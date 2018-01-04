4 января 2018, 20:57

«Спаси жизнь – останови пьяного водителя»

Праздник продолжается, а Госавтоинспекция, как водится, не дремлет. В эти дни усилен контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводится в местах массового скопления людей, - на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение заторов и аварийных ситуаций.
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«Спаси жизнь – останови пьяного водителя»

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В ГИБДД говорят, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям ожидать не приходится. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны дорожной полиции в эти дни особенно строгий.

Обычно в праздничные дни увеличивается количество автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. Но пока, судя по тишине в новостных лентах региональной прессы и официальных сводках МВД/ГИБДД, ситуация с «пьяными» ДТП, что называется, более-менее.

Отнесем это на счет активной разъяснительной работы со стороны Госавтоинспекции, которая развернута в эти дни практически во всех регионах страны. Так, например, в преддверии Нового года жителям Марий Эл были розданы 2 000 календарей с номером телефона горячей линии «Нетрезвый водитель».

В Карелии расклеены плакаты, призывающие остановить нетрезвых водителей. Речь идет о плакатах «Спаси жизнь – останови пьяного водителя», которые размещены на автостоянках, информационных стендах, входных дверях заведений.

В большинстве регионов в период новогодних праздников проходят акции и мероприятия в местах массового отдыха, - автоинспекторы призывают не оставаться равнодушными к фактам управления авто в состоянии опьянения родственниками, соседями, знакомыми.

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«Спаси жизнь – останови пьяного водителя»
{{material_122056}} В ГИБДД говорят, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям ожидать не приходится. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны дорожной полиции в эти дни особенно строгий. Обычно в праздничные дни увеличивается количество автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. Но пока, судя по тишине в новостных лентах региональной прессы и официальных сводках МВД/ГИБДД, ситуация с «пьяными» ДТП, что называется, более-менее.Отнесем это на счет активной разъяснительной работы со стороны Госавтоинспекции, которая развернута в эти дни практически во всех регионах страны. Так, например, в преддверии Нового года жителям Марий Эл были розданы 2 000 календарей с номером телефона горячей линии «Нетрезвый водитель». В Карелии расклеены плакаты, призывающие остановить нетрезвых водителей. Речь идет о плакатах «Спаси жизнь – останови пьяного водителя», которые размещены на автостоянках, информационных стендах, входных дверях заведений.В большинстве регионов в период новогодних праздников проходят акции и мероприятия в местах массового отдыха, - автоинспекторы призывают не оставаться равнодушными к фактам управления авто в состоянии опьянения родственниками, соседями, знакомыми.
2018-01-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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