Почему «Муравей» был незаменимым помощником и как его вытеснили новые модели

Советский мотороллер «Муравей»: как исчезла легенда грузового транспорта

Грузовой мотороллер «Муравей» когда-то был символом практичности и выносливости для советских мужчин. Сегодня его отсутствие на рынке вызывает вопросы о причинах исчезновения и о том, как изменились требования к транспорту в России.

Грузовой мотороллер «Муравей» когда-то был символом практичности и выносливости для советских мужчин. Сегодня его отсутствие на рынке вызывает вопросы о причинах исчезновения и о том, как изменились требования к транспорту в России.

Грузовой мотороллер «Муравей» был настоящим открытием для советских предприятий и хозяйств мирового уровня. Простая конструкция, высокая проходимость и возможность перевозки до 300 кг сделали его незаменимым помощником в условиях, когда легковые автомобили не справились. Именно благодаря этому качеству «Муравей» стал символом хозяйственности и разумного отношения к транспорту в СССР.

С момента запуска производства в 1959 году на Тульском машиностроительном заводе, мотороллер быстро завоевал популярность среди поставщиков коммунальных услуг, сельского хозяйства и легковых перевозок. Первые версии могли перевозить до 200 кг, но постоянные доработки позволяли увеличить грузоподъемность до 300 кг, например у модели «Муравей-2». Особое внимание уделялось проходимости: мотороллер уверенно преодолевал грязь и подъем до 40 градусов, что делало его востребованным даже в самых труднодоступных местах.

Производство «Муравья» было организовано по всей стране: комплектование изделий на заводах в пяти республиках, а окончательная сборка проходила в Туле. Часть готовых мотороллеров пошла на экспорт — «Муравей» продавался в 21 стране, где его ценили за надежность и простоту.

Однако с началом перестройки ситуация резко изменилась. В рамках конверсии оборонных предприятий, включая ТМЗ, были сделаны ограничения по выпуску привычной продукции и переход на производство товаров народного потребления. Это привело к сокращению объемов выпуска «Муравья», а затем и к его полному исчезновению с рынка. Дополнительным ударом стали новые налоги и пошлины на импортные комплектующие, что сделало производство нерентабельным.

В 90-е годы предпринимались попытки вернуть «Муравей» на рынок, в том числе с использованием дизельных двигателей. Но высокая стоимость зарубежных моторов и появление дешевых скутеров из Юго-Восточной Азии сделали проекты невыгодными. К тому же российские заводы начали осваивать выпуск квадроциклов, которые предлагали еще большую грузоподъемность и скорость. Как отмечают эксперты, если бы в свое время нашелся инвестор, возможно, «Муравей» сохранил бы свое место на рынке.