28 июля 2017, 16:45

Специалисты определили «предков» современных электрокаров

Электрические автомобили не являются разработкой современности. Еще в прошлых веках изобретатели создавали транспортные средства с электрической тягой. Эксперты составили ТОП-5 предшественников современных электрокаров.
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На пятом месте расположился первый российский электромобиль, созданный Ипполитом Романовым в 1899 году. Автомобиль был оснащен электродвигателем мощностью 4,4 кВт/ч. Модель могла проехать 64 км, а свинцовые батареи держали заряд до 96 часов. В планах изобретателя было оснастить таким автомобилей всех извозчиков, но шум моторов пугал лошадей, и вскоре использование модели запретили в городе.

Четвертое место рейтинга отдано самому быстрому экземпляру La Jamais Contente 1899 года. В оснащение модели входили два электроагрегата, выдающих по 50 кВт/ч. Это позволяло развивать максимальную скорость 105,882 км/ч, что для тех лет было рекордом.

«Бронзу» получил первый в истории гибридный автомобиль Woods Dual Power Model 44 Coupe 1916 года. Создателю не только удалось совместить два типа моторов, но и наладить серийное производство модели.

На втором месте - грузовик ГАЗ-А, который развивал скорость до 40 км/ч и обладал грузоподъемностью до 1 800 кг при собственной массе 4 800 кг. Он эксплуатировался как городской мусоровоз.

«Золото» заслужила модель НАМИ-ЛАЗ, которая использовалась в работе Московской почты с 1958 года. Всего было выпущено 4 экземпляра. Автомобиль развивал скорость до 70 км/ч и мог перевозить от 500 до 1 500 кг груза.

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Радует, что Хавал добавил лошадей, это сделает и так шуструю машинку и еще более бодрой. Должно позитивно сказаться при езде в черте города.
Глеб
Покупка и эксплуатация автомобилей Лифан
В прошлом году решился всё-таки поменять машину на новенькую с салона. На семейном совете пришли к одинаковому решению, что нужен хороший, крепкий и большой автомобиль, с высоким клиренсом, но который вместе с тем вписался бы в ограниченный семейный бюджет. После долгих изучений и скитаний по интернету ...
VolodyEI
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Кстати а это у тебя бензин? Жрет наверное как не в себя, машина большая, под 20 литров наверное расход.
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Специалисты определили «предков» современных электрокаров
{{material_118508}}На пятом месте расположился первый российский электромобиль, созданный Ипполитом Романовым в 1899 году. Автомобиль был оснащен электродвигателем мощностью 4,4 кВт/ч. Модель могла проехать 64 км, а свинцовые батареи держали заряд до 96 часов. В планах изобретателя было оснастить таким автомобилей всех извозчиков, но шум моторов пугал лошадей, и вскоре использование модели запретили в городе.Четвертое место рейтинга отдано самому быстрому экземпляру La Jamais Contente 1899 года. В оснащение модели входили два электроагрегата, выдающих по 50 кВт/ч. Это позволяло развивать максимальную скорость 105,882 км/ч, что для тех лет было рекордом.«Бронзу» получил первый в истории гибридный автомобиль Woods Dual Power Model 44 Coupe 1916 года. Создателю не только удалось совместить два типа моторов, но и наладить серийное производство модели.На втором месте - грузовик ГАЗ-А, который развивал скорость до 40 км/ч и обладал грузоподъемностью до 1 800 кг при собственной массе 4 800 кг. Он эксплуатировался как городской мусоровоз.«Золото» заслужила модель НАМИ-ЛАЗ, которая использовалась в работе Московской почты с 1958 года. Всего было выпущено 4 экземпляра. Автомобиль развивал скорость до 70 км/ч и мог перевозить от 500 до 1 500 кг груза.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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