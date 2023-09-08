Современные автомобили следят за владельцами не хуже оруэлловских телекранов

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Знаменитый роман «1984» был написан в середине прошлого века, но актуален и по сей день. Проведенное американским фондом Mozilla Foundation исследование показывает, что современные автомобили могут собирать подробную информацию о вашем местоположении, состоянии здоровья, режиме дня и личной жизни, не говоря уже о биометрических данных. Причем большинство автопроизводителей уже продают собранные сведения третьим лицам.

Практически в любом современном автомобиле есть медиасистема с интернет-сервисами: радио, погода, навигация. Также они умеют сопрягаться со смартфонами по протоколам Android Auto или Apple CarPlay, имеют встроенные микрофоны и камеры. Кроме того, автопроизводители собирают данные через свои собственные мобильные приложения и веб-сайты и периодически обмениваются накопленной информацией с третьими лицами, превращая автовладельцев в ходовой «товар». Собранные данные представляют интерес для поставщиков услуг, брокеров данных, различных других смежных сервисов и даже силовых ведомств.

Фото: unsplash.com

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Все они собирают и используют гораздо больше данных и личной информации об автовладельцах, чем необходимо для эксплуатации автомобилей и взаимоотношений бренда и клиентов. «Шпионаж» включает широкий спектр данных: от медицинской и генетической информации до подробностей интимной жизни. Автомобили отслеживают стиль вождения и скорость движения, частоту поездок по разным маршрутам и даже музыку, которую вы слушаете в пути. Этот набор данных часто используют для построения дополнительных «выводов» относительно уровня интеллекта, способностей и интересов.

Фото: unsplash.com

Самое неприятное даже не в том, что компании зарабатывают на продаже этих данных, а в том, что данные не защищены должным образом. Фонд Mozilla Foundation обнаружил, что не менее 17 из 25 автомобильных брендов за последние три года сталкивались со взломом и утечкой информации, затрагивающей конфиденциальность их клиентов. И только два производителя, Renault и Dacia, предоставляют своим клиентам право требовать удаления их личных данных, пишет Autoevolution.

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