28 июля 2017, 20:20

Специалисты замерили реальный расход топлива Bugatti Chiron

Американское агентство окружающей среды заинтересовалось реальным расходом одного из самых быстрых серийных автомобилей в мире. Результаты оказались достаточно интересными.
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Эксперимент показал, что 1500-сильный суперкар экономичнее, чем его «старший брат» Bugatti Veyron, у которого отдача «всего» 1000 «лошадей». Исходя из результатов тестирования, Chiron потребляет 21,38 литра на 100 км в смешанном цикле. Автопроизводитель же указал иные цифры - 22,5 литра. В городском режиме спорткар «ест» до 26,13 литра, а для загородной езды ему нужно не более 16,8 литров на 100 км. Эти цифры вполне можно сравнить с расходом топлива среднестатистического внедорожника.

Напомним, что инженеры приготовили для Bugatti Chiron весьма незаурядную техническую «начинку». В «сердце» спортивного авто размещен 8-литровый двигатель V12 с четырьмя турбинами. Ранее производитель обещал сделать гиперкар гибридным.

Комплектации и технические характеристики

Bugatti Veyron 16.4 8.0 AMT
Год выпуска, с2005
Год выпуска, по2014
Кузовкупе
Количество дверей/мест2
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин1001 / 736 при 6000
Объем двигателя7993
Тип трансмисииробот 7
Приводполный
Городской цикл40.4
Загородный цикл14.7
Смешанный цикл24.1
ТопливоАИ-98
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Специалисты замерили реальный расход топлива Bugatti Chiron
{{material_120186}}Эксперимент показал, что 1500-сильный суперкар экономичнее, чем его «старший брат» Bugatti Veyron, у которого отдача «всего» 1000 «лошадей». Исходя из результатов тестирования, Chiron потребляет 21,38 литра на 100 км в смешанном цикле. Автопроизводитель же указал иные цифры - 22,5 литра. В городском режиме спорткар «ест» до 26,13 литра, а для загородной езды ему нужно не более 16,8 литров на 100 км. Эти цифры вполне можно сравнить с расходом топлива среднестатистического внедорожника.Напомним, что инженеры приготовили для Bugatti Chiron весьма незаурядную техническую «начинку». В «сердце» спортивного авто размещен 8-литровый двигатель V12 с четырьмя турбинами. Ранее производитель обещал сделать гиперкар гибридным.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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