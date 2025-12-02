40 лет в гараже: почему за старые «Жигули» просят как за современную иномарку?

2 декабря 2025, 13:49
Советскую «семерку» 1984 года продают по цене новой Lada Vesta
В России нашли уникальный автомобиль. Это советский седан ВАЗ-2107. Машина простояла в гараже 40 лет. Ее пробег составляет всего 349 км. Владелец просит за нее огромную сумму. Цена сопоставима с новой Lada Vesta.
На российском рынке классических автомобилей появилось по-настоящему эксклюзивное предложение. На одном из популярных сайтов с объявлениями выставили на продажу ВАЗ-2107, сошедший с конвейера в далеком 1984 году. Этот автомобиль можно без преувеличения назвать «капсулой времени», ведь за четыре десятилетия он проехал всего 349 километров.
Владелец из Крыма утверждает, что машина практически всю свою жизнь провела в сухом гараже. Именно благодаря таким условиям хранения советский седан дошел до наших дней в состоянии, близком к идеальному. Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль действительно выглядит так, будто только вчера покинул заводские ворота. Кузов, выкрашенный в яркую эмаль «Рубин», не имеет ни единого дефекта, а все хромированные элементы блестят как новые.
Особого внимания заслуживает салон. Он отделан рыжим дерматином - это характерная черта ранних моделей «семерки», которая особенно ценится среди коллекционеров. Интерьер сохранился в первозданном виде, без следов износа или выцветания. Под капотом также царит идеальный порядок. Там установлен стандартный для этой модели 1,5-литровый карбюраторный двигатель, развивающий 72 лошадиные силы. Работает он в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, передающей крутящий момент на задние колеса.
Самое интересное в этом объявлении - это, конечно, цена. Продавец оценил свою реликвию в 2 000 000 рублей. Для сравнения, примерно столько же сегодня стоит новая Lada Vesta в богатой комплектации Techno. Столь высокая стоимость объясняется не только идеальным состоянием, но и растущим в последние годы интересом к советской автомобильной классике. Подобные экземпляры все чаще становятся объектами для коллекционирования и инвестиций. Вполне вероятно, что эта «семерка» в итоге пополнит чей-то частный музей.
