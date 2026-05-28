10 000 запусков в год Starship: Как Илон Маск хочет изменить космонавтику и при чём здесь Россия

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 мая 2026, 18:51

SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках

SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках

10 000 запусков в год Starship: Как Илон Маск хочет изменить космонавтику и при чём здесь Россия

SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках

SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.

SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.

Планы SpaceX по запуску Starship с интенсивностью, превышающей один старт в час, уже являются самым амбициозным проектом в истории современной космонавтики. Илона Маска не пугают ни технические, ни организационные препятствия: компания рассчитывает проводить более 10 000 запусков в год, каждый из которых способен доставлять на орбиту нагрузку свыше 200 тонн. Для сравнения: весь мировой рынок сегодня ограничен сотнями тонн в год, и подобные темпы могут вывести освоение космоса на новый уровень.

Сейчас Starship проходит интенсивные испытания третьей версии, и каждое успешное испытание демонстрирует цель SpaceX — сделать космические перевозки массовыми и доступными. Маск предполагает: при переходе к полностью многоразовым системам стоимость запуска снижается, а высокая частота полётов открывает путь к строительству орбитальных аппаратов, лунных баз и даже подготовке пилотируемых миссий на Марс. В этом контексте пятый звездолёт был задуман как «грузовик» для космоса, который призван превратить полёты за пределы Земли в обыденность.

Однако для реализации столь масштабных планов требуется не только совершенствование самой ракеты, но и создание новой инфраструктуры на Земле, массовое производство двигателей Raptor, а также решение сложных вопросов регулирования. Даже 10 000 запусков в год — это лишь малая часть по сравнению с 40 миллионами коммерческих авиарейсов, однако влияние на мировую экономику и науку может быть колоссальным.

Недавно Starship нового поколения уже вывел на орбиту рекордную нагрузку в 45 тонн, и все системы корабля работали штатно. В ходе выполнения этого полёта были успешно развёрнуты 20 спутниковых симуляторов Starlink, обеспечивающих поддержку платформы для дальнейшего роста масштабов. Маск отмечает, что для будущей ракеты важна высокая удельная тяга (отношение тяги к массе) — именно это позволит сделать запуски максимально эффективными и экономичными.

Массовые запуски Starship могут полностью изменить подход к освоению космоса, а также создать новые возможности для российских инженеров и компаний, работающих в соответствующих отраслях. Важное замечание: аналогичные технологические прорывы уже происходят и в других сферах. Например, африканский eVTOL Eve недавно завершил серию сложных испытаний, что стало важным шагом для рынка воздушных перевозок — подробнее об этом можно узнать в материале о развитии eVTOL-технологий . Если SpaceX удастся реализовать свои планы, это может стать началом новой эры в мировой космонавтике, где границы между фантастикой и реальностью будут стираться с каждым новым запуском.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Рязань Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться