Starship V3 выходит на новый уровень испытаний - что изменилось и почему это важно для будущих миссий

SpaceX провел первый полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3

SpaceX совершил важный шаг в развитии сверхтяжелых ракет, впервые проведя полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли и приблизить запуск новых миссий. Эксперты отмечают, что испытания такого масштаба открывают новые горизонты для пилотируемых полетов и грузовых запусков.

SpaceX совершил важный шаг в развитии сверхтяжелых ракет, впервые проведя полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли и приблизить запуск новых миссий. Эксперты отмечают, что испытания такого масштаба открывают новые горизонты для пилотируемых полетов и грузовых запусков.

Испытания, которые SpaceX провела на звездной базе в Техасе, стали настоящим прорывом для всей космической отрасли. Впервые в истории компании удалось одновременно и на полной мощности запустить все 33 двигателя Raptor на первой ступени Super Heavy, что подтвердило готовность Starship V3 к решению новых задач. Такой шаг не только обеспечивает технологическую зрелость проекта, но и укрепляет амбиции SpaceX по созданию самой мощной и полностью многоразовой ракеты в мире.

Super Heavy — это первая ступень, отвечающая за стартовую тягу и выведение корабля на орбиту. Новые двигатели Raptor, установленные в этой версии, способны развивать тягу до 600 000 фунтов каждый и обеспечивать удельный импульс в 350 секунд. Это позволяет значительно увеличить массу полезной нагрузки и повысить эффективность запусков. Первый запуск всех 33 двигателей состоялся 16 апреля, а 7 мая инженеры компании провели полноценный огневой тест (прожиг) на максимальной мощности в течение всего расчетного времени.

Параллельно с этим SpaceX уже протестировала вторую ступень — сам корабль Starship V3, оснащенный шестью двигателями Raptor. Испытания завершились в середине апреля и подтвердили работоспособность всех систем. Несмотря на то, что компания традиционно не раскрывает детали проведенных испытаний, отсутствие признаков проблем говорит о высокой вероятности успеха.

Следующий этап — запуск миссии Flight 12, который станет переходом от этапов разработки к отработке новых технологий. Именно этот полет должен продемонстрировать возможности новой версии звездолета, способного выполнять реальные задачи, связанные с доставкой грузов и, в перспективе, людей на Луну и Марс. По словам Илона Маска, Starship V3 — это не просто очередная модификация, а принципиально новый уровень в ракетостроении, где обе ступени могут возвращаться на Землю и использоваться повторно.

Пока неизвестно, какие именно задачи были поставлены перед полетом Flight 12, но очевидно, что основной акцент будет сделан на взлете и возвращении ступеней. История предыдущих запусков Starship показывает, что неудачи — это часть процесса, позволяющая совершенствовать технологии. Всего на счету SpaceX уже 11 запусков Starship. Последний из них состоялся в октябре 2025 года и стал самым успешным — все цели были достигнуты.

Интересно, что подход к инновациям и переосмыслению привычных вещей характерен не только для космических исследований. Например, недавно представленный проект по превращению старой лодки в современный дом, о котором рассказывалось в материале о необычном переосмыслении старинного корабля архитекторами из Новой Зеландии , говорит о способности изменить целые отрасли. В случае с SpaceX речь идет об изменениях в подходе к освоению космоса, где упор делается на многоразовость и эффективность работы.