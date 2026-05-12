Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 07:02

Секретная гонка СССР: Почему советские реактивные автомобили так и не вышли на трассу

В СССР пытались создать автомобили с реактивными и турбинными двигателями, чтобы побить мировые рекорды скорости и решить военные задачи. Почему эти смелые эксперименты закончились провалом, и что осталось от легендарных машин - рассказываем в деталях.

История советских реактивных автомобилей — это не просто череда технических экспериментов, а попытка изменить представление о возможностях наземного транспорта. В середине прошлого века инженеры СССР стремились не только догнать, но и перегнать мировые рекорды скорости, а также решить стратегические задачи обороны. Однако, несмотря на амбиции и вложенные ресурсы, ни один из этих проектов не дошел до массового производства.

В 1954 году на аэродроме в Горьком был испытан первый советский реактивный автомобиль. Машина, внешне напоминавшая обычный легковой автомобиль, получила двигатель от истребителя МиГ-17. За рулем опытного образца — Михаил Метелев. Ему предстояло разогнать экспериментальный аппарат до 700 км/ч. Однако уже на скорости около 300 км/ч произошла авария. Метелев выжил, но проект был немедленно закрыт. Этот инцидент стал отправной точкой для целой серии экспериментов с авиационными двигателями на колесах.

Причины, по которым в СССР взялись за такие разработки, были вполне прагматичными. Во-первых, страна стремилась побить рекорд скорости Джона Кобба, установленный в 1947 году (634 км/ч). Во-вторых, военным требовались мощные транспортные средства для перевозки ракет: газотурбинные двигатели обещали большую мощность при умеренных габаритах. Дополнительно инженеры решали проблему, как привести в движение шины и узлы машин при экстремальных нагрузках.

ГАЗ-ТР: попытка догнать рекорд

ГАЗ-ТР стал первым легким алюминиевым автомобилем с реактивным двигателем ВК-1 (позднее — от МиГ-17) с тягой около 2700 кгс. Целью было достижение скорости 700 км/ч. Для этого использовали авиационные шины, но испытания завершились аварией уже на 300 км/ч. Причина — отсутствие подходящих шин и трасс, а также невозможность обеспечить управляемость при такой тяге.

Турбо-НАМИ: турбина на автобусе

Следующим шагом стал проект Турбо-НАМИ — автобус на базе ЗИЛ-127, оснащенный турбиной мощностью 360 л.с. и массой 13 тонн. Машина разгонялась до 160 км/ч, но расход топлива оказался катастрофическим: 144 литра в час против 40 у дизеля. Для нужд народного хозяйства такой автобус был бесполезен, а для военных — представлял лишь ограниченный интерес.

МАЗ-7907: гигант для ракеты

В 1984 году появился МАЗ-7907 — транспортер с 12 осями, 24 колесами и длиной 32 метра, способный перевозить до 220 тонн. Турбина мощностью 1250 л.с. работала на генератор для электромоторов. Максимальная скорость — 27 км/ч. Было построено всего два экземпляра, и проект сохранил авторитет в своем роде.

ЗИЛ-132П: амфибия для космонавтов

ЗИЛ-132П создавался как амфибия для эвакуации космонавтов. Турбореактивный двигатель ВК-1А использовался для дополнительной тяги, позволяя разгоняться до 60 км/ч за 12 секунд. Однако расход топлива в болотистой местности достигал 14 литров в секунду, а запас хода был незначительным.

Основные проблемы и итоги экспериментов

Ключевая трудность всех проектов — передача мощности на колеса. Механические трансмиссии не выдерживали нагрузок, даже удачные решения были слишком сложными и дорогими, а расход топлива оставался на запредельном уровне. В результате ни один из реактивных автомобилей не был запущен в серию. ГАЗ-ТР уничтожили, Турбо-НАМИ разобрали, а МАЗ-7907 сохранился как музейный экспонат.

Рекорд Джона Кобба продержался до 1963 года, когда его превзошел Крейг Бридлав на реактивном автомобиле без привода на колеса. Советские инженеры шли по верному пути, но практического результата добиться не удалось. Эти эксперименты остались в истории в качестве примера смелости и поиска новых решений, которые опередили свое время, но не нашли применения в реальности.

Упомянутые марки: ГАЗ, ЗИЛ
