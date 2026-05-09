Starship V3 выходит на новый уровень испытаний - что изменилось и почему это важно для будущих миссий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 06:22

SpaceX провел первый полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3

SpaceX провел первый полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3

Starship V3 выходит на новый уровень испытаний - что изменилось и почему это важно для будущих миссий

SpaceX провел первый полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3

SpaceX совершил важный шаг в развитии сверхтяжелых ракет, впервые проведя полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли и приблизить запуск новых миссий. Эксперты отмечают, что испытания такого масштаба открывают новые горизонты для пилотируемых полетов и грузовых запусков.

SpaceX совершил важный шаг в развитии сверхтяжелых ракет, впервые проведя полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли и приблизить запуск новых миссий. Эксперты отмечают, что испытания такого масштаба открывают новые горизонты для пилотируемых полетов и грузовых запусков.

Испытания, которые SpaceX провела на звездной базе в Техасе, стали настоящим прорывом для всей космической отрасли. Впервые в истории компании удалось одновременно и на полной мощности запустить все 33 двигателя Raptor на первой ступени Super Heavy, что подтвердило готовность Starship V3 к решению новых задач. Такой шаг не только обеспечивает технологическую зрелость проекта, но и укрепляет амбиции SpaceX по созданию самой мощной и полностью многоразовой ракеты в мире.

Super Heavy — это первая ступень, отвечающая за стартовую тягу и выведение корабля на орбиту. Новые двигатели Raptor, установленные в этой версии, способны развивать тягу до 600 000 фунтов каждый и обеспечивать удельный импульс в 350 секунд. Это позволяет значительно увеличить массу полезной нагрузки и повысить эффективность запусков. Первый запуск всех 33 двигателей состоялся 16 апреля, а 7 мая инженеры компании провели полноценный огневой тест (прожиг) на максимальной мощности в течение всего расчетного времени.

Параллельно с этим SpaceX уже протестировала вторую ступень — сам корабль Starship V3, оснащенный шестью двигателями Raptor. Испытания завершились в середине апреля и подтвердили работоспособность всех систем. Несмотря на то, что компания традиционно не раскрывает детали проведенных испытаний, отсутствие признаков проблем говорит о высокой вероятности успеха.

Следующий этап — запуск миссии Flight 12, который станет переходом от этапов разработки к отработке новых технологий. Именно этот полет должен продемонстрировать возможности новой версии звездолета, способного выполнять реальные задачи, связанные с доставкой грузов и, в перспективе, людей на Луну и Марс. По словам Илона Маска, Starship V3 — это не просто очередная модификация, а принципиально новый уровень в ракетостроении, где обе ступени могут возвращаться на Землю и использоваться повторно.

Пока неизвестно, какие именно задачи были поставлены перед полетом Flight 12, но очевидно, что основной акцент будет сделан на взлете и возвращении ступеней. История предыдущих запусков Starship показывает, что неудачи — это часть процесса, позволяющая совершенствовать технологии. Всего на счету SpaceX уже 11 запусков Starship. Последний из них состоялся в октябре 2025 года и стал самым успешным — все цели были достигнуты.

Интересно, что подход к инновациям и переосмыслению привычных вещей характерен не только для космических исследований. Например, недавно представленный проект по превращению старой лодки в современный дом, о котором рассказывалось в материале о необычном переосмыслении старинного корабля архитекторами из Новой Зеландии , говорит о способности изменить целые отрасли. В случае с SpaceX речь идет об изменениях в подходе к освоению космоса, где упор делается на многоразовость и эффективность работы.

Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Пенза Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться