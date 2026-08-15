Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

15 августа 2026, 19:20

Советский и российский автопром: почему мировая экспансия так и не случилась

Советский и российский автопром: почему мировая экспансия так и не случилась

От «Догоним!» до импортозамещения: почему советские и российские авто так и не стали мировыми бестселлерами

Советский и российский автопром: почему мировая экспансия так и не случилась

История советского и российского автопрома - это не только про заводы и модели, но и про отсутствие стремления к мировому лидерству. Почему отечественные автомобили не стали глобальным продуктом и как это повлияло на рынок сегодня - разбираемся в деталях.

История советского и российского автопрома - это не только про заводы и модели, но и про отсутствие стремления к мировому лидерству. Почему отечественные автомобили не стали глобальным продуктом и как это повлияло на рынок сегодня - разбираемся в деталях.

Тема амбиций советского и российского автопрома остается актуальной, ведь именно здесь кроются причины, почему отечественные автомобили так и не заняли почетное место на мировой арене. В СССР лозунги вроде «Догоним и перегоним!» были известны каждому, но применялись они скорее к строительству нового общества, чем к конкретным отраслям, включая автопром.

В стране строились гигантские заводы: Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Днепрогэс, Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), Уралмаш, Ростсельмаш. Появлялись масштабные инфраструктурные проекты, запускались спутники, а победы в спорте и науке становились символами эпохи. Однако автопром, несмотря на внушительные объемы производства, всегда оставался в тени других приоритетов.

Советские заводы уверенно выпускали грузовики для строительства и армии, а легковые автомобили долгое время не были в центре внимания. По выпуску грузовиков СССР входил в мировую тройку, уступая лишь США и Японии. В 1970 году на экспорт ушло почти 35 тысяч грузовых машин, а к 1990 году - уже почти 50 тысяч. При этом грузовые автомобили долгое время производились в разы больше, чем легковые.

Качество и надежность грузовиков вроде ЗиЛ-130, ГАЗ-66, ГАЗ-51, Урал-4320 позволяли им оставаться востребованными десятилетиями. Многие из них до сих пор встречаются на российских дорогах, что говорит о прочности и простоте обслуживания. Но задача выхода на мировой рынок никогда не ставилась: экспорт был ориентирован на развивающиеся страны, а каждая поставка в развитые государства становилась событием, а не частью стратегии экспансии.

Государственные инвестиции направлялись прежде всего на внутренние нужды, а не на завоевание зарубежных рынков. Рыночная логика уступала место плановой экономике, а создание автомобиля, способного конкурировать на Западе, не входило в задачи отрасли. Дешевизна продукции объяснялась ориентацией на работу, а не на комфорт или дизайн. Экологические стандарты и современные технологии часто откладывались на потом, а новые модели создавались с учетом доступных компонентов, а не мировых трендов.

Ярким исключением стала «Нива» ВАЗ-2121, которая на короткое время привлекла внимание мирового рынка, но быстро утратила позиции из-за проблем с качеством. После распада СССР автопром оказался в кризисе: разрыв кооперационных связей, переход к рынку и конкуренция с импортом привели к тому, что даже российские покупатели стали отдавать предпочтение зарубежным маркам.

Отсутствие глобальных амбиций в автопроме было следствием приоритетов государства, особенностей плановой экономики и ограниченного доступа к современным технологиям. Сегодняшнее положение отрасли во многом обусловлено этими историческими решениями. По данным отраслевых аналитиков, Россия по-прежнему сохраняет сильные позиции в производстве грузовых автомобилей, но легковой сегмент остается под давлением импорта. Это создает уникальную ситуацию на рынке, где традиции и новые вызовы переплетаются, формируя будущее отечественного автопрома.

Упомянутые марки: ГАЗ
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