Советская САУ СУ-76М: самая массовая и самая неоднозначная. Почему ее называли «Братской могилой»?
Первый блин комом
В начале Великой Отечественной войны советская пехота остро нуждалась в САУ поддержки. Изначально для этих целей использовались танки. Но лёгкие танки с этой задачей не справлялись никак, а средние были неоправданно дорогими и сложными для использования в этом качестве. Требовалась новая машина: лёгкая, подвижная, необязательно хорошо бронированная, но обладающая приличной огневой мощью и, очень желательно, дешёвая и простая в производстве.
Конструкторами была разработана САУ на базе лёгкого танка Т-70. Вооружили машину 76-миллиметровым орудием и назвали просто: СУ-76, то есть, Самоходная Установка калибра 76 мм. Рубка с орудием располагалась в задней части машины.
СУ-76 получилась откровенно неудачной. Во-первых, машины по каким-то соображением оснастили связкой из двух двигателей ГАЗ, причём, два мотора соединялись с общим валом, каждый – через свою коробку передач. На практике такая схема оказалась очень ненадёжной. Второй проблемой стало то, что в рубке при стрельбе была высокая загазованность, мешающая нормальной работе экипажа. Кроме того, внутри было очень тесно.
Главного инженера проекта – Семёна Гинзбурга – за такие просчёты от работы отстранили и отправили на фронт (где он в скором времени погиб). Машину переделали. Новый вариант назвали СУ-76М. Схему силовой установки изменили. А проблему с загазованностью и теснотой решили радикально: сделали рубку полуоткрытой.
Немного о характеристиках
Изначально машина должна была стать лёгкой САУ. И бронирование ей полагалось противопульное. Лоб корпуса СУ-76М получил толщину 25 – 35 мм, борта – 15, корма – от 10 до 15. Рубка имела 35 мм впереди и 10 по бокам. Сверху и сзади рубка была открыта. Весила самоходка чуть больше 11 тонн.
Два двигателя имели суммарную мощность 140 «лошадок». По шоссе самоходка разгонялась до 44 км/ч. За счёт низкой массы очень хорошей оказалась проходимость. На высоте была и маневренность.
Орудие использовалось ЗиС-3. Как уже было отмечено, его калибр составлял 76 миллиметров. В целом это было хорошее орудие, отличающееся надёжностью и достойными характеристиками. До появления у Рейха новой тяжёлой техники вроде «Тигров», оно пробивало в лоб почти всю немецкую бронетехнику с дистанции 500 метров и даже более. Осколочные снаряды были эффективны против пехоты. Только вот для борьбы с укреплениями калибра фугасных снарядов явно не хватало.
На практике всё было плохо?
Среди самоходчиков СУ-76М получила, мягко говоря, нелестные прозвища: «Сука» и «Братская могила». Броня САУ была тонкой, а в полуоткрытую рубку можно было забросить осколочную гранату. Кроме того, механик-водитель в этой САУ располагался спереди машины вместе с топливным баком, и при поражении самоходки снарядом мог сгореть.
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Ошибки инженеров… Или командиров?
С одной стороны, все эти проблемы действительно имелись. С другой – частично негативные оценки обуславливались неправильным применением СУ-76М. Созданную для поддержки пехоты машину командиры по каким-то соображениям пытались использовать наравне с танками, отправляя в бой в передних рядах. Разумеется, подобные неадекватные решения приводили к печальным последствиям.
А вот при использовании по назначению СУ-76М была эффективным оружием. Когда машина применялась правильно, не совместно с атакующими танками и не подставляясь под огонь артиллерии, то слабое бронирование не было таким уж минусом. В конце концов, обычные, несамоходные, орудия никто не ругает за «открытость» и «слабую броню». И данная самоходка должна была использоваться примерно так же, только быть гораздо более мобильной. И с мобильностью у неё всё было как раз хорошо. Кстати, та же полуоткрытая рубка позволяла самоходчикам эффективно общаться с пехотинцами, что тоже могло быть важно с тактической точки зрения.
В общем, что сыграло большее значение – сама конструкция СУ-76М или всё-таки нелепые ошибки советских командиров – сейчас сказать сложно. Но репутация за самоходкой закрепилась неоднозначная. Как бы там ни было, СУ-76М стала самой массовой советской САУ времен войны. Было произведено более 14 000 экземпляров. Машина продержалась на конвейере до самого конца войны. Сейчас СУ-76М можно увидеть во многих соответствующих музеях.
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