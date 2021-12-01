Безопасное вождение в условиях тумана
Плавное снижение скорости
Попав на участок дороги с сильным туманом нельзя ехать на большой скорости, но и резко тормозить тоже нежелательно, идущий позади вас автомобиль может не успеть вовремя среагировать и избежать столкновения. Плавно снижайте скорость, и поддерживайте ее на разумном уровне, чтобы без проблем реагировать на повороты и внезапные препятствия, которые в условиях тумана вы увидите в последний момент. Например, при видимости не более 50 м рекомендуется ехать на скорости 25 км/ч.
Используйте противотуманки
Хотя бы один задний противотуманный фонарь есть у всех автомобилей, а многие современные машины оснащены и передними противотуманками. Если вы недавно за рулем, выясните, как они включаются, чтобы туман не застал вас врасплох. Однако, злоупотреблять противотуманками тоже не стоит, по нормам ПДД в условиях нормальной видимости можно включать только передние (совместно с ближним светом).
Не включайте дальний свет
В отличие от ночной неосвещенной дороги, ту, что окутал туман, дальним светом не осветить. Вы только хуже сделаете: свет будет отражаться от пелены тумана и снижать видимость. Так что в тумане ваши помощники, это ближний свет и противотуманки.
Увеличьте дистанцию
Эксперты рекомендуют увеличить дистанцию от впереди идущей машины в полтора-два раза о той, что поддерживается в условиях нормальной видимости. Так же действует правило, что чем выше ваша скорость движения, тем больше должна быть дистанция между автомобилями.
Используйте дворники и обогрев или кондиционер
В зависимости от времени года, используйте обогрев салона или принудительную вентиляцию с осушением воздуха, чтобы избавиться от запотевания стекол изнутри. Так же обязательно включайте дворники, чтобы конденсат во время тумана не ухудшал видимость.
Прислушайтесь
Выключите радио, приоткройте окно и слушайте, что происходит вокруг. Иногда только на слух можно понять, насколько близко от вас другие машины и сколько их.
Не ориентируйтесь на впереди идущую машину
Полностью доверяться курсу впереди идущего автомобиля опасно. Во-первых, так вы можете слишком расслабиться и потерять концентрацию, что в условиях тумана слишком опасно. А во-вторых, нет гарантии, что машина впереди не съедет с дороги, а вы за ней следом. Постарайтесь держаться дорожной разметки, если ее видно, откройте окно со стороны пассажира, чтобы услышать шорох гравия, если съедете на обочину.
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