8 ноября 2021, 16:32
Советскую «Волгу» превратили в машину для зомби-апокалипсиса (фото)
В подмосковных Химках обнаружили настоящий автомобиль апокалипсиса, достойный фильма про Безумного Макса. В основе адской машины, судя по всему, лежит советский автомобиль ГАЗ-24 «Волга».
Дарья Климова Фото: yaplakal.com
Изображение загружается
Фото: yaplakal.com
Изображение загружается
Фото: yaplakal.com
Изображение загружается
Фото: yaplakal.com
Ранее мы писали
В свое время для фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» изготовили на заказ полторы сотни невероятных автомобилей ...Читать далее
Узнать в зомбимобиле «Волгу» можно только по салону, который, кстати, находится в плачевном состоянии: водительское сиденье затерто до дыр, а руль перемотан изолентой. Зато есть противогаз и сменный аккумулятор. Кто и зачем построил такой удивительный автомобиль, пока неизвестно.
Упомянутые модели: ГАЗ 24 Волга
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 950 000 РГАЗ 24 «Волга», II (2410) 1988 в Москве
- 1 250 000 РГАЗ 24 «Волга» 1985 в Москве
- 120 000 РГАЗ 24 «Волга» 1988 в Москве
- 890 000 РГАЗ 24 «Волга», I (24) 1981 в Москве
- 125 000 РГАЗ 24 «Волга» 1978 в Москве
- 3 700 000 РГАЗ 24 «Волга» 1981 в Москве
- 800 000 РГАЗ 24 «Волга» 1983 в Москве
- 90 000 РГАЗ 24 «Волга» 1975 в Москве
Новости по теме
Версия: «Волгу» возродят на базе Skoda Octavia
05.06.2020, 14:45
Mitsubishi обновила кроссвэн, который хотели продавать в России
08.11.2021, 17:08
Harley-Davidson Sportster S едет к дилерам. Почему его называют «волком в волчьей шкуре»?
08.11.2021, 16:53
5 самых популярных кроссоверов октября 2021 года в России
08.11.2021, 15:51
Новости по теме
Версия: «Волгу» возродят на базе Skoda Octavia
05.06.2020, 14:45
Mitsubishi обновила кроссвэн, который хотели продавать в России
08.11.2021, 17:08
Harley-Davidson Sportster S едет к дилерам. Почему его называют «волком в волчьей шкуре»?
08.11.2021, 16:53
5 самых популярных кроссоверов октября 2021 года в России
08.11.2021, 15:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин