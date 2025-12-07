Забытый русский внедорожник стал сокровищем в Европе: цена вас шокирует

Советский УАЗ-469 продают в Испании по цене нового кроссовера

В Европе выставили на продажу УАЗ. Это не просто старый внедорожник. Его полностью восстановили до идеала. Теперь за него просят огромные деньги. Узнайте, почему он так дорого стоит.

На европейском автомобильном рынке появился весьма необычный лот, который наверняка вызовет интерес у ценителей классики и советского автопрома. В Испании на продажу выставили легендарный УАЗ-469, сошедший с конвейера в далеком 1989 году. За этот экземпляр просят почти 27 тысяч евро, что по текущему курсу составляет около 2,43 миллиона рублей. Такая цена сопоставима со стоимостью нового современного кроссовера, что делает предложение по-настоящему эксклюзивным.

Высокая стоимость объясняется не только возрастом и редкостью модели для Европы, но и безупречным состоянием автомобиля. Машина прошла полную и скрупулезную реставрацию в мастерской AV Classics, специализирующейся на классических автомобилях. Благодаря мягкому испанскому климату, где внедорожник эксплуатировался ранее, его кузов практически не пострадал от коррозии, что стало отличной базой для восстановительных работ. Кузов был окрашен в элегантный белый цвет, который контрастирует с новым интерьером.

Салон внедорожника отделали качественной светлой кожей, что придает утилитарному по своей сути автомобилю нотку роскоши. Семиместная компоновка в формате кабриолета была сохранена. Для защиты от непогоды в комплекте идут сразу два съемных тента - один коричневого цвета, другой бордового. Чтобы поездки были еще приятнее, в автомобиль установили современную аудиосистему от известного бренда Marshall. Также в оснащение добавили различное туристическое снаряжение, подчеркивая внедорожный характер машины.

Фото: autosalonValencia / Classic-trader.com

Техническая часть осталась верна оригиналу. УАЗ-469 оснащен системой полного привода и надежной механической коробкой передач. В объявлении продавец подчеркивает, что простая и ремонтопригодная конструкция позволяет обслуживать автомобиль без использования сложного дилерского оборудования. Это делает его идеальным для путешествий по пересеченной местности, где надежность ценится превыше всего. Автомобиль сохранил даже свои оригинальные регистрационные номера.

Особый статус этому УАЗу придает его возраст. Поскольку машине уже более 30 лет, в Испании ее можно зарегистрировать как историческое транспортное средство. Это дает владельцу целый ряд преимуществ. Например, он может быть полностью освобожден от уплаты транспортного налога или платить его по минимальной ставке. Также полагается существенная скидка на страховой полис. Но самое главное - такой автомобиль получает право въезда в специальные зоны в городах, куда запрещен доступ современным машинам с двигателями внутреннего сгорания. Все эти факторы в совокупности и формируют столь внушительную цену на, казалось бы, простой советский внедорожник.