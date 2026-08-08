Почему «Муравей» был незаменимым помощником и как его вытеснили новые модели

8 августа 2026, 15:41
Советский мотороллер «Муравей»: как исчезла легенда грузового транспорта
Советский мотороллер «Муравей»: как исчезла легенда грузового транспорта
Грузовой мотороллер «Муравей» когда-то был символом практичности и выносливости для советских мужчин. Сегодня его отсутствие на рынке вызывает вопросы о причинах исчезновения и о том, как изменились требования к транспорту в России.
Грузовой мотороллер «Муравей» был настоящим открытием для советских предприятий и хозяйств мирового уровня. Простая конструкция, высокая проходимость и возможность перевозки до 300 кг сделали его незаменимым помощником в условиях, когда легковые автомобили не справились. Именно благодаря этому качеству «Муравей» стал символом хозяйственности и разумного отношения к транспорту в СССР.
С момента запуска производства в 1959 году на Тульском машиностроительном заводе, мотороллер быстро завоевал популярность среди поставщиков коммунальных услуг, сельского хозяйства и легковых перевозок. Первые версии могли перевозить до 200 кг, но постоянные доработки позволяли увеличить грузоподъемность до 300 кг, например у модели «Муравей-2». Особое внимание уделялось проходимости: мотороллер уверенно преодолевал грязь и подъем до 40 градусов, что делало его востребованным даже в самых труднодоступных местах.
Производство «Муравья» было организовано по всей стране: комплектование изделий на заводах в пяти республиках, а окончательная сборка проходила в Туле. Часть готовых мотороллеров пошла на экспорт — «Муравей» продавался в 21 стране, где его ценили за надежность и простоту.
Однако с началом перестройки ситуация резко изменилась. В рамках конверсии оборонных предприятий, включая ТМЗ, были сделаны ограничения по выпуску привычной продукции и переход на производство товаров народного потребления. Это привело к сокращению объемов выпуска «Муравья», а затем и к его полному исчезновению с рынка. Дополнительным ударом стали новые налоги и пошлины на импортные комплектующие, что сделало производство нерентабельным.
В 90-е годы предпринимались попытки вернуть «Муравей» на рынок, в том числе с использованием дизельных двигателей. Но высокая стоимость зарубежных моторов и появление дешевых скутеров из Юго-Восточной Азии сделали проекты невыгодными. К тому же российские заводы начали осваивать выпуск квадроциклов, которые предлагали еще большую грузоподъемность и скорость. Как отмечают эксперты, если бы в свое время нашелся инвестор, возможно, «Муравей» сохранил бы свое место на рынке.
Похожие материалы
-
08.08.2026, 17:01
Bugatti Destrier: гиперкар в единственном экземпляре с дизайном в стиле рыцарских доспехов
Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, созданный по индивидуальному заказу и вдохновленный средневековыми боевыми конями. Модель сочетает техническую платформу Bolide и смелый художественный подход, что делает ее заметной на рынке эксклюзивных автомобилей.Читать далее
-
08.08.2026, 08:03
Редкие советские автомобили: какие модели сегодня ценятся коллекционерами
С каждым годом интерес к советским автомобилям растет, а отдельные модели становятся настоящим раритетом. Разбираемся, какие машины из СССР сегодня считаются самыми редкими и почему их стоимость на рынке коллекционеров продолжает увеличиваться.Читать далее
-
08.08.2026, 07:07
Мотоцикл «Тула»: первый советский эндуро и его главные технические парадоксы
Мотоцикл «Тула» был первым советским эндуро, который удивлял конструкцией и смелыми решениями, но так и не стал массовым. Почему эта техника до сих пор вызывает споры среди экспертов и что важно знать о ее особенностях - в материале.Читать далее
-
08.08.2026, 05:00
Иж-350: как немецкие технологии изменили советский мотопром и рынок транспорта
Иж-350 - первый массовый мотоцикл СССР, созданный на базе немецких чертежей, стал не только транспортной революцией для страны, но и платформой для будущих советских моделей. Сегодня интерес к этой технике вновь растет, а оригинальные экземпляры ценятся коллекционерами.Читать далее
-
08.08.2026, 04:29
KREIDLER HIKER 2.0 ELECTRO: электроскутер с запасом хода 60 км и мощностью 3000 Вт
Электроскутер KREIDLER HIKER 2.0 ELECTRO сочетает в себе мощность, экономичность и удобство для ежедневных поездок. Модель выделяется возможностью быстрой зарядки от обычной розетки и высокой грузоподъемностью, что особенно актуально для городских условий.Читать далее
-
08.08.2026, 03:24
Chevrolet Damas возвращается: самый доступный иностранный микровэн с семью местами в РФ
На российском рынке появился Chevrolet Damas - компактный семиместный микровэн с минимальным оснащением, который может изменить ситуацию для тех, кто ищет недорогой и вместительный автомобиль. Его возвращение через параллельный импорт особенно актуально на фоне дефицита новых машин и роста цен.Читать далее
-
08.08.2026, 01:08
Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: полный привод, отечественные компоненты, три комплектации
