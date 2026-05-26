Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Элина Градова

26 мая 2026, 19:21

Совет директоров «ЮТэйр» решил не выплачивать дивиденды за 2025 год

Почему акционеры авиакомпании не получат выплаты - детали решения и реакция рынка

Совет директоров авиакомпании «ЮТэйр» принял неожиданное и непопулярное решение. Инвесторы ждут разъяснений. Причины пока не раскрываются. Рынок реагирует на новости осторожно.

В конце мая 2026 года стало известно, что ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»» не будет осуществлять выплаты дивидендов по итогам 2025 года, выяснил Abn.agency. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета компании, где присутствовали шесть из семи членов, что обеспечило необходимый кворум для принятия решений.

Совет единогласно поддержал рекомендацию не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за прошедший год. Информация об этом решении была официально раскрыта перевозчиком 26 мая, спустя сутки после заседания. В опубликованных материалах не приводятся причины, по которым компания отказалась от распределения прибыли среди акционеров.

Для многих инвесторов подобный шаг стал неожиданным, ведь ранее компания регулярно рассматривала возможность выплаты дивидендов. Теперь же участники рынка гадают о мотивах такого решения, обсуждая возможные внутренние и внешние факторы, повлиявшие на позицию руководства.

Эксперты отмечают, что отказ от дивидендов может быть связан с необходимостью укрепления финансовой устойчивости или реализацией новых стратегических задач. Однако официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Акционеры ожидают разъяснений и надеются на более подробную информацию в ближайшее время.

Рынок отреагировал на новость сдержанно: котировки акций «ЮТэйр» остались стабильными, однако аналитики не исключают возможных изменений в динамике стоимости бумаг после появления дополнительных подробностей. В ближайшие недели внимание инвесторов будет приковано к дальнейшим действиям руководства авиакомпании и возможным заявлениям о планах на будущее.

