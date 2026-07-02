Spark D2 2026: электровелосипед с мощностью 1800 Вт, запасом хода 104 км и ценой $649 — полный обзор

Spark D2: электровелосипед с мотором 750 Вт и запасом хода до 104 км

Электровелосипед Spark D2 выделяется мощным двигателем, емкой батареей и системой полной подвески. Новинка способна развивать скорость до 48 км/ч и преодолевать до 104 км на одном заряде, что делает ее актуальной для городских и пригородных маршрутов.

Электровелосипед Spark D2 выделяется мощным двигателем, емкой батареей и системой полной подвески. Новинка способна развивать скорость до 48 км/ч и преодолевать до 104 км на одном заряде, что делает ее актуальной для городских и пригородных маршрутов.

Электровелосипеды становятся всё более востребованными в городах и за их пределами, а Spark D2 — яркий пример того, как современные технологии меняют представление о личном транспорте. Модель оснащена двигателем мощностью 750 Вт, который в пике выдает до 1800 Вт, что позволяет развивать скорость до 48 км/ч и уверенно преодолевать подъемы с уклоном более 45%.

Аккумулятор емкостью 48 В 15,6 А·ч обеспечивает запас хода до 104 км, что особенно актуально для ежедневных поездок на работу или длительных прогулок. Усиленная рама, механические дисковые тормоза и фара в мотоциклетном стиле сочетают в себе практичность и безопасность Spark D2.

Система полной подвески, включающая переднюю вилку и задний амортизатор, рассчитана на серьезные нагрузки: она сглаживает удары на неровных дорогах, бордюрах и бездорожье, сохраняя устойчивость и управляемость даже на высокой скорости. Фэт-колеса размером 16 x 4,0 дюйма надежно обеспечивают сцепление с гравием, песком и грязью, что расширяет возможности использования велосипеда.

Цветной ЖК-дисплей, расположенный в центре руля, отображает основные параметры поездки: скорость, заряд аккумулятора, выбранный режим помощи, пробег и текущую мощность. Максимальная грузоподъемность Spark D2 составляет 163 кг, а на задней багажной платформе можно перевозить до 54,43 кг груза. Вес самого велосипеда — 35,7 кг, что делает его достаточно легким для своего класса.

В 2026 году электровелосипеды станут не только альтернативой автомобилю, но и позволят экономить на топливе и обслуживании. Цена Spark D2 на старте продаж составляет 649 долларов США, что делает его доступным для покупателей в разных странах. Важно учитывать, что подобные модели могут быть особенно востребованы в российских городах с их переменчивым климатом и сложным рельефом. Согласно данным, спрос на электротранспорт продолжает расти, а производители активно адаптируют свои решения к местным условиям эксплуатации.

На фоне растущего интереса к электротранспорту Spark D2 выглядит как универсальное решение для тех, кто ищет баланс между мощностью, автономностью и комфортом. Для сравнения, другие модели электробайков, такие как Streetdog XR80, имеют ретро-дизайн и увеличенный запас хода, о чём недавно рассказывалось в материале о новых стандартах электробайков - подробности о подходах к разработке современных электромотоциклов .