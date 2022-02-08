Советские ИС-2: легендарные тяжёлые танки Второй мировой. Почему немцы так их боялись
В начале Великой Отечественной у СССР были знаменитые тяжёлые танки КВ. А ещё существовал интересный проект так называемого «танка тяжёлого бронирования» под названием КВ-13. Эта была попытка создать «универсальный» танк, по массе приближенный к среднему, а по бронированию – к тяжёлому. Более того, было построено три опытных экземпляра КВ-13.
Сложившаяся ситуация
Сама концепция «объединения» средних и тяжёлых танков в один в дальнейшем никуда не делась. По сути, со временем практически все танки – от советского Т-62 до американского «Абрамса» – стали делаться именно «объединёнными». В России этот тип машин сейчас называется «основным боевым танком». Но всё это было потом. А во время войны ситуация сложилась так.
У Рейха появились знаменитые «Тигры», и становилось их на Восточном фронте всё больше. Средние Т-34 и уже устаревшие КВ-1 эффективно бороться с ними не могли. С другой стороны, ход всей войны был уже переломлен, а советской армии теперь требовались танки, способные осуществлять эффективную поддержку при наступлении и штурмах вражеских позиций. В общем, в 1943 году СССР нужны были мощные защищённые танки. Необходимо было создать современного наследника КВ-1 – хорошо вооружённого, с отличной бронезащитой и более подвижного.
Изыскания конструкторов
Новые тяжёлые машины делали с оглядкой на классический КВ-1 и на тот самый концептуальный КВ-13, а также на другие модели этой серии. Получившийся танк получил название «Иосиф Сталин» или ИС.
Броня действительно стала гораздо лучше. А вот с вооружением сначала всё было не так хорошо. Сперва пытались использовать 76-миллиметровое орудие, но быстро поняли, что для нового тяжёлого танка этого явно недостаточно. Его заменили на 85-миллиметровое Д-5Т. Это было уже лучше, но эта пушка уступала немецким аналогам. Лбы «Тигров» и «Пантер» пробивались ей только на расстоянии до километра, да и то далеко не всегда. И уж точно Д-5Т не подходили для борьбы с укреплениями. Фугасных снарядов для данного орудия не существовало вовсе, а осколочные были ненамного эффективнее, чем 76-миллиметровые. Тем не менее, после испытаний танки ИС-1 или, они же, ИС-85, были спешно запущены в серию. Но построить успели чуть больше 100 экземпляров. К этому времени конструкторам удалось установить в ИС орудие калибром целых 122 миллиметра! Это была переделанная А-19 – очень мощная тяжёлая дальнобойная пушка. Модифицированный для использования на танках вариант назвали Д-25Т. Помимо нового орудия, ИС получил также несколько улучшенную броню лба. Этот танк был вполне логично назван ИС-2 и запущен в серийное производство, заменив изначальную версию ИС-85. Построено «ИС Вторых» было гораздо больше, чем «Восемьдесят пятых».
Что получилось на практике?
ИС-2 был не просто хорошим или удачным. Это был превосходный танк, отлично справлявшийся со своими задачами. Не стоит его идеализировать: недостатки, как и у любой другой техники, у ИС были, но в целом машина получилась великолепной.
ИС-2 имел следующее бронирование: 100 – 120 миллиметров спереди, 90 – 120 по бокам, 60 сзади. Весил танк 46 тонн. Лоб и корма имели рациональные углы наклона. Башня получила 100 миллиметров брони «по кругу». Во время работы над ИС-2 конструкторы пытались улучшить её бронирование, но из-за установки мощного орудия масса башни и так сильно возросла, поэтому дальнейшее утяжеление требовало бы значительных переделок всей конструкции. По факту ИС-2 стал единственным танком союзников, чья броня хотя бы в определённых местах могла на разумном расстоянии выдержать выстрелы немецких пушек KwK 42 и KwK 36. Если же у противника не имелось в наличии столь серьёзных противотанковых средств, то ИС-2 становились для него очень большой проблемой. Орудиями «попроще» пробить броню советского танка было действительно очень сложно. Немецкие командиры часто получали указания в бой ИС-2 не вступать вообще.
В свою очередь, 122-миллиметровое орудие за счёт массы снарядов неплохо пробивало тяжёлые немецкие танки, не говоря о средних. Немецкие пушки и немецкие бронебойные снаряды обладали намного лучшим бронепробитием при прочих равных, но здесь уже играл роль калибр. Выдержать выстрел могучего Д-25 могли лишь лбы самых бронированных машин вроде «Ягдтигров» и «Фердинандов», которых было мало. Даже фугасные снаряды такого калибра могли выводить из строя узлы бронетехники. Очень эффективны они были и при использовании по прямому назначению, то есть, для борьбы с укреплениями.
Но скорострельностью орудие ИС-2 не отличалось. Она не превышала трёх выстрелов в минуту (у тех же «Тигров» – 6 – 8 выстрелов). Всё-таки ИС-2 получился в первую очередь танком прорыва. Пушка «Тигра» больше подходила для борьбы с танками же, но для штурма укреплённых позиций ИС-2 был лучшей техникой Второй мировой войны.
Что касается пулемётов, то их было несколько. Сперва ставили три ДТ калибра 7,62. Позже добавился 12,7-миллиметровый ДШК.
Помимо брони и вооружения, ИС-2 обладал хорошей подвижностью. Максимальная скорость достигала 37 километров в час. Двигатель использовался дизельный, мощностью 520 л/с. Достойной была и маневренность. Хотя в городских боях при определённых условиях её несколько ограничивало длинное орудие на башне, расположенной близко к носу машины. Это же снижало проходимость при прохождении рвов.
Надёжность ИС-2 была высокой. Возможно, в начале производства имелись некоторые замечания, но впоследствии все проблемы были устранены. Этим танки выгодно отличались от КВ и от «Тигров».
Какие были минусы
Одним из недостатков ИС-2 стало отсутствие «собственного» люка у механика-водителя. В экстренной ситуации мехвод не всегда мог успеть покинуть машину. Также к минусам относится расположение топливных баков в отделении для экипажа. Солярка воспламенялась хуже бензина, но это лишь несколько снижало риск для танкистов. Как и «торчащее» орудие, эти проблемы являлись следствием компоновки танка.
Известность и долгая служба
Наряду с Т-34, «Пантерами» и «Тиграми», ИС-2 заслуженно стали одними из самых известных танков Второй мировой. Модернизированные варианты состояли в резерве советской, а позже российской армии вплоть до 1993 года. Сейчас эти танки можно увидеть во многих музеях. А летом 1944 года на базе ИС-2 был создан ИС-3, который не успел принять участие в боях Великой Отечественной. Но это – другая машина и другая история.
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