Starship V3 выходит на новый уровень испытаний - что изменилось и почему это важно для будущих миссий

9 мая 2026, 06:22
SpaceX провел первый полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3
SpaceX провел первый полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3
SpaceX совершил важный шаг в развитии сверхтяжелых ракет, впервые проведя полный прожиг всех 33 двигателей Raptor на Starship V3. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли и приблизить запуск новых миссий. Эксперты отмечают, что испытания такого масштаба открывают новые горизонты для пилотируемых полетов и грузовых запусков.
Испытания, которые SpaceX провела на звездной базе в Техасе, стали настоящим прорывом для всей космической отрасли. Впервые в истории компании удалось одновременно и на полной мощности запустить все 33 двигателя Raptor на первой ступени Super Heavy, что подтвердило готовность Starship V3 к решению новых задач. Такой шаг не только обеспечивает технологическую зрелость проекта, но и укрепляет амбиции SpaceX по созданию самой мощной и полностью многоразовой ракеты в мире.
Super Heavy — это первая ступень, отвечающая за стартовую тягу и выведение корабля на орбиту. Новые двигатели Raptor, установленные в этой версии, способны развивать тягу до 600 000 фунтов каждый и обеспечивать удельный импульс в 350 секунд. Это позволяет значительно увеличить массу полезной нагрузки и повысить эффективность запусков. Первый запуск всех 33 двигателей состоялся 16 апреля, а 7 мая инженеры компании провели полноценный огневой тест (прожиг) на максимальной мощности в течение всего расчетного времени.
Параллельно с этим SpaceX уже протестировала вторую ступень — сам корабль Starship V3, оснащенный шестью двигателями Raptor. Испытания завершились в середине апреля и подтвердили работоспособность всех систем. Несмотря на то, что компания традиционно не раскрывает детали проведенных испытаний, отсутствие признаков проблем говорит о высокой вероятности успеха.
Следующий этап — запуск миссии Flight 12, который станет переходом от этапов разработки к отработке новых технологий. Именно этот полет должен продемонстрировать возможности новой версии звездолета, способного выполнять реальные задачи, связанные с доставкой грузов и, в перспективе, людей на Луну и Марс. По словам Илона Маска, Starship V3 — это не просто очередная модификация, а принципиально новый уровень в ракетостроении, где обе ступени могут возвращаться на Землю и использоваться повторно.
Пока неизвестно, какие именно задачи были поставлены перед полетом Flight 12, но очевидно, что основной акцент будет сделан на взлете и возвращении ступеней. История предыдущих запусков Starship показывает, что неудачи — это часть процесса, позволяющая совершенствовать технологии. Всего на счету SpaceX уже 11 запусков Starship. Последний из них состоялся в октябре 2025 года и стал самым успешным — все цели были достигнуты.
Интересно, что подход к инновациям и переосмыслению привычных вещей характерен не только для космических исследований. Например, недавно представленный проект по превращению старой лодки в современный дом, о котором рассказывалось в материале о необычном переосмыслении старинного корабля архитекторами из Новой Зеландии , говорит о способности изменить целые отрасли. В случае с SpaceX речь идет об изменениях в подходе к освоению космоса, где упор делается на многоразовость и эффективность работы.
Похожие материалы Тесла
-
12.05.2026, 19:08
Jetta VA3: почему этот седан выбирают вместо китайских кроссоверов
Выбор нового автомобиля - задача не из легких. Множество моделей сбивают с толку. Но есть вариант, который удивляет простотой и долговечностью. Узнайте, почему Jetta VA3 становится фаворитом.Читать далее
-
12.05.2026, 18:41
Audi Q9: три экрана, автоматические двери и новые материалы в интерьере
Audi готовит к запуску свой первый полноразмерный кроссовер Q9 с тремя экранами и инновационными решениями в интерьере. На фоне падения продаж в США и мире компания делает ставку на премиальный опыт внутри салона. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
12.05.2026, 18:37
Как продлить срок службы кузова старого Chery в России
Уход за кузовом Chery требует особого подхода. Важно знать нюансы обслуживания. Эксперты делятся советами по защите от коррозии. Следуйте рекомендациям для долгой службы авто.Читать далее
-
12.05.2026, 18:24
Почему российские водители массово отключают систему Start-Stop в авто
Многие автомобили оснащены системой Start-Stop. Водители часто отключают ее вручную. Причины такого выбора вызывают споры. Эксперты объясняют, что стоит за этим решением.Читать далее
-
12.05.2026, 17:51
Почему советские автомобили не смогли закрепиться на европейском рынке
Советские машины пытались выйти на зарубежные рынки. Их ждали сложные испытания и неожиданные открытия. Экспортные модели отличались от отечественных. История полна парадоксов и неожиданных решений.Читать далее
-
12.05.2026, 14:39
Главные слабые места Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max: что ломается чаще всего
Эксперт разобрал подержанные Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max и выявил неожиданные поломки, которые часто остаются без внимания. Какие детали требуют особого контроля, сколько стоит ремонт и почему владельцы сталкиваются с проблемами уже на первых 100 тысячах километров - объяснил специалист. Это важно знать тем, кто выбирает китайский кроссовер на вторичном рынке.Читать далее
-
12.05.2026, 13:07
Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места
Сравнительный тест двух популярных кроссоверов выявил неожиданные нюансы: Geely Atlas оказался не только комфортнее, но и технологичнее соперника. Почему Dongfeng Huge уступил по важным параметрам, и что это значит для покупателей - объяснили эксперты. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто.Читать далее
-
12.05.2026, 10:29
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Многие водители замечают резкий запах в салоне нового авто, но мало кто знает, чем это может обернуться. ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. Какие риски скрыты в привычном аромате и что делать, если запах не исчезает - объясняем подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 09:41
Выделенные полосы в Москве: как меняется скорость и безопасность городского транспорта
В столице продолжается масштабное развитие выделенных полос для общественного транспорта. Уже более тысячи маршрутов проходят по ним, что позволяет не только ускорить движение автобусов и электробусов, но и снизить риск ДТП. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
12.05.2026, 09:40
Ram отзывает более 12 тысяч пикапов из-за ошибки в ограничителе скорости
Ram начал масштабный отзыв пикапов 2500 HD: у части машин обнаружили неверно выставленный ограничитель скорости, что может привести к превышению допустимой нагрузки на шины. Владельцам потребуется обновить ПО у дилера. Почему это важно и что делать - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Тесла
-
12.05.2026, 19:08
Jetta VA3: почему этот седан выбирают вместо китайских кроссоверов
Выбор нового автомобиля - задача не из легких. Множество моделей сбивают с толку. Но есть вариант, который удивляет простотой и долговечностью. Узнайте, почему Jetta VA3 становится фаворитом.Читать далее
-
12.05.2026, 18:41
Audi Q9: три экрана, автоматические двери и новые материалы в интерьере
Audi готовит к запуску свой первый полноразмерный кроссовер Q9 с тремя экранами и инновационными решениями в интерьере. На фоне падения продаж в США и мире компания делает ставку на премиальный опыт внутри салона. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
12.05.2026, 18:37
Как продлить срок службы кузова старого Chery в России
Уход за кузовом Chery требует особого подхода. Важно знать нюансы обслуживания. Эксперты делятся советами по защите от коррозии. Следуйте рекомендациям для долгой службы авто.Читать далее
-
12.05.2026, 18:24
Почему российские водители массово отключают систему Start-Stop в авто
Многие автомобили оснащены системой Start-Stop. Водители часто отключают ее вручную. Причины такого выбора вызывают споры. Эксперты объясняют, что стоит за этим решением.Читать далее
-
12.05.2026, 17:51
Почему советские автомобили не смогли закрепиться на европейском рынке
Советские машины пытались выйти на зарубежные рынки. Их ждали сложные испытания и неожиданные открытия. Экспортные модели отличались от отечественных. История полна парадоксов и неожиданных решений.Читать далее
-
12.05.2026, 14:39
Главные слабые места Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max: что ломается чаще всего
Эксперт разобрал подержанные Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max и выявил неожиданные поломки, которые часто остаются без внимания. Какие детали требуют особого контроля, сколько стоит ремонт и почему владельцы сталкиваются с проблемами уже на первых 100 тысячах километров - объяснил специалист. Это важно знать тем, кто выбирает китайский кроссовер на вторичном рынке.Читать далее
-
12.05.2026, 13:07
Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места
Сравнительный тест двух популярных кроссоверов выявил неожиданные нюансы: Geely Atlas оказался не только комфортнее, но и технологичнее соперника. Почему Dongfeng Huge уступил по важным параметрам, и что это значит для покупателей - объяснили эксперты. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто.Читать далее
-
12.05.2026, 10:29
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Многие водители замечают резкий запах в салоне нового авто, но мало кто знает, чем это может обернуться. ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. Какие риски скрыты в привычном аромате и что делать, если запах не исчезает - объясняем подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 09:41
Выделенные полосы в Москве: как меняется скорость и безопасность городского транспорта
В столице продолжается масштабное развитие выделенных полос для общественного транспорта. Уже более тысячи маршрутов проходят по ним, что позволяет не только ускорить движение автобусов и электробусов, но и снизить риск ДТП. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
12.05.2026, 09:40
Ram отзывает более 12 тысяч пикапов из-за ошибки в ограничителе скорости
Ram начал масштабный отзыв пикапов 2500 HD: у части машин обнаружили неверно выставленный ограничитель скорости, что может привести к превышению допустимой нагрузки на шины. Владельцам потребуется обновить ПО у дилера. Почему это важно и что делать - разбираемся в деталях.Читать далее