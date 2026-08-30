Почти S-Works за $10 000: представлен новый Tarmac SL9 S-Level с топ-трансмиссией

30 августа 2026, 09:01
Specialized Tarmac SL9 S-Level: новая рама, топовые компоненты и цена ниже S-Works
Specialized Tarmac SL9 S-Level: новая рама, топовые компоненты и цена ниже S-Works
Specialized вывел на рынок Tarmac SL9 S-Level - шоссейный велосипед с характеристиками топовой линейки, но по более доступной цене. Новинка сочетает карбоновую раму Fact 10r, премиальные трансмиссии и аэродинамику, что делает ее актуальной для спортсменов и продвинутых любителей.
Компания Specialized сделала шаг в развитии своей линейки шоссейных велосипедов, представив Tarmac SL9 S-Level. Эта модель пришла на смену серии Pro-Level и сразу обратила внимание на сочетание характеристик, близких к S-Works, и более доступной стоимости.
В основе Tarmac SL9 S-Level лежит карбоновая рама Fact 10r, масса которой составляет 822 грамма. Несмотря на то, что в топовой версии S-Works используется материал Fact 12r, по жесткости и способности гасить микровибрации Fact 10r практически не уступает предыдущей модели. Общий вес велосипеда в полной комплектации — около 7,1 кг, что позволяет рассчитывать на высокую динамику и управляемость. Вилка изготовлена из более совершенного композита.
Комплектация S-Level предусматривает выбор между двумя премиальными трансмиссиями: Shimano Dura-Ace Di2 или SRAM RED AXS. Обе системы продемонстрировали высокую надежность и надежность, что особенно важно для интенсивных тренировок и гонок. Колеса Roval Rapide, входящие в состав комплекта, рассчитаны с учетом баланса аэродинамики и жесткости мм, а также поддерживаются под покрышки изгибом 28-32 мм. Это позволяет велосипедисту уверенно чувствовать себя на дорожных покрытиях разного типа.
Ключевое отличие S-Level от прежней Pro-Level — переход на более совершенную платформу рамы и расширение совместимости с топовыми компонентами. Геометрия велосипеда разработана S-Works Tarmac SL9: профиль трубы, углы рулевой и подседельной трубы рассчитаны на минимизацию аэродинамического сопротивления. Важно, что многие технические решения, внедренные в S-Works, теперь доступны и на S-Level, что делает модели привлекательной для тех, кто ищет баланс между ценой и возможностями.
Стоимость Tarmac SL9 S-Level зависит от выбранной трансмиссии и составляет примерно 10 000 долларов (8 600 евро). Это на 3 500 долларов дешевле, чем S-Works Tarmac SL9, что позволяет говорить о серьезной экономии без ощутимых компромиссов по характеристикам.
Для российских велосипедистов, которые все чаще обращают внимание на современные технологии и универсальность, появление Tarmac SL9 S-Level может стать поводом пересмотреть подход к выбору шоссейного велосипеда. В условиях, когда рынок активно меняется, спрос на качественные и технологические решения растет, такие модели могут определять новый стандарт в его сегменте. Кстати, интерес к техническим деталям и тонкостям эксплуатации свойственен не только велосипедистам: например, эксперты в автомобильной сфере также обращают внимание на то, как конструктивные особенности влияют на ресурс и эффективность техники - подробнее об этом можно узнать в материале о влиянии оборотов двигателя на ресурс мотора .
В целом, Tarmac SL9 S-Level выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ценит производительность, но не готов переплачивать за максимальный эксклюзив. Модель ориентирована на шоссейные гонки и интенсивные тренировки, где важна точная управляемость, эффективная передача усилий и стабильность на высоких скоростях. Подобный подход может стать новым ориентиром для производителей, стремящихся предложить топовые технологии, более благоприятные для окружающей среды.
