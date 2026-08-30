Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

30 августа 2026, 09:01

Specialized Tarmac SL9 S-Level: новая рама, топовые компоненты и цена ниже S-Works

Specialized Tarmac SL9 S-Level: новая рама, топовые компоненты и цена ниже S-Works

Почти S-Works за $10 000: представлен новый Tarmac SL9 S-Level с топ-трансмиссией

Specialized Tarmac SL9 S-Level: новая рама, топовые компоненты и цена ниже S-Works

Specialized вывел на рынок Tarmac SL9 S-Level - шоссейный велосипед с характеристиками топовой линейки, но по более доступной цене. Новинка сочетает карбоновую раму Fact 10r, премиальные трансмиссии и аэродинамику, что делает ее актуальной для спортсменов и продвинутых любителей.

Specialized вывел на рынок Tarmac SL9 S-Level - шоссейный велосипед с характеристиками топовой линейки, но по более доступной цене. Новинка сочетает карбоновую раму Fact 10r, премиальные трансмиссии и аэродинамику, что делает ее актуальной для спортсменов и продвинутых любителей.

Компания Specialized сделала шаг в развитии своей линейки шоссейных велосипедов, представив Tarmac SL9 S-Level. Эта модель пришла на смену серии Pro-Level и сразу обратила внимание на сочетание характеристик, близких к S-Works, и более доступной стоимости. 

В основе Tarmac SL9 S-Level лежит карбоновая рама Fact 10r, масса которой составляет 822 грамма. Несмотря на то, что в топовой версии S-Works используется материал Fact 12r, по жесткости и способности гасить микровибрации Fact 10r практически не уступает предыдущей модели. Общий вес велосипеда в полной комплектации — около 7,1 кг, что позволяет рассчитывать на высокую динамику и управляемость. Вилка изготовлена ​​из более совершенного композита. 

Комплектация S-Level предусматривает выбор между двумя премиальными трансмиссиями: Shimano Dura-Ace Di2 или SRAM RED AXS. Обе системы продемонстрировали высокую надежность и надежность, что особенно важно для интенсивных тренировок и гонок. Колеса Roval Rapide, входящие в состав комплекта, рассчитаны с учетом баланса аэродинамики и жесткости мм, а также поддерживаются под покрышки изгибом 28-32 мм. Это позволяет велосипедисту уверенно чувствовать себя на дорожных покрытиях разного типа.

Ключевое отличие S-Level от прежней Pro-Level — переход на более совершенную платформу рамы и расширение совместимости с топовыми компонентами. Геометрия велосипеда разработана S-Works Tarmac SL9: профиль трубы, углы рулевой и подседельной трубы рассчитаны на минимизацию аэродинамического сопротивления. Важно, что многие технические решения, внедренные в S-Works, теперь доступны и на S-Level, что делает модели привлекательной для тех, кто ищет баланс между ценой и возможностями.

Стоимость Tarmac SL9 S-Level зависит от выбранной трансмиссии и составляет примерно 10 000 долларов (8 600 евро). Это на 3 500 долларов дешевле, чем S-Works Tarmac SL9, что позволяет говорить о серьезной экономии без ощутимых компромиссов по характеристикам. 

Для российских велосипедистов, которые все чаще обращают внимание на современные технологии и универсальность, появление Tarmac SL9 S-Level может стать поводом пересмотреть подход к выбору шоссейного велосипеда. В условиях, когда рынок активно меняется, спрос на качественные и технологические решения растет, такие модели могут определять новый стандарт в его сегменте. Кстати, интерес к техническим деталям и тонкостям эксплуатации свойственен не только велосипедистам: например, эксперты в автомобильной сфере также обращают внимание на то, как конструктивные особенности влияют на ресурс и эффективность техники - подробнее об этом можно узнать в материале о влиянии оборотов двигателя на ресурс мотора .

В целом, Tarmac SL9 S-Level выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ценит производительность, но не готов переплачивать за максимальный эксклюзив. Модель ориентирована на шоссейные гонки и интенсивные тренировки, где важна точная управляемость, эффективная передача усилий и стабильность на высоких скоростях. Подобный подход может стать новым ориентиром для производителей, стремящихся предложить топовые технологии, более благоприятные для окружающей среды.

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