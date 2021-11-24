Совсем крошка: рассказываем про самый маленький автомобиль в мире
Самый маленький автомобиль в мире был создан британским автолюбителем Перри Уоткинсом. Крошка получила название Wind-Up. Её длина – 130 сантиметров, ширина – 66, высота – 104. Максимальная скорость этого чуда техники составляет 65 км/ч.
Шасси машинки по своей конструкции напоминает шасси, обычно использующиеся в мотовездеходах. Кузов изготовлен из стеклопластика. Автомобильчик имеет фары, стеклоочистители и приборную панель. Формально Wind-Up действительно считается автомобилем. Он может легально передвигаться по дорогам, и хозяин оплачивает за него соответствующий налог.
Салон у малыша, конечно же, одноместный. Но даже одному человеку поместиться внутри достаточно проблематично. А ведь помимо того, что в машину нужно как-то залезть, ей надо ещё и управлять, и это – ещё более сложная задача. А багажника, как вы, наверное, уже догадались, у автомобильчика нет совсем.
Wind-Up занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький автомобиль, для управления которым по закону необходимо водительское удостоверение.
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