Уникальные условия для покупателей VOLGA - комфортные платежи и новые возможности

22 июня 2026, 11:24
Совкомбанк и VOLGA запускают новую программу автокредитования с минимальной ставкой
Совкомбанк и VOLGA запускают новую программу автокредитования с минимальной ставкой
Открываются новые перспективы для автолюбителей. Специальные предложения ждут покупателей автомобилей Volga. Узнайте, что изменится на рынке. Не пропустите детали новой программы.
На российском автомобильном рынке стартует совместная программа автокредитования от Совкомбанка и бренда VOLGA. Теперь покупатели автомобилей VOLGA могут рассчитывать на особые условия финансирования, включая кредиты с минимальной ставкой от 0,01%. Это предложение выделяется на фоне стандартных банковских продуктов и призвано сделать приобретение нового автомобиля максимально доступным.
Одной из главных особенностей новой программы стал продукт с дифференцированной процентной ставкой. Такой подход позволяет снизить размер ежемесячных выплат в первые годы пользования кредитом. Для многих клиентов это станет решающим фактором при выборе автомобиля, ведь финансовая нагрузка в начале срока кредитования заметно уменьшается по сравнению с классическими схемами.
Совкомбанк, обладающий значительным опытом работы с отечественными автопроизводителями, расширяет спектр современных финансовых решений для будущих владельцев VOLGA. Банк рассчитывает, что сотрудничество с VOLGA не только повысит доступность автомобилей, но и поддержит развитие российской промышленности, а также внесет вклад в реализацию национальных инициатив по импортозамещению в автосфере.
Программа охватывает как частных лиц, так и корпоративных клиентов. Помимо стандартных кредитных продуктов для физических лиц, стороны намерены развивать специальные предложения для бизнеса. В рамках программы VOLGA КЛУБ планируется внедрение дополнительных привилегий для владельцев автомобилей бренда, что сделает владение машиной еще более привлекательным.
Проект VOLGA - это не просто запуск новой марки, а комплексная стратегия по выводу на рынок современных российских автомобилей. Производство организовано на высокотехнологичном заводе в Нижнем Новгороде, где ранее собирались Skoda и Volkswagen. Мощности предприятия позволяют выпускать до 110 000 автомобилей ежегодно. В ближайшие годы компания планирует расширять модельный ряд, делая акцент на собственные разработки и глубокую локализацию.
На первом этапе VOLGA представлена тремя моделями: кроссовером VOLGA К50, седаном бизнес-класса VOLGA C50 и универсальным кроссовером К40. Продажи стартовали 19 июня 2026 года, и уже сейчас интерес к новинкам растет. Благодаря новым кредитным условиям, автомобили VOLGA становятся еще ближе для широкой аудитории, а рынок получает дополнительный стимул к развитию.
Похожие материалы Волга
-
23.06.2026, 20:24
Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки
Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:19
Sitrak выводит на рынок карьерные самосвалы грузоподъемностью до 170 тонн
В Китае представили новые карьерные самосвалы Sitrak с рекордной грузоподъемностью 150 и 170 тонн. Машины оснащены 660-сильным двигателем и необычной кабиной, что может изменить расстановку сил на рынке тяжелой техники. Почему это важно для России - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:15
Локализация электромобиля Атом: сколько баллов набрал российский проект
Российский электромобиль Атом стартует с уровнем локализации 1960 баллов из 7000 возможных. Это решение уже влияет на госзакупки, компенсации и стоимость машины для покупателей. Разбираемся, что это значит для рынка и водителей.Читать далее
-
23.06.2026, 20:09
Фургон «Руссо-Балтъ» Ф20: кузов из нержавеющей стали и заявленный ресурс 100 лет
На российском рынке готовится к выходу коммерческий электрофургон «Руссо-Балтъ» Ф20 с полностью стальным кузовом. Производитель обещает срок службы до 100 лет, а модель ориентирована на индивидуальные заказы. Почему это событие может изменить подход к коммерческому транспорту - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:05
KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса
KTM 790 Duke 2027 модельного года выходит с самыми заметными обновлениями за всю историю модели. Производитель сделал акцент на улучшении управляемости, эргономики и внешнего вида, сохранив при этом узнаваемый характер байка. Почему эти перемены важны для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:00
Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены
Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?Читать далее
-
23.06.2026, 19:49
