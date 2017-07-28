Специалисты замерили реальный расход топлива Bugatti Chiron
Американское агентство окружающей среды заинтересовалось реальным расходом одного из самых быстрых серийных автомобилей в мире. Результаты оказались достаточно интересными.
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Напомним, что инженеры приготовили для Bugatti Chiron весьма незаурядную техническую «начинку». В «сердце» спортивного авто размещен 8-литровый двигатель V12 с четырьмя турбинами. Ранее производитель обещал сделать гиперкар гибридным.
Комплектации и технические характеристики
|Bugatti Veyron 16.4 8.0 AMT
|Год выпуска, с
|2005
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|1001 / 736 при 6000
|Объем двигателя
|7993
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|40.4
|Загородный цикл
|14.7
|Смешанный цикл
|24.1
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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