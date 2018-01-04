«Спаси жизнь – останови пьяного водителя»
Обычно в праздничные дни увеличивается количество автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. Но пока, судя по тишине в новостных лентах региональной прессы и официальных сводках МВД/ГИБДД, ситуация с «пьяными» ДТП, что называется, более-менее.
Отнесем это на счет активной разъяснительной работы со стороны Госавтоинспекции, которая развернута в эти дни практически во всех регионах страны. Так, например, в преддверии Нового года жителям Марий Эл были розданы 2 000 календарей с номером телефона горячей линии «Нетрезвый водитель».
В Карелии расклеены плакаты, призывающие остановить нетрезвых водителей. Речь идет о плакатах «Спаси жизнь – останови пьяного водителя», которые размещены на автостоянках, информационных стендах, входных дверях заведений.
В большинстве регионов в период новогодних праздников проходят акции и мероприятия в местах массового отдыха, - автоинспекторы призывают не оставаться равнодушными к фактам управления авто в состоянии опьянения родственниками, соседями, знакомыми.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное