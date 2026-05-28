10 000 запусков в год Starship: Как Илон Маск хочет изменить космонавтику и при чём здесь Россия

28 мая 2026, 18:51
SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках
SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках
SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.
Планы SpaceX по запуску Starship с интенсивностью, превышающей один старт в час, уже являются самым амбициозным проектом в истории современной космонавтики. Илона Маска не пугают ни технические, ни организационные препятствия: компания рассчитывает проводить более 10 000 запусков в год, каждый из которых способен доставлять на орбиту нагрузку свыше 200 тонн. Для сравнения: весь мировой рынок сегодня ограничен сотнями тонн в год, и подобные темпы могут вывести освоение космоса на новый уровень.
Сейчас Starship проходит интенсивные испытания третьей версии, и каждое успешное испытание демонстрирует цель SpaceX — сделать космические перевозки массовыми и доступными. Маск предполагает: при переходе к полностью многоразовым системам стоимость запуска снижается, а высокая частота полётов открывает путь к строительству орбитальных аппаратов, лунных баз и даже подготовке пилотируемых миссий на Марс. В этом контексте пятый звездолёт был задуман как «грузовик» для космоса, который призван превратить полёты за пределы Земли в обыденность.
Однако для реализации столь масштабных планов требуется не только совершенствование самой ракеты, но и создание новой инфраструктуры на Земле, массовое производство двигателей Raptor, а также решение сложных вопросов регулирования. Даже 10 000 запусков в год — это лишь малая часть по сравнению с 40 миллионами коммерческих авиарейсов, однако влияние на мировую экономику и науку может быть колоссальным.
Недавно Starship нового поколения уже вывел на орбиту рекордную нагрузку в 45 тонн, и все системы корабля работали штатно. В ходе выполнения этого полёта были успешно развёрнуты 20 спутниковых симуляторов Starlink, обеспечивающих поддержку платформы для дальнейшего роста масштабов. Маск отмечает, что для будущей ракеты важна высокая удельная тяга (отношение тяги к массе) — именно это позволит сделать запуски максимально эффективными и экономичными.
Массовые запуски Starship могут полностью изменить подход к освоению космоса, а также создать новые возможности для российских инженеров и компаний, работающих в соответствующих отраслях. Важное замечание: аналогичные технологические прорывы уже происходят и в других сферах. Например, африканский eVTOL Eve недавно завершил серию сложных испытаний, что стало важным шагом для рынка воздушных перевозок — подробнее об этом можно узнать в материале о развитии eVTOL-технологий . Если SpaceX удастся реализовать свои планы, это может стать началом новой эры в мировой космонавтике, где границы между фантастикой и реальностью будут стираться с каждым новым запуском.
Похожие материалы
-
28.05.2026, 19:01
Рынок подержанных иномарок: как укрепление рубля влияет на спрос и цены
Интерес к подержанным иномаркам из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Эксперты отмечают: сезон и курс валюты влияют на заказы, но не всегда очевидно. Какие сегменты сейчас в топе, что происходит с ценами и почему многие ждут перемен - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как утильсбор влияет на выбор авто.Читать далее
-
28.05.2026, 18:43
Вторичный рынок грузовиков в России: весенний рост и новые лидеры сегмента
В апреле российский рынок грузовых автомобилей с пробегом показал заметный прирост. По свежим данным, перерегистрация грузовиков уверенно растет третий месяц подряд. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но весенний подъем может стать началом нового тренда.Читать далее
-
28.05.2026, 18:37
Как советские грузовики стали щитом от радиации в Чернобыле
Раскрываем неожиданные детали работы техники в Чернобыле. Узнайте, как транспорт защищали от радиации. Оцените, почему машины не удалось спасти. История о смелости и находчивости инженеров.Читать далее
-
28.05.2026, 18:28
Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность
На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 18:06
Китайский плацкарт: как устроены спальные вагоны между Пекином и Шанхаем
Скоростные поезда между Пекином и Шанхаем предлагают уникальный формат плацкартных вагонов, где сочетаются приватность, продуманная эргономика и современные удобства. Разбираемся, чем китайский подход отличается от привычных российских решений и почему это важно для путешественников сегодня.Читать далее
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
-
28.05.2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
28.05.2026, 19:01
Рынок подержанных иномарок: как укрепление рубля влияет на спрос и цены
Интерес к подержанным иномаркам из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Эксперты отмечают: сезон и курс валюты влияют на заказы, но не всегда очевидно. Какие сегменты сейчас в топе, что происходит с ценами и почему многие ждут перемен - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как утильсбор влияет на выбор авто.Читать далее
-
28.05.2026, 18:43
Вторичный рынок грузовиков в России: весенний рост и новые лидеры сегмента
В апреле российский рынок грузовых автомобилей с пробегом показал заметный прирост. По свежим данным, перерегистрация грузовиков уверенно растет третий месяц подряд. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но весенний подъем может стать началом нового тренда.Читать далее
-
28.05.2026, 18:37
Как советские грузовики стали щитом от радиации в Чернобыле
Раскрываем неожиданные детали работы техники в Чернобыле. Узнайте, как транспорт защищали от радиации. Оцените, почему машины не удалось спасти. История о смелости и находчивости инженеров.Читать далее
-
28.05.2026, 18:28
Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность
На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 18:06
Китайский плацкарт: как устроены спальные вагоны между Пекином и Шанхаем
Скоростные поезда между Пекином и Шанхаем предлагают уникальный формат плацкартных вагонов, где сочетаются приватность, продуманная эргономика и современные удобства. Разбираемся, чем китайский подход отличается от привычных российских решений и почему это важно для путешественников сегодня.Читать далее
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
-
28.05.2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.Читать далее