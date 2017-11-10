Специалисты расскажут о передовых достижениях в сфере ИТС
О передовых достижениях в этой сфере расскажут участники сессии «Единое цифровое пространство в транспортном комплексе. От мониторинга и моделирования к эффективному управлению транспортными потоками», которая пройдет в рамках IV международной ежегодной конференции по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 ноября 2017 года в Северной столице.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию сказал: «Предлагаю запустить масштабную программу развития экономики нового технологического направления, так называемой цифровой экономики. В ее реализации будем опираться именно на российские компании, на исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости страны».
Вопросы, которые будут обсуждаться на сессии, касаются тем создания государственной информационной системы «Комплексная информационная система управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Санкт-Петербурге»; построения комплексной интеллектуальной транспортной системы: прикладной опыт управления транспортными потоками в сложных городских условиях; построения комплексной системы управления транспортом и транспортными потоками и локализация европейских решений по развитию транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к ЧМ-2018; отраслевой платформы мобильности как сервиса; интеграции городских и магистральных систем региона; создания динамической транспортной модели – цифровой отраслевой платформы мобильности как сервиса.
Мероприятие пройдет на Новой сцене Александринского театра (наб. реки Фонтанки, 49А). Организатор – АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
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