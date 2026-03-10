Экспериментальный грузовик ЛЭТ на базе ЗИС-5 и его судьба в истории электромобилей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 11:12

Советский электромусоровоз 1935 года: Забытый эксперимент инженеров МЭИ

Советский электромусоровоз 1935 года: Забытый эксперимент инженеров МЭИ

Экспериментальный грузовик ЛЭТ на базе ЗИС-5 и его судьба в истории электромобилей

Советский электромусоровоз 1935 года: Забытый эксперимент инженеров МЭИ

В 1935 году в Москве был создан единственный в своем роде электромусоровоз на базе ЗИС-5. Машина отличалась необычной конструкцией и рядом технических решений, которые опередили свое время. Почему проект так и остался экспериментом - разбираемся в деталях.

В 1935 году в Москве был создан единственный в своем роде электромусоровоз на базе ЗИС-5. Машина отличалась необычной конструкцией и рядом технических решений, которые опередили свое время. Почему проект так и остался экспериментом - разбираемся в деталях.

История советского автомобилестроения хранит немало удивительных экспериментов, и один из самых ярких — электрический мусоровоз, созданный в 1935 году лабораторией электрической тяги (ЛЭТ) Московского энергетического института. В эпоху, когда электротранспорт только делал первые робкие шаги, сталкиваясь с недоверием и техническими ограничениями, инженеры ЛЭТ решились на создание полностью электрического грузовика для коммунальных нужд.

Базой для эксперимента послужил проверенный временем грузовик ЗИС-5, однако его шасси подверглось серьёзной модернизации. Вместо стандартной платформы на машине установили открытую площадку, на которой разместили два контейнера для отходов. Сердцем машины стал электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением, спрятанный под сиденьем двухместной кабины. При рабочем напряжении 110 вольт мотор развивал мощность 13 кВт (около 17 л.с.) при 930 оборотах в минуту. Такое расположение позволило инженерам максимально компактно разместить силовую установку, не занимая полезное пространство кузова.

Особого внимания заслуживает аккумуляторный отсек: 40 батарей общей ёмкостью 168 А·ч и весом почти 1400 кг разместили в деревянных ящиках сразу за кабиной. Этого запаса энергии хватало на 40 километров пути — показатель, который для городской коммунальной техники выглядит достойно даже сегодня. Снаряженная масса машины составляла 4200 кг, а грузоподъёмность — 1800 кг. Максимальная скорость была ограничена 25 км/ч, что вполне соответствовало специфике работы мусоровоза в условиях мегаполиса 1930-х годов.

Инновационной для своего времени была и система управления. Скорость регулировалась педальным контроллером, который позволял водителю выбирать один из семи режимов движения. Машина имела внушительные для тех лет габариты: длина достигла 5,9 метра, ширина — 2,2 метра, а колёсная база составляла 3,8 метра.

Несмотря на смелость технических решений, проект так и остался экспериментальным. Инженеры столкнулись с целым рядом неразрешимых на тот момент проблем: тяжёлые аккумуляторы были сложны в обслуживании, отсутствовала необходимая инфраструктура для зарядки, а надёжность некоторых узлов оставляла желать лучшего. В итоге уникальный электромусоровоз построили в единственном экземпляре, и, как это часто бывало с советскими разработками, идеи ЛЭТ опередили своё время на десятилетия, оставшись лишь интересной страницей в истории отечественного автопрома.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Воронеж Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться