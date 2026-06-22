Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

22 июня 2026, 11:24

Совкомбанк и VOLGA запускают новую программу автокредитования с минимальной ставкой

Совкомбанк и VOLGA запускают новую программу автокредитования с минимальной ставкой

Уникальные условия для покупателей VOLGA - комфортные платежи и новые возможности

Совкомбанк и VOLGA запускают новую программу автокредитования с минимальной ставкой

Открываются новые перспективы для автолюбителей. Специальные предложения ждут покупателей автомобилей Volga. Узнайте, что изменится на рынке. Не пропустите детали новой программы.

Открываются новые перспективы для автолюбителей. Специальные предложения ждут покупателей автомобилей Volga. Узнайте, что изменится на рынке. Не пропустите детали новой программы.

На российском автомобильном рынке стартует совместная программа автокредитования от Совкомбанка и бренда VOLGA. Теперь покупатели автомобилей VOLGA могут рассчитывать на особые условия финансирования, включая кредиты с минимальной ставкой от 0,01%. Это предложение выделяется на фоне стандартных банковских продуктов и призвано сделать приобретение нового автомобиля максимально доступным.

Одной из главных особенностей новой программы стал продукт с дифференцированной процентной ставкой. Такой подход позволяет снизить размер ежемесячных выплат в первые годы пользования кредитом. Для многих клиентов это станет решающим фактором при выборе автомобиля, ведь финансовая нагрузка в начале срока кредитования заметно уменьшается по сравнению с классическими схемами.

Совкомбанк, обладающий значительным опытом работы с отечественными автопроизводителями, расширяет спектр современных финансовых решений для будущих владельцев VOLGA. Банк рассчитывает, что сотрудничество с VOLGA не только повысит доступность автомобилей, но и поддержит развитие российской промышленности, а также внесет вклад в реализацию национальных инициатив по импортозамещению в автосфере.

Программа охватывает как частных лиц, так и корпоративных клиентов. Помимо стандартных кредитных продуктов для физических лиц, стороны намерены развивать специальные предложения для бизнеса. В рамках программы VOLGA КЛУБ планируется внедрение дополнительных привилегий для владельцев автомобилей бренда, что сделает владение машиной еще более привлекательным.

Проект VOLGA - это не просто запуск новой марки, а комплексная стратегия по выводу на рынок современных российских автомобилей. Производство организовано на высокотехнологичном заводе в Нижнем Новгороде, где ранее собирались Skoda и Volkswagen. Мощности предприятия позволяют выпускать до 110 000 автомобилей ежегодно. В ближайшие годы компания планирует расширять модельный ряд, делая акцент на собственные разработки и глубокую локализацию.

На первом этапе VOLGA представлена тремя моделями: кроссовером VOLGA К50, седаном бизнес-класса VOLGA C50 и универсальным кроссовером К40. Продажи стартовали 19 июня 2026 года, и уже сейчас интерес к новинкам растет. Благодаря новым кредитным условиям, автомобили VOLGA становятся еще ближе для широкой аудитории, а рынок получает дополнительный стимул к развитию.

Упомянутые марки: Volga
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