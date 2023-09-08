Современные автомобили следят за владельцами не хуже оруэлловских телекранов
Практически в любом современном автомобиле есть медиасистема с интернет-сервисами: радио, погода, навигация. Также они умеют сопрягаться со смартфонами по протоколам Android Auto или Apple CarPlay, имеют встроенные микрофоны и камеры. Кроме того, автопроизводители собирают данные через свои собственные мобильные приложения и веб-сайты и периодически обмениваются накопленной информацией с третьими лицами, превращая автовладельцев в ходовой «товар». Собранные данные представляют интерес для поставщиков услуг, брокеров данных, различных других смежных сервисов и даже силовых ведомств.
Все они собирают и используют гораздо больше данных и личной информации об автовладельцах, чем необходимо для эксплуатации автомобилей и взаимоотношений бренда и клиентов. «Шпионаж» включает широкий спектр данных: от медицинской и генетической информации до подробностей интимной жизни. Автомобили отслеживают стиль вождения и скорость движения, частоту поездок по разным маршрутам и даже музыку, которую вы слушаете в пути. Этот набор данных часто используют для построения дополнительных «выводов» относительно уровня интеллекта, способностей и интересов.
Самое неприятное даже не в том, что компании зарабатывают на продаже этих данных, а в том, что данные не защищены должным образом. Фонд Mozilla Foundation обнаружил, что не менее 17 из 25 автомобильных брендов за последние три года сталкивались со взломом и утечкой информации, затрагивающей конфиденциальность их клиентов. И только два производителя, Renault и Dacia, предоставляют своим клиентам право требовать удаления их личных данных, пишет Autoevolution.
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07.09.2023, 17:45
Китайский завод Tesla установил новый рекорд
Гигафабрика Tesla в Шанхае по праву считается самым эффективным автозаводом в мире. Первые электрокары сошли с конвейера в декабре 2019 года, и за неполных четыре года здесь собрали уже 2 млн автомобилей.Читать далее
-
07.09.2023, 15:09
Смертельное ДТП в Ленобласти: самосвал протаранил группу девочек-велосипедисток (видео)
Трагедия произошла на 59-м километре скоростной трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. Большегруз Scania на полном ходу протаранил попутный автомобиль Ford, сопровождавший группу 14 – 15-летних девочек из школы-интерната Олимпийского резерва. Водитель самосвала, гражданин Узбекистана, задержан. Федерация велоспорта обвиняет 69-летнего тренера.Читать далее
-
07.09.2023, 13:55
В Ульяновске появился новый автозавод: здесь будут выпускать грузовики
В Ульяновске состоялась торжественная церемония запуска производства малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Новый завод «Соллерс Карго» работает по принципу полного цикла, включая сварку кабин.Читать далее
-
07.09.2023, 11:01
В Татарстане отменят транспортный налог для электрокаров
Власти Татарстана на ближайшие 5 лет полностью освободят владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Затем в течение еще двух лет им разрешат оплачивать только половину тарифа.Читать далее
-
07.09.2023, 10:33
В Россию привезли рамный 7-местный внедорожник BAIC BJ60: сколько он стоит?
Один из российских дилеров привез в страну по схеме параллельного импорта вместительный внедорожник BAIC BJ60, который можно считать старшим «братом» продающегося у нас BAIC BJ40 калининградской сборки.Читать далее
-
07.09.2023, 09:52
Полиция вычислила банду автоаферистов: задержаны 23 человека в разных регионах России
Иркутские полицейские совместно с коллегами из Самарской и Оренбургской областей изобличили организованную преступную группу автомобильных мошенников, которые навязывали покупателям допуслуги и невыгодные кредиты.Читать далее
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