23 ноября 2017, 12:07

Спасет ли наши дороги обыкновенный бетон?

Говоря о дорогах, мы, прежде всего, подразумеваем асфальтобетон. Так оно в России исторически сложилось. Однако в ряде государств наибольшее применение получила цементобетонная технология, применяемая уже более 50 лет.
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Так, например, кое-где в Европе доля цементобетонных дорог составляет от 13% до 50%, а в США и вовсе достигает 60%. Причинами популярности полотна данного типа считаются его высокие эксплуатационные характеристики, надежность и долговечность, экономичность, а также более высокая, по сравнению с асфальтобетонными покрытиями, безопасность дорожного движения.

В России, повторимся, цементобетонные покрытия не распространены. С применением данной технологии в нашей стране оборудовано не более 2% дорог, причем большинство из них было построено в 50-70-е годы ХХ века. Но сегодня специалисты все активнее говорят о недооцененной нами технологии строительства дорог и даже организовали соответствующее содружество – «Ассоциацию бетонных дорог». Об этом было объявлено в ходе конференция «Цементобетонные покрытия автомобильных дорог России: тенденции и точки роста», прошедшей в Москве при поддержке МАДИ.

«Цементобетон однозначно эффективен для решения многих вопросов. Применение данной технологии позволяет увеличить срок эксплуатации дорог без капитального ремонта, - отметил Игорь Зубарев, заместитель председателя правления по технической политике ГК «Автодор». - Согласно постановлению Правительства, межремонтные сроки службы автомобильных дорог должны составлять 24 года, и без применения цементобетонной технологии эту задачу просто не решить. В стране есть цементобетонные дороги, которые, находясь под интенсивными нагрузками, эксплуатируются уже 30 лет без капитального ремонта. Объем работ по их содержанию незначительный».

Виктор Ушаков, зав. кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ, подчеркнул необходимость создания нормативной базы для применения цементобетонной технологии в России.

«Ассоциация, о работе которой мы объявили на конференции, станет не только площадкой для обмена мнениями и экспертизой, но и тем инструментом, который поможет дорожной отрасли подготовить стандарты строительства бетонных дорог и оформить их в виде действующей технологии. – заявил Максим Гончаров, коммерческий директор Lafarge Holcim Россия. - По нашему мнению, это обеспечит устойчивое развитие отрасли и даст дорожникам еще одну альтернативную технологию, преимущества которой давно по достоинству оценили во всем мире».

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Спасет ли наши дороги обыкновенный бетон?
Так, например, кое-где в Европе доля цементобетонных дорог составляет от 13% до 50%, а в США и вовсе достигает 60%. Причинами популярности полотна данного типа считаются его высокие эксплуатационные характеристики, надежность и долговечность, экономичность, а также более высокая, по сравнению с асфальтобетонными покрытиями, безопасность дорожного движения. В России, повторимся, цементобетонные покрытия не распространены. С применением данной технологии в нашей стране оборудовано не более 2% дорог, причем большинство из них было построено в 50-70-е годы ХХ века. Но сегодня специалисты все активнее говорят о недооцененной нами технологии строительства дорог и даже организовали соответствующее содружество – «Ассоциацию бетонных дорог». Об этом было объявлено в ходе конференция «Цементобетонные покрытия автомобильных дорог России: тенденции и точки роста», прошедшей в Москве при поддержке МАДИ.«Цементобетон однозначно эффективен для решения многих вопросов. Применение данной технологии позволяет увеличить срок эксплуатации дорог без капитального ремонта, - отметил Игорь Зубарев, заместитель председателя правления по технической политике ГК «Автодор». - Согласно постановлению Правительства, межремонтные сроки службы автомобильных дорог должны составлять 24 года, и без применения цементобетонной технологии эту задачу просто не решить. В стране есть цементобетонные дороги, которые, находясь под интенсивными нагрузками, эксплуатируются уже 30 лет без капитального ремонта. Объем работ по их содержанию незначительный».Виктор Ушаков, зав. кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ, подчеркнул необходимость создания нормативной базы для применения цементобетонной технологии в России. «Ассоциация, о работе которой мы объявили на конференции, станет не только площадкой для обмена мнениями и экспертизой, но и тем инструментом, который поможет дорожной отрасли подготовить стандарты строительства бетонных дорог и оформить их в виде действующей технологии. – заявил Максим Гончаров, коммерческий директор Lafarge Holcim Россия. - По нашему мнению, это обеспечит устойчивое развитие отрасли и даст дорожникам еще одну альтернативную технологию, преимущества которой давно по достоинству оценили во всем мире».
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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