Почему провалился Volga Siber: главные ошибки и уроки для российского автопрома
Volga Siber задумывался как современный и надежный седан для российского рынка, но проект завершился неудачей. Почему автомобиль с хорошими характеристиками не смог завоевать покупателей - разбор ключевых причин и последствий для отрасли.Читать далее
-
23.06.2026, 19:39
BYD Seal 08: новые детали интерьера и зарядка за 5 минут - что ждет покупателей
BYD раскрыла интерьер и ключевые особенности флагманского седана Seal 08, который выходит на рынок уже в июле. Модель выделяется не только запасом хода до 900 км, но и возможностью пополнить батарею на 400 км всего за 5 минут. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 19:36
В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появился новый режим для CarPlay и Android Auto
Владельцы автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto теперь могут использовать обновленные «Яндекс Карты» и «Навигатор» с новым режимом «По шагам». Это решение особенно актуально для поездок в местах с плохим GPS-сигналом и плотной застройкой.Читать далее
-
23.06.2026, 19:07
Почему мотоблоки в СССР были массовыми, но для частников оставались недоступными
В СССР мотоблоки выпускались серийно и отличались надежностью, но купить их обычному человеку было почти невозможно. Как плановая система и дефицит повлияли на доступность техники для частных хозяйств - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Волга
-
23.06.2026, 20:24
Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки
Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:19
Sitrak выводит на рынок карьерные самосвалы грузоподъемностью до 170 тонн
В Китае представили новые карьерные самосвалы Sitrak с рекордной грузоподъемностью 150 и 170 тонн. Машины оснащены 660-сильным двигателем и необычной кабиной, что может изменить расстановку сил на рынке тяжелой техники. Почему это важно для России - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:15
Локализация электромобиля Атом: сколько баллов набрал российский проект
Российский электромобиль Атом стартует с уровнем локализации 1960 баллов из 7000 возможных. Это решение уже влияет на госзакупки, компенсации и стоимость машины для покупателей. Разбираемся, что это значит для рынка и водителей.Читать далее
-
23.06.2026, 20:09
Фургон «Руссо-Балтъ» Ф20: кузов из нержавеющей стали и заявленный ресурс 100 лет
На российском рынке готовится к выходу коммерческий электрофургон «Руссо-Балтъ» Ф20 с полностью стальным кузовом. Производитель обещает срок службы до 100 лет, а модель ориентирована на индивидуальные заказы. Почему это событие может изменить подход к коммерческому транспорту - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:05
KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса
KTM 790 Duke 2027 модельного года выходит с самыми заметными обновлениями за всю историю модели. Производитель сделал акцент на улучшении управляемости, эргономики и внешнего вида, сохранив при этом узнаваемый характер байка. Почему эти перемены важны для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:00
Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены
Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?Читать далее
-
23.06.2026, 19:49
Почему провалился Volga Siber: главные ошибки и уроки для российского автопрома
Volga Siber задумывался как современный и надежный седан для российского рынка, но проект завершился неудачей. Почему автомобиль с хорошими характеристиками не смог завоевать покупателей - разбор ключевых причин и последствий для отрасли.Читать далее
-
23.06.2026, 19:39
BYD Seal 08: новые детали интерьера и зарядка за 5 минут - что ждет покупателей
BYD раскрыла интерьер и ключевые особенности флагманского седана Seal 08, который выходит на рынок уже в июле. Модель выделяется не только запасом хода до 900 км, но и возможностью пополнить батарею на 400 км всего за 5 минут. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 19:36
В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появился новый режим для CarPlay и Android Auto
Владельцы автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto теперь могут использовать обновленные «Яндекс Карты» и «Навигатор» с новым режимом «По шагам». Это решение особенно актуально для поездок в местах с плохим GPS-сигналом и плотной застройкой.Читать далее
-
23.06.2026, 19:07
Почему мотоблоки в СССР были массовыми, но для частников оставались недоступными
В СССР мотоблоки выпускались серийно и отличались надежностью, но купить их обычному человеку было почти невозможно. Как плановая система и дефицит повлияли на доступность техники для частных хозяйств - разбираемся в деталях.Читать далее