Экспериментальный грузовик ЛЭТ на базе ЗИС-5 и его судьба в истории электромобилей

10 марта 2026, 11:12
Советский электромусоровоз 1935 года: Забытый эксперимент инженеров МЭИ
В 1935 году в Москве был создан единственный в своем роде электромусоровоз на базе ЗИС-5. Машина отличалась необычной конструкцией и рядом технических решений, которые опередили свое время. Почему проект так и остался экспериментом - разбираемся в деталях.
История советского автомобилестроения хранит немало удивительных экспериментов, и один из самых ярких — электрический мусоровоз, созданный в 1935 году лабораторией электрической тяги (ЛЭТ) Московского энергетического института. В эпоху, когда электротранспорт только делал первые робкие шаги, сталкиваясь с недоверием и техническими ограничениями, инженеры ЛЭТ решились на создание полностью электрического грузовика для коммунальных нужд.
Базой для эксперимента послужил проверенный временем грузовик ЗИС-5, однако его шасси подверглось серьёзной модернизации. Вместо стандартной платформы на машине установили открытую площадку, на которой разместили два контейнера для отходов. Сердцем машины стал электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением, спрятанный под сиденьем двухместной кабины. При рабочем напряжении 110 вольт мотор развивал мощность 13 кВт (около 17 л.с.) при 930 оборотах в минуту. Такое расположение позволило инженерам максимально компактно разместить силовую установку, не занимая полезное пространство кузова.
Особого внимания заслуживает аккумуляторный отсек: 40 батарей общей ёмкостью 168 А·ч и весом почти 1400 кг разместили в деревянных ящиках сразу за кабиной. Этого запаса энергии хватало на 40 километров пути — показатель, который для городской коммунальной техники выглядит достойно даже сегодня. Снаряженная масса машины составляла 4200 кг, а грузоподъёмность — 1800 кг. Максимальная скорость была ограничена 25 км/ч, что вполне соответствовало специфике работы мусоровоза в условиях мегаполиса 1930-х годов.
Инновационной для своего времени была и система управления. Скорость регулировалась педальным контроллером, который позволял водителю выбирать один из семи режимов движения. Машина имела внушительные для тех лет габариты: длина достигла 5,9 метра, ширина — 2,2 метра, а колёсная база составляла 3,8 метра.
Несмотря на смелость технических решений, проект так и остался экспериментальным. Инженеры столкнулись с целым рядом неразрешимых на тот момент проблем: тяжёлые аккумуляторы были сложны в обслуживании, отсутствовала необходимая инфраструктура для зарядки, а надёжность некоторых узлов оставляла желать лучшего. В итоге уникальный электромусоровоз построили в единственном экземпляре, и, как это часто бывало с советскими разработками, идеи ЛЭТ опередили своё время на десятилетия, оставшись лишь интересной страницей в истории отечественного автопрома.
Похожие материалы
-
12.03.2026, 11:01
Сравнение Toyota Supra и Ford Mustang GT: кто быстрее на четверти мили в Лас-Вегасе
На автодроме в Лас-Вегасе встретились Toyota GR Supra и Ford Mustang GT - два культовых спорткара, каждый со своей историей и характером. Почему их противостояние стало символом перемен на рынке и что это значит для поклонников быстрых машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 10:31
Какие новые автомобили могут попасть в список для работы в такси весной 2026 года
В ближайшие месяцы в перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, могут войти сразу несколько новых моделей. Среди претендентов - Haval, Tenet, Jeland, а также электромобили и даже Volga. Почему это решение может изменить рынок и что ждет таксопарки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 09:07
Неожиданный сбой в управлении мультимедиа у Toyota RAV4 2026: владельцы жалуются на двойное переключение треков
Владельцы новых Toyota RAV4 2026 столкнулись с неожиданной проблемой: при подключении Android Auto кнопки на руле начинают некорректно переключать треки. Это вызывает раздражение и заставляет задуматься о переходе на CarPlay. Почему сбой затронул именно эту модель и как реагируют производители - в нашем материале.Читать далее
-
12.03.2026, 09:07
Весной 2026 года на региональных трассах появятся новые ограничения для грузовиков
В 2026 году на региональных дорогах России вводят временные запреты для тяжелых машин - мало кто знает, что это коснется не всех. Какие категории транспорта попадут под ограничения, как получить разрешение и что грозит за нарушение - объясняем, почему важно заранее узнать детали. Последствия могут быть серьезными.Читать далее
-
12.03.2026, 06:38
Alpine Performance Platform: новая архитектура для электроспорткаров с уникальным подходом
Alpine представила платформу APP для будущих электроспорткаров, начиная с нового A110. В отличие от привычных решений, здесь акцент на легкости и балансе, а не на универсальности. Это может изменить представление о спортивных электромобилях и задать новые стандарты в отрасли.Читать далее
-
12.03.2026, 05:55
Феномен «капсул времени»: почему советские «Жигули» стоят как новые иномарки
На рынке подержанных авто появились уникальные экземпляры - советские машины в состоянии «как с завода». Их стоимость сопоставима с элитными иномарками, а спрос только растет. Почему коллекционеры готовы платить миллионы и что делает эти автомобили столь ценными - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 05:23
ZAZ-965 NEWera: концепт с ретродизайном и современными технологиями
Дизайнер Роман Прядько удивил автосообщество свежим взглядом на ЗАЗ-965: концепт NEWera сочетает узнаваемый ретростиль с современными решениями, включая электрическую версию. Почему этот проект вызвал столько обсуждений и как он может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 04:59
Два новых электровелосипеда Jaison Thunder Pro: мощность, запас хода и доступная цена
Jaison, китайский производитель электровелосипедов, представил новую линейку Thunder Pro с широкими покрышками. Модели обещают впечатляющую мощность и дальность хода при демократичной цене. Почему эти велосипеды могут изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
12.03.2026, 04:52
Rivian R2 удивил ценой: старт продаж ниже ожиданий, детали раскрыты раньше срока
Rivian готовил громкую премьеру нового кроссовера R2, но детали о стоимости и комплектациях стали известны раньше времени. Почему цена оказалась ниже прогнозов, и как это повлияет на рынок электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
12.03.2026, 04:34
Инженерная смелость СССР: три грузовика, которые не уступали, а иногда и превосходили западные аналоги
В 80-х советский автопром выпустил уникальные грузовики, которые не только конкурировали с зарубежными моделями, но и иногда превосходили их по возможностям. Почему эти машины до сих пор вызывают споры среди экспертов и что они значили для отрасли - разбираемся на примерах самых ярких моделей десятилетия.Читать далее
