Экспериментальный грузовик ЛЭТ на базе ЗИС-5 и его судьба в истории электромобилей

Советский электромусоровоз 1935 года: Забытый эксперимент инженеров МЭИ

В 1935 году в Москве был создан единственный в своем роде электромусоровоз на базе ЗИС-5. Машина отличалась необычной конструкцией и рядом технических решений, которые опередили свое время. Почему проект так и остался экспериментом - разбираемся в деталях.

В 1935 году в Москве был создан единственный в своем роде электромусоровоз на базе ЗИС-5. Машина отличалась необычной конструкцией и рядом технических решений, которые опередили свое время. Почему проект так и остался экспериментом - разбираемся в деталях.

История советского автомобилестроения хранит немало удивительных экспериментов, и один из самых ярких — электрический мусоровоз, созданный в 1935 году лабораторией электрической тяги (ЛЭТ) Московского энергетического института. В эпоху, когда электротранспорт только делал первые робкие шаги, сталкиваясь с недоверием и техническими ограничениями, инженеры ЛЭТ решились на создание полностью электрического грузовика для коммунальных нужд.

Базой для эксперимента послужил проверенный временем грузовик ЗИС-5, однако его шасси подверглось серьёзной модернизации. Вместо стандартной платформы на машине установили открытую площадку, на которой разместили два контейнера для отходов. Сердцем машины стал электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением, спрятанный под сиденьем двухместной кабины. При рабочем напряжении 110 вольт мотор развивал мощность 13 кВт (около 17 л.с.) при 930 оборотах в минуту. Такое расположение позволило инженерам максимально компактно разместить силовую установку, не занимая полезное пространство кузова.

Особого внимания заслуживает аккумуляторный отсек: 40 батарей общей ёмкостью 168 А·ч и весом почти 1400 кг разместили в деревянных ящиках сразу за кабиной. Этого запаса энергии хватало на 40 километров пути — показатель, который для городской коммунальной техники выглядит достойно даже сегодня. Снаряженная масса машины составляла 4200 кг, а грузоподъёмность — 1800 кг. Максимальная скорость была ограничена 25 км/ч, что вполне соответствовало специфике работы мусоровоза в условиях мегаполиса 1930-х годов.

Инновационной для своего времени была и система управления. Скорость регулировалась педальным контроллером, который позволял водителю выбирать один из семи режимов движения. Машина имела внушительные для тех лет габариты: длина достигла 5,9 метра, ширина — 2,2 метра, а колёсная база составляла 3,8 метра.

Несмотря на смелость технических решений, проект так и остался экспериментальным. Инженеры столкнулись с целым рядом неразрешимых на тот момент проблем: тяжёлые аккумуляторы были сложны в обслуживании, отсутствовала необходимая инфраструктура для зарядки, а надёжность некоторых узлов оставляла желать лучшего. В итоге уникальный электромусоровоз построили в единственном экземпляре, и, как это часто бывало с советскими разработками, идеи ЛЭТ опередили своё время на десятилетия, оставшись лишь интересной страницей в истории отечественного автопрома.