025, 11:18
Совет директоров ЛУКОЙЛа поддержал рекордные выплаты акционерам по итогам девяти месяцев
Компания готовит важное решение для своих инвесторов. Совет директоров единогласно поддержал инициативу. Ожидается утверждение на ближайшем собрании. Подробности о сроках и деталях выплаты читайте далее.
На заседании, состоявшемся 21 ноября, руководство ЛУКОЙЛа приняло решение, способное стать знаковым для всех держателей акций компании. Совет директоров единогласно поддержал предложение о выплате рекордных дивидендов по итогам девятимесячного периода 2025 года, выяснил Abn.agency. Все девять членов совета приняли участие в голосовании, и ни у кого не возникло возражений по данному вопросу.
Теперь окончательное решение остается за акционерами, которым предстоит рассмотреть инициативу на ближайшем собрании. Если предложение будет одобрено, владельцы обыкновенных акций смогут рассчитывать на получение 397 рублей за каждую ценную бумагу. Это станет самой крупной выплатой за всю историю компании, что подчеркивает уверенность ЛУКОЙЛа в своих финансовых результатах и стабильности бизнеса.
В случае утверждения, средства поступят номинальным держателям и профессиональным участникам рынка не позднее 23 января 2026 года. Остальные акционеры, зарегистрированные в реестре, получат выплаты до 13 февраля. Все расходы, связанные с перечислением дивидендов, компания берет на себя, что дополнительно повышает привлекательность владения акциями ЛУКОЙЛа.
Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендована на 12 января 2026 года. В компании отмечают, что вопрос о размере выплат был предварительно рассмотрен профильным комитетом по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию еще в октябре, что свидетельствует о взвешенном подходе к принятию столь важных решений.
Таким образом, ЛУКОЙЛ демонстрирует приверженность интересам своих инвесторов и подтверждает статус одной из ведущих публичных компаний страны. Ожидается, что окончательное утверждение дивидендов станет значимым событием для всего российского фондового рынка.
