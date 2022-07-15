Советы автопутешественникам: как не остаться в лесу голодным?
Фото: staroe-ognivo.ru
Сегодня поговорим о том, какими дарами леса можно воспользоваться, чтобы банально не умереть с голоду, какие полезны для здоровья, а какие, что называется, могут сослужить добрую службу.
Рябиновые листья
Еcли рядом с местoм вашегo пикника растет рябина, можно обратить на нее свои взоры, поскольку ее листья испокон веков используются как антибактериальное средство. Сорвите 10-15 листьев, добавьте их в воду и дайте настояться 1-2 часа.
Хвойные веточки
Есть можно молодые хвойные веточки, главное в нормальных количествах. Они полезны, вкусны, хорошо утоляют голод и полны витаминов. Перебарщивать с ними не стоит, иначе почечные протоки могут забиться смолой — но это если целый год пить крепко заваренную хвою.
Лесная земляника
Для приготовления природного чая подойдут листья практически любых съедобных ягод. Среди них малина, брусника, черника, голубика, земляника, смородина и т. п. Просто берем листья и ягоды и завариваем в котелке. Получается очень вкусный и богатый витаминами чай – это вам не покупные пакетики с не пойми какой «химией».
Отдельной строкой о лесной землянике. Она используется для приготовления напитка полностью, то есть в ход идут плоды, корневище и листья. Чай будет вкусным и сможет насытить организм полезными микроэлементами.
Нередко отваром из земляники обрабатывают горло при проблемах со слизистой, а также применяют отвар при проблемах с желудочной системой. В походе напиток готовится следующим образом: листья измельчаются, высушиваются и заливаются кипятком. Они настраиваются в течение 10 минут и готовы к употреблению.
Внутренняя часть коры липы
Грибы
Куда же без них. Многое о грибах вы знаете и без нас, поэтому лишь некоторые меры безопасности. Для того, чтобы не отравиться, нужно следовать очень простым правилам: не собирать грибы, если вы в них не разбираетесь; просматривать грибы, которые собираетесь приготовить, в них могут появиться паразиты; не готовить старые грибы.
Еще необходимо следить за детьми, с которыми отправились в лес - известны случаи, когда они пробовали и сырые, и ядовитые растения. Не стоит хранить грибы в полиэтиленовых пакетах, в них они быстро портятся. Обрабатывать грибы следует сразу после их сбора.
Муравьиная кислота
Имеет специфический резкий запах, которого комары боятся, как огня. Для того чтобы добыть муравьиную кислоту, потребуется небольшой кусочек ткани, слегка смоченный водой. Кладём его на муравейник и оставляем примерно на 5-10 минут. После этого надо стряхнуть всех муравьев и обработать им открытые участки тела.
Перед применением обязательно смазываем немного самый нежный участок кожи, например, на сгибе локтя. Если аллергической реакции не последует, то можно обрабатывать остальные участки тела.
Древесная кора
Рыбалка – дело вкусное, но тихое
Поскольку на дворе самая что не есть середина лета, следует помнить: рыба плохо клюет в жаркий день. Лучшее время клева - раннее утро. Больше рыбы там, где слабее течение, илистое дно, коряги, тень от деревьев.
Не разговаривайте громко: рыба не любит шума. Рыба может видеть рыболова и уплывать от него. При пересечении «водной преграды» вплавь можно запутаться в чужих сетях. В такой ситуации от ножа мало толку. Поэтому следует быть максимально аккуратным и внимательным.
Червей на крючок можно накопать за пару минут, главное, знать, где их искать. Найдите влажный грунт или переверните гнилое поваленное дерево. Возьмите две палки: одну воткните в землю, а второй начинайте совершать пилящие движения по первой. Не заметите, как быстро на поверхность вылезут дождевые черви — вот и наживка для ловли рыбы. Черви вылезают наружу, потому что воспринимают шум за приближение крота. То же самое происходит во время дождя, когда капли вызывают похожие вибрации.
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