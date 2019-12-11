11 декабря 2019, 00:01
Советы эксперта: как выбрать багажник для крыши автомобиля
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Фото: Thule
Отправляясь в путешествие на автомобиле, совсем не обязательно заставлять сумками салон машины и багажное отделение. Практичным и стильным решением для любителей автотуризма станет багажник для крыши, что освободит больше пространства для пассажиров и удержит снаряжение.
Фото: Thule
1. Изучите тип крыши автомобиля
Прежде чем подобрать автобагажник, изучите тип крыши транспортного средства, а именно, какая багажная система для нее подойдет. От этого зависит выбор будущего изделия, которое вместит ваши вещи: некоторые конструкции «сядут» идеально, а другие однозначно окажутся нефункциональными из-за элементов крепления. Багажник крепится либо к кузову автомобиля, либо к рейлингам - деталям в форме реек на крыше, которые служат для перевозки грузов.
Также нужно учитывать максимальный вес, который выдерживает крыша, согласно инструкции по эксплуатации ТС. Еще одной рекомендацией будет удостовериться, что оборудование не мешает люку и антенне авто. Узнать, совместима ли модель багажника с машиной можно на сайте производителя, где для клиента подберут подходящее изделие с учетом всех параметров авто.
Однако транспортировка груза только с помощью багажника не всегда практична, ведь даже крепкая связка предметов не до конца предотвращает скольжение и не обеспечивает устойчивость вещей в дороге. Незаменимым помощником будут специальные автобоксы, которые крепятся на крышу автомобиля.
2. Присмотритесь к долгосрочным автобоксам
Удачным приобретением перед семейным путешествием на машине станет автобокс, который поможет более бережно довести габаритный инвентарь, одежду и прочие приспособления до места отдыха, будь то дача или горнолыжный курорт. Такой вариант перевозки снаряжения более оптимальный и удобный для дальней поездки, так как боксы экономят пространство в машине и имеют современную аэродинамическую конструкцию, которая уменьшает расход топлива. Это делает путешествие безопаснее и комфортнее, так как вес груза на крыше распределяется равномерно.
При выборе автобокса стоит обращать внимание на материал изделия и надежную систему замков и крепления, чтобы доставить снаряжение в безопасности даже на большие расстояния.
3. Внимательно сравнивайте вариантыЛучше всего подбирать автобокс с системой SlideLock, которая разделяет функции запирания и открывания, автоматически фиксирует крышку на месте, и имеет встроенный индикатор для контроля закрытия бокса. Светодиодное освещение в внутри позволит быстро загружать и выгружать снаряжение в темное время суток. Приятным дополнением послужит элегантный спортивный дизайн с высококачественной внутренней отделкой и войлочной обивкой.
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Сегодня на рынке аксессуаров для автомобиля производители предлагают множество функциональных моделей, в том числе, вместительные автобоксы выпускает бренд Thule. Гарантией надежности также будет усиленная крышка, которая обеспечивает легкий и удобный доступ к содержимому с двух сторон.
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Кирилл Синельников, эксперт бренда Thule
4. Учитывайте габариты автобокса
Главное правило подбора габаритов автобокса – передняя часть детали не должна выступать более чем на 20-30 сантиметров над лобовым стеклом, чтобы не затруднять водителю обзор дороги. Если рассматривать кроссоверы, тип кузова универсал или хетчбэк, наличие автобокса не должно мешать открытию задней двери.
Несмотря на то, что многие современные автобоксы обладают аэродинамичным дизайном, они не на все 100% исключают уменьшение расхода топлива. Нужно учитывать размеры «рюкзака» на крыше автомобиля, так как при больших габаритах расход может увеличиться приблизительно на литр.
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