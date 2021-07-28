Современные американские пикапы превзошли по габаритам танки Второй Мировой войны
Фото: Chevrolet
Сборка средних танков Sherman M4 началась в 1942 году. Всего за годы войны на заводах General Motors, Ford и Chrysler было выпущено почти 50 тысяч экземпляров, прежде чем автопроизводители вернулись к производству обычных гражданских автомобилей. Справедливости ради отметим, что хотя современные пикапы и длиннее танков времен Второй Мировой войны, они по-прежнему серьезно уступают им по высоте и ширине, не говоря уже о массе. Самым широким на сегодня день пикапом является Dodge Ram 1500 – 2,2 метра без учета зеркал, тогда как ширина Sherman достигает 2,6 метра, а боевая масса превышает 30 тонн.
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