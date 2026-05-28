10 000 запусков в год Starship: Как Илон Маск хочет изменить космонавтику и при чём здесь Россия

SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках

SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.

Планы SpaceX по запуску Starship с интенсивностью, превышающей один старт в час, уже являются самым амбициозным проектом в истории современной космонавтики. Илона Маска не пугают ни технические, ни организационные препятствия: компания рассчитывает проводить более 10 000 запусков в год, каждый из которых способен доставлять на орбиту нагрузку свыше 200 тонн. Для сравнения: весь мировой рынок сегодня ограничен сотнями тонн в год, и подобные темпы могут вывести освоение космоса на новый уровень.

Сейчас Starship проходит интенсивные испытания третьей версии, и каждое успешное испытание демонстрирует цель SpaceX — сделать космические перевозки массовыми и доступными. Маск предполагает: при переходе к полностью многоразовым системам стоимость запуска снижается, а высокая частота полётов открывает путь к строительству орбитальных аппаратов, лунных баз и даже подготовке пилотируемых миссий на Марс. В этом контексте пятый звездолёт был задуман как «грузовик» для космоса, который призван превратить полёты за пределы Земли в обыденность.

Однако для реализации столь масштабных планов требуется не только совершенствование самой ракеты, но и создание новой инфраструктуры на Земле, массовое производство двигателей Raptor, а также решение сложных вопросов регулирования. Даже 10 000 запусков в год — это лишь малая часть по сравнению с 40 миллионами коммерческих авиарейсов, однако влияние на мировую экономику и науку может быть колоссальным.

Недавно Starship нового поколения уже вывел на орбиту рекордную нагрузку в 45 тонн, и все системы корабля работали штатно. В ходе выполнения этого полёта были успешно развёрнуты 20 спутниковых симуляторов Starlink, обеспечивающих поддержку платформы для дальнейшего роста масштабов. Маск отмечает, что для будущей ракеты важна высокая удельная тяга (отношение тяги к массе) — именно это позволит сделать запуски максимально эффективными и экономичными.

Массовые запуски Starship могут полностью изменить подход к освоению космоса, а также создать новые возможности для российских инженеров и компаний, работающих в соответствующих отраслях. Если SpaceX удастся реализовать свои планы, это может стать началом новой эры в мировой космонавтике, где границы между фантастикой и реальностью будут стираться с каждым новым запуском.