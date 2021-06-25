«Союз безопасности дорожного движения» назвал основные причины смертельных ДТП на трассах Подмосковья
В период с января по май 2021 года количество аварий с пострадавшими на трассах Подмосковья сократилось на 9%, а число погибших в ДТП снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет издание «Известия» со ссылкой на пресс-релиз региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».
Но уже с мая наблюдается рост показателей аварийности: количество ДТП выросло на 1% и достигло 515, а число погибших увеличилось на 26% и составило 106 человек.
Смертельных ошибки две: несоответствие скорости конкретным условиям движения и выезд на полосу встречного движения. Из-за несоблюдения скоростного режима произошло 164 ДТП (+25%) в которых погибло 27 человек (+17%). Из-за выезда на встречную полосу движения произошло 36 ДТП (+3%) в которых погибло 18 человек (+39%).
В декабре 2020 года самой опасной магистралью в Москве назвали Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). В прошлом году там произошло 670 ДТП с тяжелыми последствиями. А самой безопасной — Рублевское шоссе. Здесь в течение 2020 года произошло семь дорожных ДТП с пострадавшими.
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- 1 080 000 РToyota Camry 2019 в Москве
- 3 415 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 220 000 РChevrolet Niva 2019 в Москве
- 1 518 000 РBMW 3 серии 2014 в Москве
- 195 000 РVolkswagen Passat 1998 в Москве
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- 290 000 РOpel Zafira 2011 в Москве
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