8 декабря 2017, 16:21
Создана особая версия SsangYong Rexton G4 под названием Eurasia Edition
На корейском авторынке появилась особая версия нового SsangYong Rexton G4, получившая многообещающее название Eurasia Edition. Выпуск модификации приурочен к прошедшему автопробегу SsangYong Rexton Trans Eurasia Trail.
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Стоимость SsangYong Rexton G4 в модификации Eurasia Edition в Южной Корее составляет $33,7 тысяч. За такую сумму можно приобрести кроссовер с турбированным дизелем объёмом 2,2 литра с отдачей 181 л.с. и максимальной тягой 420 Нм. В качестве трансмиссии предлагается 7-диапазонный «автомат» от Mercedes. Привод –только полный, без вариантов.
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29.02.2016, 00:01
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Семья SsangYong ставит на Stavic
27.11.2013, 01:39
SsangYong New Actyon доехал до России
25.10.2013, 20:51
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16.05.2012, 09:27
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