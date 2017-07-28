Специалисты определили «предков» современных электрокаров
Четвертое место рейтинга отдано самому быстрому экземпляру La Jamais Contente 1899 года. В оснащение модели входили два электроагрегата, выдающих по 50 кВт/ч. Это позволяло развивать максимальную скорость 105,882 км/ч, что для тех лет было рекордом.
«Бронзу» получил первый в истории гибридный автомобиль Woods Dual Power Model 44 Coupe 1916 года. Создателю не только удалось совместить два типа моторов, но и наладить серийное производство модели.
На втором месте - грузовик ГАЗ-А, который развивал скорость до 40 км/ч и обладал грузоподъемностью до 1 800 кг при собственной массе 4 800 кг. Он эксплуатировался как городской мусоровоз.
«Золото» заслужила модель НАМИ-ЛАЗ, которая использовалась в работе Московской почты с 1958 года. Всего было выпущено 4 экземпляра. Автомобиль развивал скорость до 70 км/ч и мог перевозить от 500 до 1 500 кг груза.
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