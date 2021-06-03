Советский ЗИЛ вошел в ТОП-10 лучших бронированных лимузинов в истории
Фото: drom.ru
Кузов был покрыт броней толщиной до 10 мм, а толщина стекол достигала 47 мм. Весил бронированный автомобиль 5,5 тонны. В движение тяжелый лимузин приводит 7,7-литровый двигатель V8 мощностью 315 л.с. Разгон с места до «сотни» занимал 13 секунд, а максимальная скорость этого «бегемота», как его назвали англичане, составляла 190 км/ч.
Интересно, что в конструкции ЗИЛ-41052 применялось нестандартное для автомобилей такого типа инженерное решение, отмечает Дром. Фактически автомобиль представлял собой стилизованный под лимузин броневик, в основе которого несущая цельносварная бронекапсула. Аналогичный принцип использовали только при создании бронированных лимузинов Cadillac для президентов США. Решение дорогостоящее, но гарантирует максимальную защиту от выстрелов снайперов и подрывов мин.
Помимо советского ЗИЛ-41052 в рейтинг также вошли бронированные версии серийных Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Maybach S650, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover, BMW X5 и Cadillac Escalade.
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