8 декабря 2017, 16:21

Создана особая версия SsangYong Rexton G4 под названием Eurasia Edition

На корейском авторынке появилась особая версия нового SsangYong Rexton G4, получившая многообещающее название Eurasia Edition. Выпуск модификации приурочен к прошедшему автопробегу SsangYong Rexton Trans Eurasia Trail.
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Корейский бренд оснастил Eurasia Edition решёткой радиатора, выполненной в серебристых тонах, и шильдиками, указывающими на название серии. Интерьер особой версии SsangYong Rexton G4 отделан кожей белого цвета. Новинка имеет светодиодную оптику, приборную LED-панель, 50-сантиметровые колёсные диски, 9 подушек безопасности, сенсорный 23-сантиметровый экран мультимедиа, поддерживающий системы подключения к авто мобильных устройств Apple CarPlay и Android Auto.

Стоимость SsangYong Rexton G4 в модификации Eurasia Edition в Южной Корее составляет $33,7 тысяч. За такую сумму можно приобрести кроссовер с турбированным дизелем объёмом 2,2 литра с отдачей 181 л.с. и максимальной тягой 420 Нм. В качестве трансмиссии предлагается 7-диапазонный «автомат» от Mercedes. Привод –только полный, без вариантов.
Дизайн и тюнинг Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Рекстон

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Кроссоверы с полным приводом
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Farion
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Создана особая версия SsangYong Rexton G4 под названием Eurasia Edition
{{material_120775}}Корейский бренд оснастил Eurasia Edition решёткой радиатора, выполненной в серебристых тонах, и шильдиками, указывающими на название серии. Интерьер особой версии SsangYong Rexton G4 отделан кожей белого цвета. Новинка имеет светодиодную оптику, приборную LED-панель, 50-сантиметровые колёсные диски, 9 подушек безопасности, сенсорный 23-сантиметровый экран мультимедиа, поддерживающий системы подключения к авто мобильных устройств Apple CarPlay и Android Auto.Стоимость SsangYong Rexton G4 в модификации Eurasia Edition в Южной Корее составляет $33,7 тысяч. За такую сумму можно приобрести кроссовер с турбированным дизелем объёмом 2,2 литра с отдачей 181 л.с. и максимальной тягой 420 Нм. В качестве трансмиссии предлагается 7-диапазонный «автомат» от Mercedes. Привод –только полный, без вариантов.
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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