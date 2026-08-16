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Автор: Мария Степанова

16 августа 2026, 10:48

Современная «Буханка»: финальный этап проекта и неожиданный итог

Современная «Буханка»: финальный этап проекта и неожиданный итог

«Буханка» XXI века: первый выезд, современный салон и категоричный отказ УАЗа

Современная «Буханка»: финальный этап проекта и неожиданный итог

Команда «Машинаторов» завершила работу над современной версией УАЗ-452, известной как «Буханка». Проект вызвал интерес благодаря необычному дизайну и техническим решениям, но судьба автомобиля оказалась не такой однозначной. Разбираемся, почему этот проект важен для российского автопрома именно сейчас.

Команда «Машинаторов» завершила работу над современной версией УАЗ-452, известной как «Буханка». Проект вызвал интерес благодаря необычному дизайну и техническим решениям, но судьба автомобиля оказалась не такой однозначной. Разбираемся, почему этот проект важен для российского автопрома именно сейчас.

Проект по созданию современной версии классического УАЗ-452, который в народе называют «Буханка», вышел на финишную прямую. Команда YouTube-канала «Машинаторы» представила видеоотчёт, в котором запечатлены не только процесс покраски, но и первый выезд долгожданного автомобиля. Это событие вызвало интерес у сторонников отечественного автопрома, ведь речь идёт о переосмыслении культовой модели с нуля.

Работа над проектом началась ещё в начале прошлого года. Изначально энтузиасты планировали завершить сборку к декабрю 2022 года, приурочив её к 100-летию образования СССР. Однако из-за ряда сложностей и непредвиденных задержек сроки пришлось сдвинуть. Несмотря на это, команда довела дело до конца, опираясь на наработки московского дизайнера Андрея Давыдова, который разработал как внешний вид, так и интерьер будущего микроавтобуса.

Новая «Буханка» оснащена бензиновым двигателем ЗМЗ объёмом 2,7 литра и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Внутри — современный салон с многофункциональным рулём, сенсорным дисплеем, системой открывания дверей и необычным селектором КПП. Некоторые элементы изготовлены с помощью 3D-печати, что позволило воплотить смелые дизайнерские решения.

Главная интрига проекта — его дальнейшая судьба. Как отмечают профильные паблики, Ульяновский автозавод отказался принять готовый прототип даже в свой музей, несмотря на предложение передать его безвозмездно. Предприятие не заинтересовано во внедрении подобной конструкции в серийное производство. В результате уникальная «Буханка 2024» остаётся единственным экземпляром, символизирующим инженерную дерзость и настойчивость её создателей.

Для российского рынка этот проект может служить иллюстрацией того, как частные инициативы способны предложить свежий взгляд на привычные автомобили. Важно отметить, что УАЗ-452 — одна из самых узнаваемых моделей советского автопрома, и попытка её модернизации показывает, что интерес к классике не угасает. Использование современных технологий, таких как 3D-печать и новые интерьерные решения, может стать ориентиром для будущих проектов в сегменте отечественных микроавтобусов. Судьба «Буханки 2024» демонстрирует: даже самые амбициозные идеи не всегда находят поддержку у крупных производителей, но способны вдохновить энтузиастов и инженеров на новые эксперименты.

Упомянутые марки: УАЗ
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