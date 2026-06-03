SpaceX получила контракт на 4 миллиарда долларов для строительства "Золотого купола" Трампа

3 июня 2026, 17:23
SpaceX заключила крупнейший военный контракт США на спутники для «Золотого купола»
SpaceX заключила крупнейший военный контракт США на спутники для «Золотого купола»
SpaceX расширяет свое влияние: компания Илона Маска выиграла контракт Космических сил США на создание спутников для системы «Золотой купол». Это решение может изменить баланс сил в сфере оборонных технологий и усилить конкуренцию на рынке космических разработок.
Контракт между SpaceX и космическими разработками США на сумму 4,16 миллиарда долларов стал одним из самых перспективных событий в мировой оборонной индустрии последних лет. Компания Илона Маска, ранее известная своими успехами в коммерческих и исследовательских миссиях, теперь официально закрепилась в сегменте военных технологий. В рамках соглашения SpaceX предусматривает создание спутника для программы «Золотой купол», направленного на отслеживание иностранных самолётов и ракет на орбитах.
Официальное название проекта — «Космический индикатор движущихся воздушных целей». Эта система станет частью масштабной противоракетной обороны, рассчитанной на двадцать лет и оцениваемой в 1,2 триллиона долларов. Для информационных ведомств в проекте будут использоваться передовые датчики, защищённые каналы связи и современные центры обработки данных, что позволит обеспечить постоянный глобальный воздушный мониторинг.
Первый этап сотрудничества предусматривает создание группировки спутников к 2028 году. В перспективе предполагается заключение дополнительных контрактов с другими компаниями, однако именно SpaceX получила стартовый заказ на применение технологий защиты от возможных рисков. Ранее сообщалось о контракте на 2 миллиарда долларов, а также о соглашениях на 2,29 миллиарда долларов по развитию устойчивой гидродинамической космической связи.
SpaceX уже имеет опыт работы с военными: ранее компания получила 70 миллионов долларов за использование платформы Starshield для нужд оборонных коммуникаций. Эта тенденция становится всё более актуальной на фоне роста напряжённости в мире и необходимости быстрого реагирования на потенциальные угрозы.
Судя по данным, проект «Золотой купол» может стать технологическим прорывом для всей отрасли. Внедрение новых спутниковых систем позволит США повысить эффективность обнаружения и идентификации воздушных целей, а также укрепить свои позиции в глобальной гонке вооружений. Для России и других стран это сигнал о необходимости ускорения собственных разработок в сфере космической защиты. Важно отметить, что подобные контракты не только стимулируют развитие технологий, но и задают новые стандарты безопасности на международном уровне.
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