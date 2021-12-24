Совет Федерации отменил в России техосмотр
Напомним, документ освобождает от обязательной процедуры техосмотра владельцев легковых автомобилей и мотоциклов при условии, что транспортные средства не используются в коммерческих целях. Норма распространяется только на физических лиц. Штрафовать таких автомобилистов за отсутствие диагностической карты не будут.
Обязанность проходить регулярную проверку и получать диагностическую карту сохранили для грузовиков и автобусов, легковых автомобилей, задействованных в такси и прочих коммерческих перевозках, а также оформленных на юридическое лицо или используемых в служебных целях.
Кроме того, проходить осмотр придется при покупке автомобиля старше 4 лет и его последующей регистрации в ГИБДД, а также при внесении изменений в конструкцию. Принудительно отправить на техосмотр смогут, если у автомобиля обнаружится явная техническая неисправность, угрожающая безопасности других участников дорожного движения.
- 2 110 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 550 000 РOpel Astra 2006 в Москве
- 375 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 8 170 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 340 000 РChevrolet Lacetti 2008 в Москве
- 530 000 РFord Mondeo 2010 в Москве
- 720 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Pajero Sport 2012 в Москве
- 720 000 РToyota Avensis 2008 в Москве
- 3 250 000 РHyundai Grand Starex 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий