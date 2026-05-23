Starship V3 успешно вышел на орбиту - испытания завершились взрывом, но миссия признана удачной

23 мая 2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.
Запуск Starship V3 от SpaceX стал одним из самых ожидаемых событий в мировой космонавтике. Новая версия ракеты с 33 двигателями Raptor стартовала с площадки Starbase в Техасе 22 мая 2026 года. Это был первый полёт V3 и двенадцатый по счёту в рамках всей программы. Несмотря на задержку старта, испытания прошли с опережением прогресса по сравнению с современными попытками.
В момент старта все 33 двигателя Raptor нового поколения успешно заработали, обеспечив ракете рекордную тягу — более 18 миллионов фунтов. Каждый двигатель стал легче и мощнее, что повысило эффективность всей системы. Уже на подъёме один из двигателей отключился раньше времени, но это не повлияло на выполнение ключевых этапов миссии.
После отделения ступеней Super Heavy была предпринята попытка изменения маневра возврата и посадки на платформу в Мексиканском заливе. Однако не все двигатели были включены, и бустер смог провести лишь частичный тормозной маневр. В результате ракета упала в воду, не дойдя до платформы, что повлекло за собой разрушение конструкции.
В это время сам Starship продолжил полёт на орбиту, несмотря на отказ одного из шести двигателей. Компания отмечает, что система продемонстрировала устойчивость при отказе двигателя и выходе на расчётную траекторию. На орбите был сброшен 22 макета спутников Starlink, два из которых оборудованы камерами для съёмки в космосе. Ожидается, что эти снимки будут опубликованы позже.
После непродолжительного пребывания на орбите звездолёт начал возвращаться в атмосферу, собирая данные о работе теплозащиты и прочности конструкций. В заключительной части миссии корабль выполнил серию маневров, чтобы проверить границы заданных параметров и имитировать траекторию последующего возвращения на территорию. Завершился полёт посадкой в Индийском океане: Starship выполнил переворот и посадочный маневр на двух двигателях, после чего опрокинулся и взорвался на поверхности воды.
SpaceX уделяет внимание собранным данным, чтобы устранить выявленные недостатки и подготовиться к следующему запуску. В ближайшие недели компания не планирует новый запуск, но уже известно, что звездолёт будет использован для лунного модуля системы посадки людей в программе «Артемида IV», запланированной на 2028 год. Кроме того, в будущем планируются частные полёты к Луне с участием предпринимателей Чуна Ванга, Денниса Тито и его супруги Акико.
Важно отметить, что Starship — крупнейшая и самая мощная ракета в истории SpaceX, и её испытания напрямую влияют на реализацию международных программ. Достижения и неудачи компании задают темпы на мировом рынке, а полученные технологии могут быть использованы и в других проектах, включая пилотируемую миссию на Марс. Для России запуск Starship V3 — это сигнал о необходимости ускорения собственных разработок в области сверхтяжёлых ракет и новых технологий обнаружения.