Похожие материалы
-
30.08.2026, 15:01
Inmotion RS: ограниченная серия электросамокатов с мощностью 8,4 кВт и запасом хода до 161 км
На рынке появился лимитированный электросамокат Inmotion RS - всего 20 экземпляров. Модель выделяется высокой мощностью, регулируемой геометрией и современными системами безопасности. Это предложение для опытных райдеров, которые ценят технологичность и надежность.Читать далее
-
30.08.2026, 12:04
Виртуальный рендер нового Alfa Romeo Stelvio: спорт, стиль и немного будущего
В сети появился эффектный рендер второго поколения Alfa Romeo Stelvio. Итальянский кроссовер получил динамичный дизайн, современные технологии и намек на электрификацию. Разбираемся, каким может стать флагман бренда уже в ближайшие годы.Читать далее
-
30.08.2026, 10:03
Перовскитная солнечная крыша: как электрокроссовер Hongqi EHS7 меняет подход к энергоэффективности
В Китае впервые интегрировали перовскитную солнечную крышу прямо в безопасное стекло электромобиля Hongqi EHS7. Эта технология способна снизить нагрузку на основную батарею и повысить автономность машины, что особенно актуально на фоне роста интереса к энергоэффективным решениям.Читать далее
-
30.08.2026, 06:04
Forster Vantasy 636 EB 2027: обновленный интерьер и новые решения для путешествий
В 2027 году Forster Vantasy 636 EB выходит с полностью переработанным интерьером, сохраняя доступную цену и компактные размеры. Новая планировка и улучшенные материалы делают модель особенно актуальной для европейских путешественников и ценителей функциональности.Читать далее
-
30.08.2026, 01:13
Rieju Scrambler 607: новый ретро-байк с двухцилиндровым мотором 581 см³ для Европы
Rieju выводит на европейский рынок Scrambler 607 - мотоцикл с ретро-дизайном и современным двухцилиндровым двигателем. Модель отличается сочетанием классических форм и актуальных технических решений, что делает ее заметной новинкой сезона.Читать далее
-
30.08.2026, 00:32
Toyota Celica восьмого поколения: гибридная платформа и 400 л.с. для нового купе
Toyota готовит возвращение легендарной Celica: купе получит гибридную силовую установку, платформу от Corolla и полный привод. Новинка обещает стать одной из самых обсуждаемых моделей ближайших лет благодаря сочетанию мощности и современных технологий.Читать далее
-
29.08.2026, 22:03
TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем
TMBK DUKES 200 - дорожный мотоцикл с 200-кубовым мотором Loncin, рассчитанный на широкий круг пользователей. Модель выделяется сбалансированной конструкцией, простотой управления и современным дизайном. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к ней растет именно сейчас.Читать далее
-
29.08.2026, 20:17
Escape E13: компактный прицеп с ретро-стилем и монолитным корпусом
Escape E13 - новинка среди компактных автоприцепов, сочетающая ретро-дизайн, современные технологии и прочную конструкцию. Модель рассчитана на три взрослых и предлагает индивидуальные опции, что особенно актуально для любителей путешествий в любое время года.Читать далее
-
29.08.2026, 14:09
GT V 11 PRO 48V: электровелосипед для города и природы с запасом хода и комфортом
GT V 11 PRO 48V - электровелосипед, который сочетает мощность, удобство и современный дизайн. Модель ориентирована на взрослых пользователей, не требует водительских прав и подходит для городских и загородных поездок. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.Читать далее
-
29.08.2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.Читать далее
Похожие материалы
-
30.08.2026, 15:01
Inmotion RS: ограниченная серия электросамокатов с мощностью 8,4 кВт и запасом хода до 161 км
На рынке появился лимитированный электросамокат Inmotion RS - всего 20 экземпляров. Модель выделяется высокой мощностью, регулируемой геометрией и современными системами безопасности. Это предложение для опытных райдеров, которые ценят технологичность и надежность.Читать далее
-
30.08.2026, 12:04
Виртуальный рендер нового Alfa Romeo Stelvio: спорт, стиль и немного будущего
В сети появился эффектный рендер второго поколения Alfa Romeo Stelvio. Итальянский кроссовер получил динамичный дизайн, современные технологии и намек на электрификацию. Разбираемся, каким может стать флагман бренда уже в ближайшие годы.Читать далее
-
30.08.2026, 10:03
Перовскитная солнечная крыша: как электрокроссовер Hongqi EHS7 меняет подход к энергоэффективности
В Китае впервые интегрировали перовскитную солнечную крышу прямо в безопасное стекло электромобиля Hongqi EHS7. Эта технология способна снизить нагрузку на основную батарею и повысить автономность машины, что особенно актуально на фоне роста интереса к энергоэффективным решениям.Читать далее
-
30.08.2026, 06:04
Forster Vantasy 636 EB 2027: обновленный интерьер и новые решения для путешествий
В 2027 году Forster Vantasy 636 EB выходит с полностью переработанным интерьером, сохраняя доступную цену и компактные размеры. Новая планировка и улучшенные материалы делают модель особенно актуальной для европейских путешественников и ценителей функциональности.Читать далее
-
30.08.2026, 01:13
Rieju Scrambler 607: новый ретро-байк с двухцилиндровым мотором 581 см³ для Европы
Rieju выводит на европейский рынок Scrambler 607 - мотоцикл с ретро-дизайном и современным двухцилиндровым двигателем. Модель отличается сочетанием классических форм и актуальных технических решений, что делает ее заметной новинкой сезона.Читать далее
-
30.08.2026, 00:32
Toyota Celica восьмого поколения: гибридная платформа и 400 л.с. для нового купе
Toyota готовит возвращение легендарной Celica: купе получит гибридную силовую установку, платформу от Corolla и полный привод. Новинка обещает стать одной из самых обсуждаемых моделей ближайших лет благодаря сочетанию мощности и современных технологий.Читать далее
-
29.08.2026, 22:03
TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем
TMBK DUKES 200 - дорожный мотоцикл с 200-кубовым мотором Loncin, рассчитанный на широкий круг пользователей. Модель выделяется сбалансированной конструкцией, простотой управления и современным дизайном. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к ней растет именно сейчас.Читать далее
-
29.08.2026, 20:17
Escape E13: компактный прицеп с ретро-стилем и монолитным корпусом
Escape E13 - новинка среди компактных автоприцепов, сочетающая ретро-дизайн, современные технологии и прочную конструкцию. Модель рассчитана на три взрослых и предлагает индивидуальные опции, что особенно актуально для любителей путешествий в любое время года.Читать далее
-
29.08.2026, 14:09
GT V 11 PRO 48V: электровелосипед для города и природы с запасом хода и комфортом
GT V 11 PRO 48V - электровелосипед, который сочетает мощность, удобство и современный дизайн. Модель ориентирована на взрослых пользователей, не требует водительских прав и подходит для городских и загородных поездок. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.Читать далее
-
29.08.2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.Читать далее