Слияние SpaceX и xAI на сумму $250 млрд может стать первым шагом к приватизации Tesla

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 17:50

SpaceX выкупила убыточный xAI за рекордную сумму: что ждет Tesla после сделки

SpaceX выкупила убыточный xAI за рекордную сумму: что ждет Tesla после сделки

Слияние SpaceX и xAI на сумму $250 млрд может стать первым шагом к приватизации Tesla

SpaceX выкупила убыточный xAI за рекордную сумму: что ждет Tesla после сделки

В автомобильной и технологической индустрии назревают перемены: SpaceX неожиданно приобрела стартап xAI, оцененный в четверть триллиона долларов. Это событие может повлиять на будущее Tesla и изменить баланс сил на рынке. Эксперты обсуждают возможные последствия сделки.

В автомобильной и технологической индустрии назревают перемены: SpaceX неожиданно приобрела стартап xAI, оцененный в четверть триллиона долларов. Это событие может повлиять на будущее Tesla и изменить баланс сил на рынке. Эксперты обсуждают возможные последствия сделки.

Сделка между SpaceX и xAI стала одной из самых обсуждаемых новостей последних лет. Неожиданное решение Илона Маска показало, что их ключевые активы могут привести к масштабным изменениям не только в сфере высоких технологий, но и на автомобильном рынке. В условиях, когда конкуренция между автопроизводителями и IT-гигантами обостряется, подобные шаги способны изменить расстановку сил на глобальном уровне.

По информации autoevolution, SpaceX приобрела компанию xAI, специализирующуюся на искусственном интеллекте, за рекордные $250 млрд. Это стало самой крупной в истории подобных сделок. Теперь совокупная стоимость объединенных компаний достигает $1,25 трлн, что открывает перед SpaceX новые финансовые и стратегические возможности. В первую очередь, речь идет о возможной приватизации Tesla - шаге, который давно обсуждается в экспертном сообществе.

Для автомобильной области это событие может стать поворотным моментом. Если SpaceX примет решение о покупке Tesla на рынке, это приведет к установлению структуры собственности одного из крупнейших производителей электромобилей. В результате Tesla сможет сосредоточиться на долгосрочных инновациях, не оглядываясь на потребности акционеров и колебания биржевых котировок. Такой подход уже доказал свою эффективность в других отраслях, где компании, не выделяясь из государственных структур, быстрее внедряют передовые технологии.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм по поводу объединения SpaceX и xAI. Некоторые аналитики считают, что столь масштабная сделка может привести к конфликту и замедлению развития этих компаний. Кроме того, интеграция искусственного интеллекта в космические и автомобильные проекты требует значительных ресурсов и времени. В условиях жесткой конкуренции на рынке электромобилей и пуско-наладочных работ любая ошибка может стоить слишком дорого.

Тем не менее, у Маска есть опыт реализации амбициозных проектов, и его решения часто оказываются на шаг впереди рынка. Объединение SpaceX и xAI могут стать катализатором новых технологических прорывов, в том числе в области автономного транспорта и искусственного интеллекта для автомобилей. Если Tesla действительно перейдет под контроль SpaceX, она откроет перед компанией новые горизонты для развития беспилотных систем и внедрения ИИ в серийные модели.

Пока остается неясным, как именно будет реализован следующий этап плана Маска. В любом случае, слияние SpaceX и xAI уже стало сигналом для всего рынка: эпохи изолированных компаний уходят в прошлое, и будущее принадлежит крупным технологическим альянсам, способным оказать влияние на развитие сразу нескольких отраслей.

Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Пермский край Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться