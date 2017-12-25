25 декабря 2017, 13:24

Спасли ежика – спасем и панду! На АЗС ПТК установлен пандомат для сбора пластика

На АЗС ПТК в Буграх установили специальный контейнер для сбора пластиковой тары. Пандомат принимает ПЭТ-банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2,25 л. Затем собранные банки и бутылки передаются на дальнейшую переработку.
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Разложение одной бутылки длится до 300 лет. При этом пластик выделяет токсичные вещества, нанося непоправимый вред окружающей среде. Именно поэтому в последнее время так много говорят о необходимости сбора пластика и его переработке. Результаты опросов говорят о том, что 57% населения готовы сдавать пластик в специальные места, но не знают, куда именно.

Теперь сделать город чище есть возможность у автомобилистов, заезжающих на АЗС ПТК в Буграх. Установка пандомата – это продолжение экологической программы «Я спас ежика вместе с ПТК», которая стартовала в рамках проекта «Сделаем наш город чище!» в 2015 году. Для участия в нем на территории АЗС ПТК и в офисе компании установлены и работают по сей день специальные эко-боксы для сбора опасных отходов, куда все жители Петербурга – и автомобилисты, и пешеходы, -  могут сдать батарейки и небольшие аккумуляторы.

Пандомат по сбору пластика на АЗС в Буграх станет тестовой площадкой, после чего будет принято решение о возможности установки контейнеров и на других АЗС компании.

*АЗС ПТК №124, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 56
Важно! При сдаче бутылок – не срывайте с них этикетки со штрихкодом!

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Спасли ежика – спасем и панду! На АЗС ПТК установлен пандомат для сбора пластика
Разложение одной бутылки длится до 300 лет. При этом пластик выделяет токсичные вещества, нанося непоправимый вред окружающей среде. Именно поэтому в последнее время так много говорят о необходимости сбора пластика и его переработке. Результаты опросов говорят о том, что 57% населения готовы сдавать пластик в специальные места, но не знают, куда именно. Теперь сделать город чище есть возможность у автомобилистов, заезжающих на АЗС ПТК в Буграх. Установка пандомата – это продолжение экологической программы «Я спас ежика вместе с ПТК», которая стартовала в рамках проекта «Сделаем наш город чище!» в 2015 году. Для участия в нем на территории АЗС ПТК и в офисе компании установлены и работают по сей день специальные эко-боксы для сбора опасных отходов, куда все жители Петербурга – и автомобилисты, и пешеходы, -  могут сдать батарейки и небольшие аккумуляторы. Пандомат по сбору пластика на АЗС в Буграх станет тестовой площадкой, после чего будет принято решение о возможности установки контейнеров и на других АЗС компании. *АЗС ПТК №124, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 56 Важно! При сдаче бутылок – не срывайте с них этикетки со штрихкодом!
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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