На российском рынке появился автодом, который сочетает проходимость внедорожника и комфорт полноценного жилья. Модель полностью собрана из отечественных деталей и предлагает три варианта оснащения, что особенно актуально для любителей автономных поездок и семейных путешествий.Читать далее
-
07.08.2026, 22:45
Сколько бы стоил мотороллер «Вятка» сегодня и почему его не увидим на дорогах
Советский мотороллер «Вятка» - не просто техника, а часть истории. Сегодня интерес к нему только растет, а цены на раритетные экземпляры удивляют даже коллекционеров. В материале - реальные цифры, причины популярности и экспертный взгляд на перспективы возвращения легенды.Читать далее
-
07.08.2026, 19:10
Американская Rheinmetall выпустит автономную платформу Harbinger для армии США
В США стартует производство уникальных автономных платформ Harbinger для военных нужд. Эти машины без кабины способны перевозить грузы на большие расстояния и работать в экстремальных условиях, что может изменить подход к снабжению на передовой.Читать далее
-
07.08.2026, 17:13
Kawasaki Ninja ZX-6R 2027: новые цвета и дизайн без изменения техники
Kawasaki Ninja ZX-6R 2027 года выходит с обновленным внешним видом, но прежней технической платформой. Это решение подчеркивает тенденцию к сохранению классических спортбайков на фоне сокращения выбора в среднем классе. Модель остается актуальной для любителей динамичной езды.Читать далее
Похожие материалы
-
08.08.2026, 17:01
Bugatti Destrier: гиперкар в единственном экземпляре с дизайном в стиле рыцарских доспехов
Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, созданный по индивидуальному заказу и вдохновленный средневековыми боевыми конями. Модель сочетает техническую платформу Bolide и смелый художественный подход, что делает ее заметной на рынке эксклюзивных автомобилей.Читать далее
-
08.08.2026, 08:03
Редкие советские автомобили: какие модели сегодня ценятся коллекционерами
С каждым годом интерес к советским автомобилям растет, а отдельные модели становятся настоящим раритетом. Разбираемся, какие машины из СССР сегодня считаются самыми редкими и почему их стоимость на рынке коллекционеров продолжает увеличиваться.Читать далее
-
08.08.2026, 07:07
Мотоцикл «Тула»: первый советский эндуро и его главные технические парадоксы
Мотоцикл «Тула» был первым советским эндуро, который удивлял конструкцией и смелыми решениями, но так и не стал массовым. Почему эта техника до сих пор вызывает споры среди экспертов и что важно знать о ее особенностях - в материале.Читать далее
-
08.08.2026, 05:00
Иж-350: как немецкие технологии изменили советский мотопром и рынок транспорта
Иж-350 - первый массовый мотоцикл СССР, созданный на базе немецких чертежей, стал не только транспортной революцией для страны, но и платформой для будущих советских моделей. Сегодня интерес к этой технике вновь растет, а оригинальные экземпляры ценятся коллекционерами.Читать далее
-
08.08.2026, 04:29
KREIDLER HIKER 2.0 ELECTRO: электроскутер с запасом хода 60 км и мощностью 3000 Вт
Электроскутер KREIDLER HIKER 2.0 ELECTRO сочетает в себе мощность, экономичность и удобство для ежедневных поездок. Модель выделяется возможностью быстрой зарядки от обычной розетки и высокой грузоподъемностью, что особенно актуально для городских условий.Читать далее
-
08.08.2026, 03:24
Chevrolet Damas возвращается: самый доступный иностранный микровэн с семью местами в РФ
На российском рынке появился Chevrolet Damas - компактный семиместный микровэн с минимальным оснащением, который может изменить ситуацию для тех, кто ищет недорогой и вместительный автомобиль. Его возвращение через параллельный импорт особенно актуально на фоне дефицита новых машин и роста цен.Читать далее
-
08.08.2026, 01:08
Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: полный привод, отечественные компоненты, три комплектации
На российском рынке появился автодом, который сочетает проходимость внедорожника и комфорт полноценного жилья. Модель полностью собрана из отечественных деталей и предлагает три варианта оснащения, что особенно актуально для любителей автономных поездок и семейных путешествий.Читать далее
-
07.08.2026, 22:45
Сколько бы стоил мотороллер «Вятка» сегодня и почему его не увидим на дорогах
Советский мотороллер «Вятка» - не просто техника, а часть истории. Сегодня интерес к нему только растет, а цены на раритетные экземпляры удивляют даже коллекционеров. В материале - реальные цифры, причины популярности и экспертный взгляд на перспективы возвращения легенды.Читать далее
-
07.08.2026, 19:10
Американская Rheinmetall выпустит автономную платформу Harbinger для армии США
В США стартует производство уникальных автономных платформ Harbinger для военных нужд. Эти машины без кабины способны перевозить грузы на большие расстояния и работать в экстремальных условиях, что может изменить подход к снабжению на передовой.Читать далее
-
07.08.2026, 17:13
Kawasaki Ninja ZX-6R 2027: новые цвета и дизайн без изменения техники
Kawasaki Ninja ZX-6R 2027 года выходит с обновленным внешним видом, но прежней технической платформой. Это решение подчеркивает тенденцию к сохранению классических спортбайков на фоне сокращения выбора в среднем классе. Модель остается актуальной для любителей динамичной езды.Читать далее