Автор: Мария Степанова

24 мая 2026, 18:56

Возрождение легенды: чем отличаются новые мотоциклы M1NSK от классического «Минска» и что сейчас можно купить

M1NSK возвращается на рынок с обновленными моделями, адаптированными для российских и белорусских дорог. В материале - подробности о Ranger 200 и C4 250, их технических характеристиках, ценах и нюансах локализации производства.

Легендарный бренд «Минск» снова на слуху: в последние годы на рынке появились современные мотоциклы под названием M1NSK, собранные с учетом российских и белорусских реалий. Эти машины отличаются от классических моделей, которые когда-то находились в каждом втором гараже и ассоциировались с доступностью и надежностью. Сегодня M1NSK делает ставку на универсальность и адаптацию к дорожным условиям, что особенно актуально для регионов России и Беларуси.

История марки уходит в 1945 год, когда Минский мотоциклетно-велосипедный завод начал выпуск первых мотоциклов на базе чертежей DKW RT 125. Интересно, что подобные разработки легли в основу первых моделей Yamaha и Harley-Davidson, но именно «Минск» выбрал путь создания простых и выносливых машин для массового потребителя. Этот бренд стал символом надежности, особенно в сельской местности и небольших городах.

В 1990-х годах промышленность бывшего СССР пережила тяжелые времена, и ММВЗ не стал исключением. Завод столкнулся с падением спроса и технологическим отставанием, что привело к поиску новых решений. После смены собственников предприятие постепенно улучшило производство, наладило сотрудничество с зарубежными партнерами и частичную локализацию компонентов.

Сегодня в салонах можно встретить две актуальные модели M1NSK — Ranger 200 и C4 250. Ranger 200 — это мотоцикл для сложных дорог и бездорожья, оснащенный 200-кубовым двигателем мощностью 14,3 л.с. и защитой по периметру. Его максимальная скорость — 100 км/ч, цена составляет 135 000 рублей. Модель рассчитана на тех, кто ценит простоту и выносливость, а также нуждается в механическом транспорте для сельской местности или активного отдыха.

Второй вариант — C4 250, более мощный и ориентированный на городские нагрузки. Здесь установлен 250-кубовый мотор на 16 л.с., 5-ступенчатая коробка передач, светодиодная оптика и дисковые тормоза. Максимальная скорость достигает 110 км/ч, стоимость — 218 000 рублей. C4 250 часто выбирают в качестве первого мотоцикла для города благодаря сочетанию цены, надежности и современного оснащения.

Производство новых M1NSK осуществляется на основе закупки рам и ключевых деталей в Китае, но завод активно внедряет отечественные компоненты: сиденья, приборные панели, аккумуляторы и светотехнику. Сборка также постепенно локализуется. Важный шаг — открытие площадки на Вяземском машиностроительном заводе в Смоленской области, что обеспечит снижение логистических расходов и удержание конкурентных цен.

Судя по текущей ситуации, M1NSK делает ставку на комбинированную устойчивость, адаптацию к традиционным условиям и постепенную локализацию. Для покупателей это означает возможность приобретения современного мотоцикла с узнаваемым именем и сервисным сопровождением на территории России и Беларуси. Важно, что бренд не пытается конкурировать с премиум-сегментом, а фокусируется на практичности и универсальности — именно это и делает его актуальным для широкого распространения.

Упомянутые марки: Минск
