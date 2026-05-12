Испытание Starship Flight 12 прервано за секунду до старта: что случилось в последний момент

SpaceX неожиданно приостановила ключевые испытания Starship V3 перед запуском

SpaceX вновь столкнулась с трудностями на пути к запуску Starship Flight 12: генеральная репетиция с полной заправкой была прервана буквально перед стартом. Почему это событие вызывает интерес у экспертов и как оно повлияет на сроки выхода нового поколения ракет - разбираемся в деталях.

События вокруг подготовки к запуску Starship Flight 12 привлекли внимание не только поклонников профессиональных технологий, но и специалистов в этой области. SpaceX оказалась в центре обсуждения после того, как «мокрая генеральная репетиция» — генеральное испытание перед стартом — была неожиданно остановлена на самом ответственном этапе. По информации NASA Spaceflight, процедура была прервана буквально за мгновение до начала заправки топливом, что оказалось неожиданностью даже для опытных наблюдателей.

Генеральная репетиция — это не просто формальность, а критический этап, на котором проверяются все системы ракеты и стартового комплекса. В ходе выполнения этой процедуры инженеры имитируют обратный отсчет и полностью управляют баками, чтобы гарантировать работоспособность техники перед первым запуском. Для Starship Flight 12 это имело особое значение: речь идет о первом полноценном полете тестовой версии V3, где используются Ship 39 и Booster 19 — новейшие разработки компании.

Причины прекращения генеральной репетиции официально не разглашаются, что лишь подогревает интерес к ситуации. В отрасли не исключают, что речь может идти как о технических тонкостях, так и о необходимости дополнительных проверок отдельных систем. SpaceX уже объявила о намерении провести повторную попытку на следующей неделе, однако точные сроки пока сохраняются.

Ранее компания успешно провела прожиг всех 33 двигателей Super Heavy, а также впервые полностью собрала Starship V3 на стартовом комплексе Pad 2 в Техасе. Эти достижения демонстрируют масштаб и сложность проекта, где даже небольшая задержка может отразиться на графике будущих миссий и планов по освоению дальнего космоса.

Ситуация с отменой генеральной репетиции Starship Flight 12 показывает, что в современной космонавтике действительно высокие ставки. Любая нештатная ситуация становится поводом для анализа и поиска новых решений, ведь речь идет о технологиях безопасности и надежности, которые в будущем могут изменить представление человечества о межпланетных перелетах.