Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 08:49

Создатель Call of Duty погиб в аварии на Ferrari 296 GTS в Калифорнии

Трагедия на горном шоссе: гибель известного геймдизайнера и коллекционера спорткаров

В Калифорнии произошла трагедия с участием известного геймдизайнера. В результате аварии на Ferrari 296 GTS погибли два человека. Причины происшествия пока не раскрыты. Детали инцидента вызывают множество вопросов.

В Калифорнии на одном из самых живописных, но опасных участков горной трассы Angeles Crest Highway произошла трагедия, потрясшая не только автомобильное, но и игровое сообщество. В результате серьезной аварии с участием новейшего спорткара Ferrari 296 GTS погиб Винс Зампелла — человек, стоявший у истоков легендарной серии видеоигр и возглавлявший студию Respawn Entertainment. Ему было 55 лет.

По информации Калифорнийского дорожного патруля, инцидент случился в воскресенье днем. Красный Ferrari 296 GTS, двигаясь по извилистой дороге, внезапно потерял управление, вылетел с трассы, врезался в бетонное ограждение и мгновенно загорелся. Один из пассажиров был выброшен из салона, водитель остался заблокирован внутри. Оба скончались от полученных травм.

Модель Ferrari 296 GTS, на которой произошла авария, считается одной из самых мощных и современных в линейке бренда. Гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый V6 с электромотором, выдает внушительные 819 лошадиных сил. Этот автомобиль способен разгоняться до сотни менее чем за три секунды, что делает его крайне привлекательным для любителей скорости и острых ощущений.

Винс Зампелла был известен не только как талантливый разработчик игр, но и как страстный коллекционер спортивных автомобилей. В его гараже находились редкие и эксклюзивные модели, а сам он часто делился снимками своих машин и посещениями автогонок в социальных сетях. Его увлечение автомобилями было хорошо известно друзьям и поклонникам.

Дорога Angeles Crest Highway, где произошла трагедия, давно славится своими крутыми поворотами и живописными видами. Однако именно эти особенности часто становятся причиной серьезных аварий. Местные жители и автолюбители не раз отмечали, что трасса требует максимальной концентрации и опыта за рулем, особенно при управлении мощными спорткарами.

Пока не ясно, что именно стало причиной потери контроля над автомобилем. Власти не исключают, что к аварии могли привести как высокая скорость, так и возможные внешние факторы. Проверяется, не были ли водители под воздействием алкоголя или других веществ, однако официальных данных на этот счет пока нет.

Винс Зампелла оставил после себя значительный след в индустрии видеоигр. Он стоял у истоков создания студии Infinity Ward, выпустившей первую часть культовой серии шутеров, а затем основал Respawn Entertainment, подарившую миру такие проекты, как Apex Legends и Titanfall. Его вклад в развитие интерактивных развлечений отмечают коллеги и поклонники по всему миру.

У погибшего остались трое детей. Для многих его уход стал настоящим шоком, ведь Зампелла был не только профессионалом, но и человеком, вдохновлявшим целое поколение игроков и разработчиков. Его имя навсегда останется в истории как символ инноваций и страсти к своему делу.

Упомянутые модели: Ferrari 296
Упомянутые марки: Ferrari
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Похожие материалы Феррари

