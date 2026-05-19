«Редут»: машина из СССР, которая умела уходить под землю вместе со штабом

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 06:50

Советский «Редут»: машина, способная скрыть штаб под землей за минуты

В 1970-х в СССР создали «Редут» - командный пункт на колесах, который мог буквально зарываться в землю и становиться невидимым для противника. Почему эта машина так и не стала массовой и что осталось от ее наследия сегодня - разбираемся в деталях.

В истории советской военной техники есть проекты, которые опередили своё время и до сих пор вызывают удивление. Один из таких — машина «Редут», созданная для того, чтобы штаб мог буквально исчезнуть под землёй, став недосягаемым для разведки и оружия противника. В эпоху, когда точность ракет росла, а спутники могли засечь любой объект, идея мобильного и невидимого командного пункта выглядела как ответ на новые угрозы.

Всё началось ещё в 1965 году, когда на подмосковном полигоне маршал Гречко лично оценивал прототип «Стрела». Эта восьмиколёсная махина могла заехать в котлован и скрыться под землёй вместе со штабом. Но проект сочли слишком дорогим и сырым: машина могла застрять, а стоимость не позволяла запустить её в серию. Инженеры убрали чертежи в архив, но сама идея не исчезла.

К концу 1970-х ситуация изменилась: появились высокоточные ракеты, и стационарные штабы стали лёгкой мишенью. Тогда к проекту вернулись, доработали конструкцию и дали ей новое имя — «Редут». В основе лежало шасси МАЗ-543В, уже проверенное на других военных машинах. Восемь ведущих колёс, дизельный двигатель на 525 л.с., почти 40 тонн веса — всё это позволяло «Редуту» быстро менять позиции и преодолевать сложный рельеф.

Внутри герметичного корпуса размещался полноценный командный пункт с оборудованием для связи и управления. Точные характеристики до сих пор засекречены, но известно, что экипаж мог работать автономно, не выходя наружу. Для маскировки использовалась простая, но эффективная схема: специальный экскаватор заранее выкапывал котлован, «Редут» заезжал внутрь, его засыпали грунтом, и снаружи оставались только небольшие смотровые окна и воздуховод. С воздуха и со спутника машина становилась невидимой.

Главное отличие от ранней «Стрелы» — возможность самостоятельно выбраться из-под земли. После выполнения задачи «Редут» включал двигатель и покидал укрытие без посторонней помощи. Однако зависимость от экскаватора оставалась слабым местом: без него машина не могла зарыться, что усложняло логистику и делало процесс менее гибким в условиях быстрой войны.

Семейство МАЗ-543 дало жизнь десяткам военных машин, но «Редут» остался одним из самых необычных представителей. Последний раз его показывали публике в 1987 году, после чего машина отправилась в Николо-Урюпино, где планировали создать музей техники. Музей так и не открылся, и уникальный экземпляр остался под открытым небом — символом того, как даже самые передовые разработки могут быть забыты.

Сегодня «Редут» — это не только редкий экспонат, но и напоминание о том, как технологические вызовы формируют военную мысль. Подобные проекты показывают, что даже самые смелые идеи могут найти применение спустя годы, если меняется контекст и появляются новые угрозы. Для России тема скрытых командных пунктов остаётся актуальной: мобильность, автономность и маскировка по-прежнему входят в число главных требований к современной военной технике.

