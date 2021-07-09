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9 июля 2021, 15:55

«Спасите «Конкорд»: автодом, в который помещается легковушка, продается за 785 тыс. евро

Автокемперы в Европе сегодня переживают очередной всплеск популярности. Они бывают разных размеров и предлагаются в разных ценовых диапазонах. Один из наиболее роскошных вариантов сезона - Concorde Centurion Actros.
Фото: Concorde
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Concorde

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Concorde

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Concorde

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Concorde

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Concorde

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро

Этот дом на колесах – мечта многих автопутешественников, потому как в его составе имеется встроенный гараж для легкового автомобиля. Хочешь – едешь за рулем большого автокемпера, надоело – передал руль товарищу и передвигаешься рядом на легковушке. Удобно и оригинально. 

Concorde Centurion Actros построен на базе Mercedes-Benz Actros, а его 6-цилиндровый двигатель выдает аж 476 л. с., гарантируя волшебный стиль вождения. Опираясь на 8 колес, автодом весит около 26 тонн и имеет длину почти 12 метров. Это немало, особенно если принять во внимание 2,5-метровую ширину и почти 4-метровую высоту, уточняет шведское издание dagensps.se.

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Внутри, как видно на прилагаемых снимках, царство стиля и комфорта. Создатели Centurion Actros предлагают два варианта отделки: «темный орех» и матовую сталь. И то, и то – круто, поскольку наводят мысли, скорее, о роскошной яхте в Средиземном море, нежели о доме на колесах в летней Скандинавии.

На рынке Швеции самая простая модификация стоит чуть более 6 млн крон (589 тыс. евро), а с небольшой дополнительной роскошью и почти неограниченными опциями придется заплатить больше 8 миллионов (785 тыс. евро).

По данным Шведской индустрии караванинга, в этом году в стране зарегистрировано 2390 сделок по приобретению автодомов. Соответствующий показатель за предыдущий год составил 1326 сделок. Таким образом, налицо рост в размере более чем 80%.

Отечественный кемпер на базе УАЗ «Профи»

Наш ответ богатым буржуинам будет из разряда «дым пожиже и трава пониже». Причем в разы. Но ребята с УАЗа решили фраернуться, за что им в любом случае спасибо. На странице завода в социальной сети на днях появились изображения туристической  модификации малотоннажного УАЗ «Профи».

Его серийное будущее и даже какие-либо характеристики на данный момент не озвучиваются, но известно, что автокемпер получит подъемную крышу. Такое решение прибавит одно спальное место, а также увеличит пространство в жилом модуле.

УАЗ Профи
От 2.7 л, 150 л.с
Новый от 895 100 до 1 430 300 Р

Данный вариант, как отмечают уазовцы, представляет собой топовую модификацию дома на колесах. Но есть и, скажем так, стандартная версия, о которой заводчане поведали месяц назад. Кемпер со стеклопластиковым кузовом планируется оснастить компактным кухонным блоком, душем и туалетом, диваном-трансформером, а также кроватью с подъемным механизмом.

Какая у кемпера будет техническая начинка, пока что не сообщается. Есть предположение, что она станет точной копией той конструкции, что используется на стандартных модификациях УАЗ «Профи». Если мы  говорим о силовой установке, то это выбор между двумя 2,7-литровыми моторами марки ЗМЗ: бензиновым (150 л.с.) и газобензиновым (140 л.с.) агрегатами. Тип трансмиссии – 5-ступенчатая механическая КПП. Привод – как задний, так и полный.

Потребители в соцсетях уже дали оценку уазовскому творению. Одни предлагают заводу всерьез рассмотреть «автоматический» вариант, другие прогнозируют проблемы с рессорами, мол, они просядут за пару десятков тысяч километров пробега. Третьи считают, что свесы в задней части автомобиля не дадут нормально передвигаться по горной местности или легкому бездорожью. Досталось и дребезжащей «раздатке», которая (цитата) «не доставит удовольствия от дальних поездок».

Почему «Гризли Грин» стал «Грязным Гризли»

Всякое в пути может случиться с отечественной техникой, считают подписчики. Однако, как уже писал портал 110km.ru, за Уральскими горами не первый год укатывает пыль сибирских дорог УАЗ-кемпер «Гризли Грин» от команды Siberian motorbears. Ребята сдают машину в аренду, а там уже дело клиентов куда путь держать: хочешь на Байкал, хочешь на Шерегеш или до Курайской степи. 

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«Мы внимательно прислушиваемся ко всем замечаниям и пожеланиям наших туристов, - уверяют «мотомедведи». - Многие отмечали, что «Гризли Грина» приходится «ловить» на трассе, мол, убегает с прямой траектории, строптивец. Решение проблемы подсмотрели у европейских производителей автодомов. Теперь задняя колея расширена с помощью ступичных проставок, по 25 мм с каждой стороны. Ну и, новая хорошая резина на лето. Курсовую устойчивость удалось улучшить, крены уменьшились. «Медведь» продолжает матереть».

В отличие от импортных «белоручек», наши «танки не боятся грязи», которой в России по-прежнему на порядок больше, чем в Европе. Кто брал «Гризли» в аренду, утверждают, что неоднократно использовали преимущества полного привода и блокировки. С подачи таких клиентов «Гризли Грин» получил второе прозвище (на время распутицы) – «Грязный Гризли».

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Siberian motorbears

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Siberian motorbears

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Siberian motorbears

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Siberian motorbears

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Siberian motorbears

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Siberian motorbears

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Изображение загружается

Фото: Siberian motorbears

Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро
Спасите Конкорд автодом в который помещается легковушка продается за 785 тыс евро

Кемпер может взять на борт до 5 человек. В пути они смогут воспользоваться душем и туалетом, газовой плитой, раковиной, холодильником, телевизором, отопителем и кондиционером. Рундуки с уличными дверцами, вместительный багажник на крыше, велокрепление на 4 велосипеда – все продумано.

Проход между кабиной капитана и жилым отсеком можно держать открытым, занавешивать шторками и даже запирать на ключ. Это позволяет временно разделять экипаж на две компании, которые поддерживают разный микроклимат, слушают разную музыку и беседуют на разные темы, но при желании легко объединяются обратно. Стоимость аренды напрямую зависит от продолжительности поездки: от 3 до 10 дней – 9500 рублей в сутки, от 11 дней – 8800 рублей.

Упомянутые модели: УАЗ Профи (от 749 000 Р)
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